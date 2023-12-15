台中228遺址「和平日報社」將拆，封存《悲情城市》主角故事，作家學者發起搶救行動盼買下大樓

228遺址和平日報社將拆，作家學者發起搶救行動盼買下大樓

（中央社）位在台中的《和平日報》228遺址即將面臨拆除，作家劉克襄、建築學者蘇睿弼在網路上發起搶救行動，盼能直接向屋主買回，搶救這棟極具歷史意義的大樓。

劉克襄13日在臉書以「誰來搶救這棟老屋－楊逵、蔡鐵城、鍾逸人與『和平日報』社」為題貼文，提到台灣民主前輩們在《和平日報》的足跡，以及他父親與蔡鐵城之間的交情，獲得許多迴響。

劉克襄告訴《中央社》記者，這是關於「228事件」台中最值得保留的一處遺跡，目前台中在地文史工作者都非常著急，希望能有一些實際的行動，但可能比不上擁有者的商業考量。

根據228事件紀念基金會網站史料，台中的和平日報社創設於1946年5月5日，地點在現在台中市中山路26-42號一帶，原為製冰廠，二戰後由國防部設《和平日報》台灣分社，記者、編輯等多為左翼人士，在228事件中有重要影響力。

劉克襄在臉書上提到，當時《和平日報》除了蔡鐵城、二七部隊長鍾逸人，還有畫家陳庭詩也在那裡上班，林獻堂、謝雪紅等人更經常到此聚會。劉克襄的父親偶爾前往，因而識得鍾逸人等人。

劉克襄表示，像這樣一棟有著重要歷史意義的老屋，積累下來的豐富人文內涵，那是再多財富都難以替代的，「只看你如何對待，以及未來如何運用」。

蘇睿弼現為中城再生文化協會理事長，也在東海大學建築系任教，他接受《中央社》記者電話採訪表示，這棟大樓兩筆土地基地面積約100坪，屋主曾開價想賣，後來決定申請危老重建，目前已申請建照，下週執照就會下來，這表示隨時都可能拆除，情況十分緊急。

蘇睿弼說，台中舊市區已經有60多家旅館，其實沒必要拆這老屋再蓋一棟，眼看新建照與拆除執照就要核定下來，如何在推土機進場前留下這個城市的歷史見證，只能靠大家一起集氣、集力。

蘇睿弼為此發起「900壯士1人10萬募集活動」，將在下週正式啟動，目前已有許多人詢問，屆時將公布詳細方式及細節。

和平日報社封存悲情城市主角故事，百年前地王成台中228僅存遺址

（中央社）台中市《和平日報》228遺址，日治時期曾是「末廣菓子店」，戰後有《和平日報》設置，228事件報社查封後一度成為酒家、反共雜誌社等；大樓將拆除而民間發起搶救，要拯救承載台灣多個階段歷史記憶的建築。

座落在台中市中區繼光街、中山路口的1幢大樓，老舊外牆上的窗戶已被封上鐵皮，1930年代此處曾是台中最熱鬧黃金地段。作家劉克襄13日在臉書（Facebook）以「誰來搶救這棟老屋－楊逵、蔡鐵城、鍾逸人與『和平日報』社」為題貼文，提到台灣民主前輩們在《和平日報》足跡，以及他父親與蔡鐵城之間的交情。

蘇睿弼現為中城再生文化協會理事長，他告訴《中央社》記者表示，此處是日治時期台中地區的地王，日人在此開設「末廣菓子店」，戰後軍方接收後，「和平日報社」總社設置在此，228事件後，和平日報社被查封，後續一度有酒家進駐及反共雜誌社在此開設，物換星移成了皮件行，這棟建築承載台灣多個階段歷史痕跡。

蘇睿弼說，有些隨國民政府來台的知識份子，在台中成立了和平日報報社，和平日報社雖為軍系報紙，這些人因不滿國民政府施政方式，刊載批評文章。

他說，畫家陳庭詩當時為報社編輯，也是電影《悲情城市》中影星梁朝偉所飾演林文清角色的原型，《悲情城市》電影情節內容即綜合台中、九份兩地故事而生。

蘇睿弼指出，許多不分省籍的知識份子聚集在和平日報，他們共同追求理想社會的熱情、初衷。謝雪紅、楊逵也都在和平日報相識，林獻堂等仕紳則是出錢幫忙出刊雜誌，但228事件爆發後報社遭查封，這棟大樓為台中僅存與228事件有關的建築。

Photo Credit: 中城再生文化協會提供 via 中央社 台中市中區的「和平日報」遺址，為當地僅存與228事件有關的建築，市府都發局針對所有權人提出申請危老重建，經市府依規審議後，今年8月4日已核准重建計畫。圖為大樓內部一隅。

劉克襄在臉書提到，他父親劉萬壽與蔡鐵城間的交情。依據蘇睿弼所提供資料，蔡鐵城本名蔡金城，出生於1923年，大甲人，曾留學日本，戰後參加楊逵號召的「新生活促進隊」，並擔任《和平日報》記者，228事件爆發後，他加入「二七部隊」擔任宣傳部長；蔡鐵城因228事件入獄，獄中撰寫詩文批判政府，出獄後又與他人開會討論恢復台灣省工作委員會組織，遭判處死刑，蔡鐵城在寫給妹妹遺書中提及摯友劉萬壽。

台中市政府文化局表示，此案為私有產權，文資處今年4月21日已辦理文化資產價值評估現勘，經專家委員認定此建築物增修改建明顯，決議不予列冊追蹤，市府辦理相關事件過程須依法行事，但也會仔細聆聽各界寶貴意見，盼兼顧民眾私有財權益，也延續地方歷史記憶。

市府都發局說明，針對所有權人提出申請危老重建，經市府依規審議後，今年8月4日已核准重建計畫，申請人於今年10月11日向都發局申請建造執照，目前尚在審查中。

陳姓房仲表示，台中新火車站興建完成，前站有飯店業者進駐，後站有百貨業者興起，帶動舊城區發展。中區商業區相對屯區商業區，價格相對便宜，加上中區老舊房屋較能符合危老建築條件，又有容積獎勵及貸款優惠補助等，吸引投資客眼光。

民進黨籍台中市議員黃守達表示，這種非屬文化資產且非屬公家財產的老建築，保存修復再利用都非常困難；台中不是沒有成功案例，中興一巷綠光計畫、審計新村、第四信用合作社都是值得參考模範，市府應積極介入尋求多贏可能。