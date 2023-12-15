以色列防長稱戰爭還會持續數月，傳美國延售以突擊步槍；民調顯示以國民眾支持持續對哈瑪斯作戰
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特拉維夫大學（Tel Aviv University）的民意調查結果顯示，近60％的以色列人（包括40％的阿拉伯裔以色列人）提到，這場戰爭最重要的目標就是用任何方式摧毀哈瑪斯。也有約三分之一的受訪者說，救回被哈瑪斯扣留的人質是主要目標。
以色列防長稱以哈戰爭還會持續數月，美盼儘快結束
（中央社）以色列國防部長對到訪的美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）說，以哈戰爭還會持續數個月，白宮隨後表示，美國希望戰爭「儘快」結束。
《法新社》報導，白宮發言人柯比（John Kirby）14日在簡報會上表示，「我認為我們全都希望它（以哈戰爭）儘快結束」，而且如果哈瑪斯（Hamas）認輸，戰爭「今天就可能結束」，但「現在看起來沒有可能」。
柯比說，華府沒跟以色列「談條件」，而且以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）提出的時間表，跟以色列官員之前說過的「一致」，但蘇利文在訪問以色列期間，仍向以色列官員提出關於以方攻擊加薩走廊（Gaza Strip）進展的「困難問題」。
柯比說，蘇利文在訪問特拉維夫（Tel Aviv）時，也討論了以色列「在不久的將來」對加薩改採「低強度作戰」一事。
巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」10月7日攻擊以色列，以色列予以回擊，造成哈瑪斯治下的加薩走廊平民死傷人數持續攀升，使得美國、以色列這2個盟邦之間的裂痕擴大。
美國總統拜登（Joe Biden）堅定支持以色列，但他12日做出迄今最強烈的批評，警告以色列進行「無差別轟炸」，恐將失去全球的支持。
憂遭屯民用來攻擊巴勒斯坦人，傳美延售以色列突擊步槍
兩名知情人士13日表示，由於擔心以色列屯墾民眾在遭占領的約旦河西岸襲擊巴勒斯坦人，美國政府決定延遲向以色列出售2萬多支美製步槍。
《路透社》報導，美國國務院幾週前向國會發出一份槍枝出售的非正式知會，儘管參議院外交委員會（Senate Foreign Relations）與眾議院外交事務委員會（House of Representatives Foreign Affairs）領袖們在11月初均已同意此案，但交易尚未進行。
一名熟悉此事的前美國官員說：「其他國會議員也知曉這件出售案，並聯繫政府要求獲得以色列保證，這些槍枝不會流向屯民。」
這位前官員表示：「政府一直在與以色列接觸，希望在正式通知前能獲得令人滿意的保證。根據出售許可草案，這些槍枝也可供以色列警察使用，國務院關切他們的人權表現。」
美國國務院沒有對此次的出售發表任何評論。
以色列在1967年中東戰爭後占領了約旦河西岸，在當地建立大多數國家認為非法的猶太人屯墾區，不過巴勒斯坦人希望當地成為獨立國家的核心。
以色列對此提出異議，並引用與這片土地相繫的歷史和聖經支持其立場。
兩名消息人士表示，拜登政府特別擔心其中一些武器，最終恐會落入以色列屯民手中。
美國總統拜登和其他高級官員一再警告，以色列必須採取行動，制止屯墾民眾針對西岸巴勒斯坦人的暴行。
軍民傷亡慘國際籲停火，以色列人仍欲戰哈瑪斯
儘管聯合國大會呼籲停火、以色列部隊傷亡和加薩走廊死亡人數皆不斷攀升，許多以色列公民仍認為，以軍不應放棄鎮壓巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）的堅定攻勢。
《路透社》報導，以巴衝突爆發逾2個月，以色列軍隊12日遭遇了傷亡慘重的一天，10名陣亡軍人包含一名上校，將以軍死亡人數推升至115人，幾乎是2014年加薩戰爭中以軍陣亡人數的2倍。
由於加薩這片沿海飛地大部分地區已淪為廢墟，情況嚴峻，以軍的空中和地面攻勢也已造成超過1萬8500名巴勒斯坦人喪生，美國總統拜登表示，對加薩平民「不分青紅皂白」地轟炸正使以色列失去國際支持。
最近數週的民調顯示，儘管傷亡不斷增加，以色列民眾還是團結一致支持軍方持續對哈瑪斯作戰。
根據以色列民主研究所（Israel Democracy Institute）調查，在以哈雙方11月暫時休戰一週後，超過3/4的以色列受訪者認為應該恢復攻勢。
特拉維夫大學（Tel Aviv University）的民意調查結果顯示，近60％的以色列人（包括40％的阿拉伯裔以色列人）提到，這場戰爭最重要的目標就是用任何方式摧毀哈瑪斯。也有約三分之一的受訪者說，救回被哈瑪斯扣留的人質是主要目標。
以色列民主研究所資深研究員赫曼（Tamar Hermann）說，目前兩個目標都還沒達成，「多數人準備繼續下去，直到至少達成一個主要目標。」
6名13日接受訪問的以色列人表示，雖然聯合國12日的決議反映全球對以色列的同情減弱，但現在還不到退縮的時候。
赫曼說，哈瑪斯10月7日突襲以色列，造成約1200人喪命，其中大部分是平民，讓以色列再次感受到1973年阿拉伯人發動突襲時的恐懼，憂心鄰國和敵人可能聯手消滅這個猶太國家。
赫曼說：「民眾的感覺是，這是對以色列的生存威脅。」她說，大家已經做好會有更多士兵陣亡的準備。
退休人士萊芬哲（Ben Zion Levinger）在耶路撒冷表示，若放緩對哈瑪斯的攻勢，會被以色列的敵人視為軟弱的表現。
萊芬哲說：「如果我們不奮戰到底，那麼明天一早就會在北部、東部、南部甚至伊朗爆發戰鬥。因此，我們別無選擇。」
以色列國會外交和國防委員會主席艾德斯坦（Yuli Edelstein）受訪時說，儘管代價「慘重」，但軍事行動的目標是徹底摧毀哈瑪斯在加薩的基礎設施。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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澳門旅遊入門攻略：區域特色、遊玩亮點看過來
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你可能不知道的澳門小故事──原來是這樣被納入世界文化遺產？！
「澳門歷史城區」一直是澳門本島頗具盛名的歷史名勝古蹟，並在2005年被列入《世界文化遺產名錄》；但你可能不知道，其實最初澳門只以「大三巴牌坊」向聯合國教科文組織申請世界文化遺產。林鴻祥打趣地說，「當聯合國教科文組織的審查委員們來到澳門，實際走一趟舊城區、了解到整個歷史（例如澳門是中國第一個跟西方接觸的地方），才發現世界文化遺產不該只有一個大三巴牌坊，應該要把整個舊城區全部納入。」後來就像大家所熟知的，聯合國教科文組織把整個城區列入了《世界文化遺產名錄》，並列出25項世界文化遺產。
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「度假村旅遊」是什麼？達人教你澳門度假村怎麼玩
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