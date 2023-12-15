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2023/12/15,
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大谷翔平加盟道奇記者會首披藍白戰袍，球衣開賣48小時破紀錄，銷售量超越C羅、梅西

大谷翔平加盟道奇記者會首披藍白戰袍，球衣開賣48小時破紀錄，銷售量超越C羅、梅西
台灣時間15日上午7時，道奇舉行加盟記者會並網路直播，這是大谷簽約之後首次亮相，正式披上藍白球衣。｜Photo Credit: GettyImages

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道奇隊於美國西岸時間14日下午3時，在道奇球場中外野後方的廣場，為大谷翔平舉行加盟記者會，球團的棒球事務部總裁佛里曼（Andrew Friedman）共同出席，大聯盟官網與官方社群同步直播。

加盟道奇記者會，大谷翔平首度披上藍白戰袍

（中央社）日本球星大谷翔平與道奇隊簽下破紀錄10年7億美元合約，轟動世界體壇；台灣時間15日上午7時，道奇舉行加盟記者會並網路直播，這是大谷簽約之後首次亮相，正式披上藍白球衣。

大谷翔平9日透過社群媒體宣布，未來10年落腳洛杉磯道奇隊。這筆7億美元（約新台幣220億元）合約，不僅打破美國職棒大聯盟（MLB）紀錄，更是全球職業運動界最鉅額的合約。

道奇隊於美國西岸時間14日下午3時，在道奇球場中外野後方的廣場，為大谷翔平舉行加盟記者會，球團的棒球事務部總裁佛里曼（Andrew Friedman）共同出席，大聯盟官網與官方社群同步直播。

這場記者會受到太平洋兩岸注目，因應時差，正好安排在美國西岸下午、亞洲的早晨。大谷翔平已經4個多月沒有面對媒體，記者會上勢必有很多問題等著他回答。

大谷翔平球季期間只在投球日賽後受訪，他自從8月9日在洛杉磯天使主場投球，賽後面對媒體訪問以來，這場加盟記者會是他相隔4個多月之後又再公開受訪。期間包括手肘受傷開刀、獲選最有價值球員（MVP）都沒有受訪。

29歲的大谷翔平過去6年效力洛杉磯天使隊，今年球季結束之後成為自由球員。他既能投球又能打擊的「二刀流」身手，是美國職棒大聯盟近百年罕見的獨特球星，2度拿下美國聯盟MVP，但在美國還沒有季後賽經驗。

大谷翔平道奇球衣開賣48小時破紀錄，銷售量超越C羅梅西

（中央社）日籍球星大谷翔平下個球季將披上洛杉磯道奇隊的戰袍。美國職棒大聯盟MLB 13日宣布，印有大谷及背號17號的道奇球衣發售後，已經創下開賣48小時史上最高的銷售紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，MLB在社群媒體X平台指出，大谷球衣的銷售量甚至超越阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）與葡萄牙足球名星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）的紀錄。

洛杉磯道奇隊12日在官網正式宣布簽下大谷翔平，他未來將穿上背號17號的球衣。

《讀賣新聞》報導，道奇隊投手凱利（Joe Kelly）將讓出背號17號給大谷翔平，並改穿99號。

凱利13日解釋「17號是他大學時期具有回憶的號碼，原本不打算讓出背號」，但打趣地說「我和許多偉大的球員一起打過球。大谷將來可能會進入美國棒球名人堂，我之前的號碼可能會退休」。

凱利表示，大谷也謝謝他讓出背號。

關於大谷即將加入道奇陣容，凱利稱讚大谷是「優秀的打者，且已經在積極訓練，身體變得更強壯。（大谷之前接受手術的）右手肘狀態，看起來不錯」。

道奇與大谷簽下為期10年的巨約，他的入隊記者會於台灣時間15日上午在道奇隊主場舉辦，屆時大谷對於轉隊原因、延期接收薪資等事情的說法受到外界矚目。

大谷加盟道奇，消息人士：若高層異動他有權解約

（中央社）知情人士13日向《美聯社》表示，如果美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇兩位重要高層主管的職務有所變動，大谷翔平可以選擇退出他與道奇簽訂的合約。

要求匿名的消息人士說，假如華特（Mark Walter）不再是道奇老闆，或總管佛里曼（Andrew Friedman）離開道奇，大谷可選擇退出與道奇簽下的7億美元10年合約。

消息人士還說，道奇當地時間14日將在記者會上正式介紹大谷翔平。這項合約目前仍以協議書形式存在，尚未向大聯盟提交正式文件。

根據11日公布的合約內容，大谷97%的薪資將以無息方式延遲支付，並且要到2043年才能領完全額。

美國運動新聞網站《運動員》（The Athletic）13日首度報導，大谷的合約包含一項條款，允許他在道奇特定人事變動時選擇退出。

新聞來源

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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