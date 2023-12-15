《路透社》：若中國在東亞陷入軍事衝突，經印度洋的石油補給線將成致命弱點
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五角大廈10月在針對中國軍事的年度報告中列出了11個位於印度洋邊緣的潛在中國基地，包括巴基斯坦、坦尚尼亞和斯里蘭卡。這些地點反映出在習近平「一帶一路」政策下，中國的外交和商業拓展。中國在印度洋「仍有一些軍事投射能力」，這是五角大廈今年首度使用這樣的措辭。
（中央社）每天都有近60艘滿載的巨型油輪在波斯灣與中國港口間航行，船上載運著供應世界第2大經濟體中國約半數電力的石油，但在穿越印度洋時，這些油輪在美國主宰的海上戰區缺乏保護。
《路透社》報導，十幾名駐外武官和學者指出，隨著西方軍事和學術戰略家兵推中國在台灣或東亞其他地區的衝突可能會如何演變或升級時，這樣的弱點開始被放大檢視。
澳洲國立大學（Australian National University）安全學者布魯斯特（David Brewster）指出，在一場重大戰爭中，中國在印度洋的油輪「會變得相當脆弱」。
布魯斯特說：「中國軍艦實際上會被困在印度洋…他們能獲得的空中支援有限，或根本沒有支援，因為沒有（中國）可以依靠的自家基地或設施。」
熟悉西方國家和幾個亞洲國家間這類討論的4名特使和8名分析家指出，這項長期弱點讓中國的敵人有了升級的選項，特別是在諸如俄烏戰爭這類漫長的衝突中。部分人士因話題事涉敏感而不願具名。
3名分析人士指出，在全面戰爭中，能運載200萬桶石油的油輪會淪為被擊沉或劫持的戰利品，反映出上個世紀的海軍行動，即戰鬥人員鎖定敵方的經濟資源。
根據中國人民解放軍文件和退休官員說法，中國戰略家也知道這個問題，但最終發動軍事行動的任何決定都掌握在國家主席習近平手中。
中國擁有龐大的軍事衛星網絡，但只有一個專門的軍事基地，且沒有來自陸地或海上的空中掩護。
- 中國在印度洋缺乏硬軍事資產
五角大廈10月在針對中國軍事的年度報告中列出了11個位於印度洋邊緣的潛在中國基地，包括巴基斯坦、坦尚尼亞和斯里蘭卡。這些地點反映出在習近平「一帶一路」政策下，中國的外交和商業拓展。
但駐外武官和一名亞洲外交官員表示，這些資產尚未成為硬軍事資產，不僅沒有常駐共軍，也沒有能在衝突中進出這些資產的公開已知保證。
五角大廈的報告指出，儘管如此，中國在印度洋「仍有一些軍事投射能力」，這是五角大廈今年首度使用這樣的措辭。
- 中共退役軍官：印度洋若爆發衝突規模將失控
解放軍退役大校、北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波表示，他知道外國有關中國弱點的相關辯論，但這些情境都屬於假設性質。
他說，倘若中國和西方在印度洋發生軍事衝突，這樣的衝突就規模和地點來說，其性質會「近乎失控」，「屆時這會是一場涉及許多國家的大戰」。
不過他指出，中國仍會逐漸擴大部署及基地的選擇，以強化其地位。
雖然中國海軍將其搭載核武的彈道飛彈潛艦保留在海南島基地附近，但隨著其攻擊潛艦不斷改良，預料攻擊範圍將更廣，對美國構成挑戰。
- 對中國實施封鎖的難處
部分分析人士指出，就算中國不能掌握優勢，部分因素也可能對中國有利。
鑑於商業的靈活度，實施封鎖將相當困難，石油有時會在途中進行交易。
由於對中國採取行動需要保障送往日本、韓國和澳洲等地的貨運安全，追蹤或監督貨物運輸會是一項繁重的工作。
儘管如此，中國還是記取了一些教訓。根據能源分析公司Vortexa和大宗商品數據分析機構Kpler分析師說法，中國約有60天的戰備及商業儲油。中國的石油儲備部分儲存在地下，無法透過衛星追蹤。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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「本來以為，只是跌倒而已⋯⋯」—居家照顧服務，幫助年長者走出老老照顧困境
我們想讓你知道的是
「老老照顧」家庭似乎隨著高齡化越來越多，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。
近十年來，隨著高齡化、少子化和各種社會發展趨勢的疊加，年長者的照顧問題浮上檯面，「老老照顧」的狀態，也逐漸進入公共話語中。所謂的「老老照顧」，是指65歲以上年長者，不僅要應對自己隨著年齡增長而來的健康問題，還要承擔24小時照顧另一位長者／失能長者的重負。
身體上的高負荷和精神層面的緊繃狀態，常使得這些年長的照顧者，處於身心失衡的邊緣。他們可能更容易罹患憂鬱、焦慮和失眠等心理健康問題。除此之外，照顧者可能因為照顧工作而無法安排個人時間，無暇參加社交和娛樂活動，導致感到孤獨和無助，與社會疏離。對於年長者而言，他們的社交資源和互動網絡本來就相對缺乏，這些內在的壓力就更容易被忽視，使得老老照顧的挑戰，在社會上長期處於被低估的狀態。
本來以為，只是跌倒而已⋯⋯
77歲的洪爺爺和72歲的洪奶奶，住在一個安安靜靜的小社區裡。他們夫妻倆有三個孩子，長女和次子都已經組成了自己的家庭，只有曾經小中風的長子與他們同住，一家三口靠著洪爺爺的豬血糕攤子，勉強的維持著生活。
大約在五、六年前，洪爺爺就發現自己身體不太舒服，下腹部常常疼痛。或許是不願意面對自己生病的事實，因此只讓醫生開止痛消炎藥應付病狀，拒絕進一步的檢查和治療。但今年初，他突然四肢無力，倒了下去。這次，醫生檢查出了洪爺爺的疝氣問題，緊急動了手術。但手術之後，身體的復原狀況並不理想，脊椎也發現了退化和磨損等問題，再加上原本就有高血壓和青光眼，洪爺爺不僅無法做生意，連生活起居都得依賴洪奶奶的照顧。從起床到進食、洗漱、上下床，生活的每一步都需要依靠妻子攙扶協助。但是，洪奶奶自己也是一個70多歲的長者了，骨質疏鬆症和膝關節病痛已糾纏她多年，加上獨自照顧著失能丈夫的壓力，不管是在體力或心理上，對奶奶來說都是非常大的負荷。「我照顧他（洪爺爺），要背、要推、要抱⋯⋯照顧得我自己都生病了，全身都在痛。我們住四樓，沒有電梯，帶他去看醫生，要找爬梯機的人來幫忙，上、下樓一趟都各要花費900元，真的太貴了，負擔不起。」洪奶奶說。提供爬梯機服務的工作人員，看到洪家爺爺奶奶處在這樣的困境中，建議奶奶尋求外部援助，她才終於在今年八月，撥打了1966申請長期照護服務。
老老照顧的窘迫，有可能發生在每個人身上
「『老老照顧』的狀況，在已經是高齡社會、即將邁向超高齡社會的台灣，的確有越來越多趨勢。」伊甸基金會的居服員督導陳紹慈解釋道，在傳統的台灣家庭中，照顧長者通常會被視為是家庭成員的責任，然而，隨著現代生活節奏的加快、勞動力市場的變化、現代家庭組成的改變，越來越多的年輕人無法提供日常的家庭照顧。這使得許多中老年人，在自己可能也需要被照顧的情況下，仍得承擔起照顧更年長或健康狀況較差的老年人的責任。「許多家庭會陷入『老老照顧』的狀況，有幾個主要原因，一是資訊的缺乏，比方偏鄉、經濟條件較差、資訊取得不易等等，讓這些家庭可能不知道，其實有其他的管道可以提供協助；另一是傳統觀念的束縛，很多人會認為把父母親送到老人院，就是代表不孝。」
一直以來，伊甸基金會嘗試用許多不同的方式，提升一般民眾對於長照議題的認識和敏感度。因此，從都市到偏鄉，伊甸基金會在全台各地設立長照服務站、關懷據點、長照機構、日照中心、社區輔具站等實體單位，定期安排社區服務，包括訪視、弱勢長者餐飲服務等等。也透過社群媒體，例如YouTube、Facebook、Instagram和Podcast等平台，向不一樣的族群和年齡層傳播關於長照的觀念。「我們會這麼做，是因為我們知道，傳播新的觀念不容易，改變舊的觀念更是困難。就像獨自照顧洪爺爺的洪奶奶，如果不是提供爬梯機服務的工作人員建議，她可能要更久，甚至永遠也不知道自己是可以獲得幫助的。」陳紹慈說道。
除了讓大家認識被照顧者的需求之外，近年來，伊甸基金會努力將照顧的範圍，拓展到照顧者身上。「因為照顧者所承受的身心壓力是驚人的。比方他必須承受情感上的壓力，尤其是照顧親密的家庭成員時，可能會特別悲傷、無助或焦慮，在所照顧對象的健康狀況惡化時更是嚴重。」另外還有與社會隔絕、經濟壓力等等，陳紹慈也提醒道，照顧者還有很大的一個壓力來源，是自己的身體負擔：「照顧工作往往涉及體力勞動，而且是很大量的勞動，比方協助病患移動、翻身等等，在沒有接受過專業訓練的情況下，照顧者自己可能也很快就會受傷。」像洪奶奶的情況就是如此——她自己的膝蓋和骨質疏鬆的問題，就在照顧洪爺爺之後變得更加嚴重，因此，提供適當的支持和關懷給照顧者是非常重要的。這樣的支持包括提供實際的照顧服務和經濟援助，包括心理和社會支持，包括讓照顧者擁有喘息的時間。因為，只有照顧好自己，才有能力更好的照顧別人，所以伊甸基金會的努力，不僅提升了照顧者的生活品質，同時也加強整個長照體系的效能和持續性。
安享晚年，應該是我們共同期待的未來
在居服員開始協助洪家之後，洪奶奶終於感到身上的重擔減輕了一些。「他（洪爺爺）是很固執的人，又餓不得。以前我得幫他洗好澡之後再去弄飯，他會因為餓了而生氣。現在有一哥（居服員）來幫忙，我可以趁這個時候趕快去處理午餐，他一洗好就可以吃，真的覺得輕鬆很多。」不只如此，洪爺爺也非常喜歡一哥的協助。只要是一哥要來服務的日子，洪爺爺總是早早就期盼著他，不斷詢問他人什麼時候會到。另外，洪奶奶也在個管員的評估和協助下，申請了居家用的輔具，這樣即使居服員不在，她獨自照顧洪爺爺也會輕鬆一點。
「我們在評估每個家庭的狀況的時候，都是先看他們當下最緊急的需要是什麼，就從這邊開始安排。這也是我們和每一個家庭認識彼此、磨合的開始。因為我們往往在評估的過程中，就會發現家庭中還有更多需要協助的地方。我們必須慢慢地、一步步地協助家庭接納更多的服務項目，或者嘗試其他的服務方式。」伊甸基金會居服員督導說到，協助個案家庭，必須設立短、中、長程目標。以洪爺爺為例，現在他接受了沐浴、肢體關節活動這些服務，然後也申請了輔具，這屬於短程的目標，拉到中、長程來看，居服員督導更希望可以鼓勵洪爺爺出門、願意去看醫生，讓他的脊椎得到真正妥善的治療和照顧。「因為洪爺爺還蠻喜歡和居服員相處，所以未來我們也期待可以透過居服員的引導，讓他能夠走出家門，接受治療，甚至體力可以好到能夠進入我們的日照機構或社區據點，參加活動。」伊甸基金會期待著，在大家的協助下，洪爺爺和洪奶奶能夠生活得更舒適，好好享受老年生活的每一個美好時刻。
「老老照顧」家庭越來越多，老夫妻互相陪伴很美好，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。多年來，伊甸基金會投注心力，希望能夠成為年長者晚年的依靠。但我們更希望的是，有一天社會可以建立一個更友善、全面的支援系統，確保長者都能擁有一定的生活水準。這樣的系統應該涵蓋足夠的醫療照護、經濟援助、居住安排以及社交活動，減輕個人和家庭的負擔，並提升整個社會對於年長者的關懷與尊重，更進一步的，讓長者們享受他們應得的尊嚴和幸福。
伊甸基金會「老人照顧服務計畫」透過日間照顧、公托中心、關懷據點、居家服務、長者送餐服務、照顧者團體支持、照顧者資源連結等，讓長輩在熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息，讓每一位長輩及照顧者一起安心、快樂地好好變老。