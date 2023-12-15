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2023/12/15,
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《路透社》：若中國在東亞陷入軍事衝突，經印度洋的石油補給線將成致命弱點

《路透社》：若中國在東亞陷入軍事衝突，經印度洋的石油補給線將成致命弱點
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

五角大廈10月在針對中國軍事的年度報告中列出了11個位於印度洋邊緣的潛在中國基地，包括巴基斯坦、坦尚尼亞和斯里蘭卡。這些地點反映出在習近平「一帶一路」政策下，中國的外交和商業拓展。中國在印度洋「仍有一些軍事投射能力」，這是五角大廈今年首度使用這樣的措辭。

（中央社）每天都有近60艘滿載的巨型油輪在波斯灣與中國港口間航行，船上載運著供應世界第2大經濟體中國約半數電力的石油，但在穿越印度洋時，這些油輪在美國主宰的海上戰區缺乏保護。

《路透社》報導，十幾名駐外武官和學者指出，隨著西方軍事和學術戰略家兵推中國在台灣或東亞其他地區的衝突可能會如何演變或升級時，這樣的弱點開始被放大檢視。

澳洲國立大學（Australian National University）安全學者布魯斯特（David Brewster）指出，在一場重大戰爭中，中國在印度洋的油輪「會變得相當脆弱」。

布魯斯特說：「中國軍艦實際上會被困在印度洋…他們能獲得的空中支援有限，或根本沒有支援，因為沒有（中國）可以依靠的自家基地或設施。」

熟悉西方國家和幾個亞洲國家間這類討論的4名特使和8名分析家指出，這項長期弱點讓中國的敵人有了升級的選項，特別是在諸如俄烏戰爭這類漫長的衝突中。部分人士因話題事涉敏感而不願具名。

3名分析人士指出，在全面戰爭中，能運載200萬桶石油的油輪會淪為被擊沉或劫持的戰利品，反映出上個世紀的海軍行動，即戰鬥人員鎖定敵方的經濟資源。

根據中國人民解放軍文件和退休官員說法，中國戰略家也知道這個問題，但最終發動軍事行動的任何決定都掌握在國家主席習近平手中。

中國擁有龐大的軍事衛星網絡，但只有一個專門的軍事基地，且沒有來自陸地或海上的空中掩護。

  • 中國在印度洋缺乏硬軍事資產

五角大廈10月在針對中國軍事的年度報告中列出了11個位於印度洋邊緣的潛在中國基地，包括巴基斯坦、坦尚尼亞和斯里蘭卡。這些地點反映出在習近平「一帶一路」政策下，中國的外交和商業拓展。

但駐外武官和一名亞洲外交官員表示，這些資產尚未成為硬軍事資產，不僅沒有常駐共軍，也沒有能在衝突中進出這些資產的公開已知保證。

五角大廈的報告指出，儘管如此，中國在印度洋「仍有一些軍事投射能力」，這是五角大廈今年首度使用這樣的措辭。

  • 中共退役軍官：印度洋若爆發衝突規模將失控

解放軍退役大校、北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波表示，他知道外國有關中國弱點的相關辯論，但這些情境都屬於假設性質。

他說，倘若中國和西方在印度洋發生軍事衝突，這樣的衝突就規模和地點來說，其性質會「近乎失控」，「屆時這會是一場涉及許多國家的大戰」。

不過他指出，中國仍會逐漸擴大部署及基地的選擇，以強化其地位。

雖然中國海軍將其搭載核武的彈道飛彈潛艦保留在海南島基地附近，但隨著其攻擊潛艦不斷改良，預料攻擊範圍將更廣，對美國構成挑戰。

  • 對中國實施封鎖的難處

部分分析人士指出，就算中國不能掌握優勢，部分因素也可能對中國有利。

鑑於商業的靈活度，實施封鎖將相當困難，石油有時會在途中進行交易。

由於對中國採取行動需要保障送往日本、韓國和澳洲等地的貨運安全，追蹤或監督貨物運輸會是一項繁重的工作。

儘管如此，中國還是記取了一些教訓。根據能源分析公司Vortexa和大宗商品數據分析機構Kpler分析師說法，中國約有60天的戰備及商業儲油。中國的石油儲備部分儲存在地下，無法透過衛星追蹤。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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