美最高院受理國會山莊暴動案釋法，恐衝擊審理；《CNN》曝律師向川普提假選舉人陰謀，埋下暴動種子
我們想讓你知道的是
律師切塞布羅（Kenneth Chesebro）反而跟川普說還有贏的機會，並解釋說，他在亞利桑那州與另6州協助召集的「替代選舉人」（alternate electors，即有效選舉人之外的冒牌選舉人）如何為川普提供機會對大選提出挑戰，直到國會2021年1月6日國會參眾兩院聯席會議認證選舉結果為止。川普似又燃起了自己能以某種方式留在白宮的希望。
國會山莊暴動案適用法律遭質疑，美最高院受理釋法恐衝擊審理
（中央社）美國最高法院13日同意，願先檢視檢方起訴2021年1月6日國會山莊暴動案其中一項法條的適用性。這項發展有可能讓許多遭起訴的川普（Donald Trump）支持者脫罪，也會拉長整起案件審理時程。
《紐約時報》指出，核心爭執為本案裡聯邦政府能否根據妨害官方程序罪訴究國會山莊暴動案被告。檢方在起訴川普意圖推翻2020年選舉一案，主要就是依這項罪起訴闖入國會山莊阻礙國會認證拜登（Joe Biden）當選程序的川粉。
紐時認為，最高法院決定介入本案、檢視法條適用性之舉，勢必讓全案審理複雜化，且恐延宕川普的庭審時程。承審川普被控推翻大選結果的法院已排定明年3月開庭。
另闢法條適用性戰場者是一名遭起訴的川普支持者費雪（Joseph Fischer）。他主張檢方援引2002年沙氏法案（Sarbanes-Oxley Act of 2002，主要針對白領犯罪）中的妨害程序相關規定來起訴有失當之嫌。檢方慣以本罪訴究闖國會阻拜登當選認證的川粉，而不是拿更具政治性的叛亂或圖謀煽動等罪。
去年華盛頓聯邦地方法院法官尼柯爾斯（Carl J. Nichols）採認費雪的主張，認為檢方援引的法條需被告涉及「對文件、紀錄或其他物件的行動」始構成犯罪，而費雪當時闖入國會並無這類行為。但後來上訴法院駁回地院裁定，支持檢方起訴基礎，包括費雪在內的6名被告遂向最高法院聲請解釋。
紐時認為用妨害程序訴究闖入國會山莊者確有難度，因為當年所通過的沙氏法案裡，妨害程序主要是偵辦企業貪瀆時追究銷毀文件、篡改證詞或證據等行為。很多被告川粉的律師主張，他們的當事人不構成法條裡的「不當」行為，因為他們自認是在抗議選舉結果遭竊奪。
《法新社》報導，美國最高法院13日同意檢視國會山莊暴動案的法律疑慮，認為起訴前總統川普及參與2021年國會山莊攻擊案數百名川普支持者的法律，在適用性確有爭議。
最高法院將於明年審理本案法條適用性，恐推遲川普被控密謀推翻2020年選舉結果的庭審。川普目前在2024年總統大選共和黨內初選提名領先，他所涉的國會山莊暴動案訂3月開庭，他的律師則一直尋求將審判延到2024年11月選後再審。
最高法院介入後，可能對川普庭審日程產生影響。
川普以及2021年1月6日闖入國會山莊干擾國會認證拜登勝選的支持者，被檢方依「妨礙官方程序」起訴。前警員費雪也是300多名被依此項罪名起訴的川粉之一，他聲請法律解釋之舉可能在本案產生連鎖反應。
這項罪名最高可判刑20年。
華盛頓聯邦地方法院法官尼柯爾斯認同被告論點，理由是此法當年用意是訴究能源公司安隆（Enron）醜聞後的金融犯罪，不適用於費雪在2021年1月6日的行為。尼柯爾斯當初是川普所任命的法官。
美最高法院將在明年審理費雪等人聲請的解釋，預計6月做出裁決。最高法院9名法官裡保守派與自由派為6比3，其中3名保法派法官是川普所提名。
《CNN》曝律師向川普提假選舉人陰謀，埋下國會暴動事件種子
美國媒體報導，2020年12月時任總統川普任期即將結束前，曾有律師趁著白宮拍照場合，告訴川普大選仍有翻盤的機會，並提供「假選舉人陰謀」，埋下隔年1月6日國會暴動事件種子。
美國總統、副總統不是由人民一人一票選舉（即普選）產生，人民投票時選的是「選舉人」（electors），然後由選舉人按照各州普選結果，把票投給總統、副總統候選人。美國50個州加上首都哥倫比亞特區共有538位選舉人，全體稱為選舉人團（Electoral College）。
美國《有線電視新聞網》（CNN）13日獨家報導指出，2020年12月16日，一群擁護川普的律師進入白宮橢圓形辦公室與時任總統川普合影，根據其中1人說法，他們事前曾接獲明確指示：切勿讓川普相信選舉結果還有翻盤的希望。
其中1名律師特魯皮斯（James Troupis）遵守規定。他當時剛結束在威斯康辛州率領對川普敗選提出的上訴，因此他見到川普時直接了當跟對方說，威斯康辛州選情無轉圜餘地了。
然而，當話題轉到亞利桑那州時，律師切塞布羅（Kenneth Chesebro）卻未按照計畫走，反而跟川普說還有贏的機會，並解釋說，他在亞利桑那州與另6州協助召集的「替代選舉人」（alternate electors，即有效選舉人之外的冒牌選舉人）如何為川普提供機會對大選提出挑戰，直到國會2021年1月6日國會參眾兩院聯席會議認證選舉結果為止。
切塞布羅這番話馬上製造了問題，川普似又燃起了自己能以某種方式留在白宮的希望。前共和黨全國代表大會（RNC）主席蒲博思（Reince Priebus）對上述有關1月6日的談話感到「極其擔憂」。曾為川普首任白宮幕僚長的他，離開這場聚會時警告特魯皮斯與切塞布羅切勿跟任何人提及相關內幕。
這段戲劇性內幕，是切塞布羅上週針對「假選舉人陰謀」接受密西根州檢察官調查期間所吐露。《CNN》獨家取得相關音檔，內容包含這場關鍵橢圓形辦公室會面的細節，而這是先前未曾有媒體報導過的。
切塞布羅以「急轉直下」形容2020年12月16日的那場合影見面會。
Tags：
兼具時尚百搭、保暖實用的舒適機能衣著體驗！EF衣芙發熱衣的六大日常風格穿搭指南
我們想讓你知道的是
冬季的穿搭總是讓人傷腦筋，一不小心就顯得臃腫笨重，這篇提供你發熱衣的時尚穿搭靈感與指南。
冬季穿搭最讓人傷腦筋的是，蓬鬆或毛料的衣物保暖性佳，卻顯得臃腫笨重、行動不易，機能性服飾的出現，成了這個時代下的穿搭新解，使冬季衣物得以輕薄保暖又百搭，享受美麗再也不需忍受寒風。
衣芙的發熱衣添加石墨烯，擁有絕佳的導熱性，創造超越溫暖的舒適健康穿衣體驗，不僅實穿性佳，可搭配的風格更可說是零限制，就讓編輯示範從商務到外出旅行的日常穿搭 look，提供你發熱衣的時尚穿搭靈感與指南。就如時尚大師聖羅蘭所言：「When you feel good in a clothing, anything good can happen. A Good clothing is a passport for happiness.」身著自己感到自信的穿搭，你將會遇見更多美好的事物，跟著與衣芙「衣起過好生活」吧。
Look 01：都會俐落
西裝外套可說是上班族襯托專業工作表現能力的必備單品，在辦公室內只需一件簡單的衣芙發熱衣，就能為西裝襯飾加分。擁有12%的彈性纖維，服貼鎖住身體溫度，與西裝搭配既沒有襯衫的過度正式，卻也不失幹練感的smart casual風格；下身可搭配西裝打折九分褲或及踝寬褲，以都會俐落的時尚氣息自信迎向每一場會議。
Look 02：質感家居
居家工作的打扮不可能總是睡衣睡褲吧！就算一整天沒有外出行程，有時還是得出門採購、準備日用品，衣芙發熱衣擁有抗起球性高達4級及防靜電，耐穿、有效避免日常的摩擦，搭配同色系的針織外套，隨性地套上牛仔寬褲就有型。即使戴眼鏡、大素顏也自在從容，讓舒適的居家服穿搭依然擁有好質感。
Look 03：休閒帥氣
體態展現出的是對自我的要求，就算是冬季也攔不住出門運動的決心。一件機能良好的發熱衣可以應付戶外寒冷的氣溫，衣芙發熱衣使用環保再生纖維製成，減少40-85%的能源耗損，實踐永續健康的理念。而貼身輕薄的特性亦使身型不會因而變得臃腫，保持外出行動的靈活性。現在就穿上今年進化版發熱衣發熱衣與彈性瑜伽褲，加上一件防風防水的保暖外著出發吧。
Look 04：輕甜可人
外罩落肩針織背心的搭配可說是近年來秋冬最夯的造型，帶點青春學院風的氣息，彷彿心情也跟著年輕起來。衣芙發熱衣內層親膚磨毛，保暖度加倍，不僅是最好的禦寒單品，也成為背心搭配的好評基底，最適合與閨蜜好友一起精心打扮的下午茶聚，或是和伴侶甜蜜外出約會，讓可愛的女孩感寫進DNA裡。
Look 05：日系文青
帶點oversize男友感的寬鬆穿搭、一件保暖的素色單品加上長版針織外套絕對是女孩的經典搭配，加上寬褲與帆布鞋，瞬間多了文藝氛圍。衣芙發熱衣添加石墨烯材質，賦予導熱與蓄熱的保暖功效，在寒風的冬日得以久違地背個帆布包前往書店，隨性坐在書店的角落咀嚼文字的美好，充實地度過週末的午後時光。
Look 06：法式浪漫
前往藝術氣息濃厚的城市旅遊時，隨手一拍的街景都能成為一幅畫，這時更體現穿搭講究之必要。簡約的搭配，有時只需要一件大衣就能彰顯個人品味與態度。內搭選擇衣芙發熱衣，體感溫度經過認證直接升高9.62°C，甚至連國外的低溫都無懼，下著同色系的裙子或褲裝，再套上具有特色剪裁的大衣與長靴，巧思繫上腰帶強調身材比例，一身的法式浪漫氛圍湧現。
總結
EF衣芙提供每位女性從都會辦公室日常到旅行休閒，兼具時尚美感與實用性的6大穿搭提案，不管你是哪種類型，都可以隨心情與其他衣飾單品改變發熱衣的色彩以及領型。衣芙發熱衣涵蓋黑色、深灰、深藍的基本色彩與立領、圓領、V領版型之外，女版也有奶茶、酒紅、芋粉等好感色調，以及大U型芭蕾領與無袖背心供多樣化的搭配。衣芙發熱衣還推出男版與童版的多元色彩，符合各類型大人小孩的需求，享受好感穿搭的同時更能「衣暖心更暖」，就讓冬季每一個日常時刻，都有HEATPUSH發熱衣的溫暖陪伴吧。