美最高院受理國會山莊暴動案釋法，恐衝擊審理；《CNN》曝律師向川普提假選舉人陰謀，埋下暴動種子

國會山莊暴動案適用法律遭質疑，美最高院受理釋法恐衝擊審理

（中央社）美國最高法院13日同意，願先檢視檢方起訴2021年1月6日國會山莊暴動案其中一項法條的適用性。這項發展有可能讓許多遭起訴的川普（Donald Trump）支持者脫罪，也會拉長整起案件審理時程。

《紐約時報》指出，核心爭執為本案裡聯邦政府能否根據妨害官方程序罪訴究國會山莊暴動案被告。檢方在起訴川普意圖推翻2020年選舉一案，主要就是依這項罪起訴闖入國會山莊阻礙國會認證拜登（Joe Biden）當選程序的川粉。

紐時認為，最高法院決定介入本案、檢視法條適用性之舉，勢必讓全案審理複雜化，且恐延宕川普的庭審時程。承審川普被控推翻大選結果的法院已排定明年3月開庭。

另闢法條適用性戰場者是一名遭起訴的川普支持者費雪（Joseph Fischer）。他主張檢方援引2002年沙氏法案（Sarbanes-Oxley Act of 2002，主要針對白領犯罪）中的妨害程序相關規定來起訴有失當之嫌。檢方慣以本罪訴究闖國會阻拜登當選認證的川粉，而不是拿更具政治性的叛亂或圖謀煽動等罪。

去年華盛頓聯邦地方法院法官尼柯爾斯（Carl J. Nichols）採認費雪的主張，認為檢方援引的法條需被告涉及「對文件、紀錄或其他物件的行動」始構成犯罪，而費雪當時闖入國會並無這類行為。但後來上訴法院駁回地院裁定，支持檢方起訴基礎，包括費雪在內的6名被告遂向最高法院聲請解釋。

紐時認為用妨害程序訴究闖入國會山莊者確有難度，因為當年所通過的沙氏法案裡，妨害程序主要是偵辦企業貪瀆時追究銷毀文件、篡改證詞或證據等行為。很多被告川粉的律師主張，他們的當事人不構成法條裡的「不當」行為，因為他們自認是在抗議選舉結果遭竊奪。

《法新社》報導，美國最高法院13日同意檢視國會山莊暴動案的法律疑慮，認為起訴前總統川普及參與2021年國會山莊攻擊案數百名川普支持者的法律，在適用性確有爭議。

最高法院將於明年審理本案法條適用性，恐推遲川普被控密謀推翻2020年選舉結果的庭審。川普目前在2024年總統大選共和黨內初選提名領先，他所涉的國會山莊暴動案訂3月開庭，他的律師則一直尋求將審判延到2024年11月選後再審。

最高法院介入後，可能對川普庭審日程產生影響。

川普以及2021年1月6日闖入國會山莊干擾國會認證拜登勝選的支持者，被檢方依「妨礙官方程序」起訴。前警員費雪也是300多名被依此項罪名起訴的川粉之一，他聲請法律解釋之舉可能在本案產生連鎖反應。

這項罪名最高可判刑20年。

華盛頓聯邦地方法院法官尼柯爾斯認同被告論點，理由是此法當年用意是訴究能源公司安隆（Enron）醜聞後的金融犯罪，不適用於費雪在2021年1月6日的行為。尼柯爾斯當初是川普所任命的法官。

美最高法院將在明年審理費雪等人聲請的解釋，預計6月做出裁決。最高法院9名法官裡保守派與自由派為6比3，其中3名保法派法官是川普所提名。

《CNN》曝律師向川普提假選舉人陰謀，埋下國會暴動事件種子

美國媒體報導，2020年12月時任總統川普任期即將結束前，曾有律師趁著白宮拍照場合，告訴川普大選仍有翻盤的機會，並提供「假選舉人陰謀」，埋下隔年1月6日國會暴動事件種子。

美國總統、副總統不是由人民一人一票選舉（即普選）產生，人民投票時選的是「選舉人」（electors），然後由選舉人按照各州普選結果，把票投給總統、副總統候選人。美國50個州加上首都哥倫比亞特區共有538位選舉人，全體稱為選舉人團（Electoral College）。

美國《有線電視新聞網》（CNN）13日獨家報導指出，2020年12月16日，一群擁護川普的律師進入白宮橢圓形辦公室與時任總統川普合影，根據其中1人說法，他們事前曾接獲明確指示：切勿讓川普相信選舉結果還有翻盤的希望。

其中1名律師特魯皮斯（James Troupis）遵守規定。他當時剛結束在威斯康辛州率領對川普敗選提出的上訴，因此他見到川普時直接了當跟對方說，威斯康辛州選情無轉圜餘地了。

然而，當話題轉到亞利桑那州時，律師切塞布羅（Kenneth Chesebro）卻未按照計畫走，反而跟川普說還有贏的機會，並解釋說，他在亞利桑那州與另6州協助召集的「替代選舉人」（alternate electors，即有效選舉人之外的冒牌選舉人）如何為川普提供機會對大選提出挑戰，直到國會2021年1月6日國會參眾兩院聯席會議認證選舉結果為止。

切塞布羅這番話馬上製造了問題，川普似又燃起了自己能以某種方式留在白宮的希望。前共和黨全國代表大會（RNC）主席蒲博思（Reince Priebus）對上述有關1月6日的談話感到「極其擔憂」。曾為川普首任白宮幕僚長的他，離開這場聚會時警告特魯皮斯與切塞布羅切勿跟任何人提及相關內幕。

這段戲劇性內幕，是切塞布羅上週針對「假選舉人陰謀」接受密西根州檢察官調查期間所吐露。《CNN》獨家取得相關音檔，內容包含這場關鍵橢圓形辦公室會面的細節，而這是先前未曾有媒體報導過的。

切塞布羅以「急轉直下」形容2020年12月16日的那場合影見面會。