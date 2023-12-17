【影評】《老狐狸》：無法進入故事當中，因為本片男主角廖界帶給我很大的疏離感
我們想讓你知道的是
廖界這捉摸不清的角色我認為一部分責任也在於父親廖泰來的描寫，我認為這部電影的男主角就該是廖界一個人，讓他去帶著觀眾同時面對兩種不同父親與價值觀碰撞所帶來的糾結，那才會是《老狐狸》這個故事最有魅力的地方。
蕭雅全導演的《老狐狸》在今年的金馬獎上斬獲四項大獎（最佳導演、最佳男配角、原創電影音樂及造型設計獎），無庸置疑的是一部表現亮眼的好電影，但很可惜我個人不是很喜歡這部電影。
《老狐狸》講述了1989年那個「台灣錢淹腳目」年代，在粵式餐廳當服務生的廖泰來與他還在念小學的兒子廖界兩人為了買房，而與房東「老狐狸」謝老闆產生交流和衝突的故事。
老實說我很喜歡這部電影的故事概念，透過大時代轉變來講述人心的敘事很吸引人，尤其在當代房價高漲的年代，看著憨厚溫柔的父親廖泰來怎樣努力存錢都跟不上物價上漲速度的窘境，對比著「老狐狸」謝老闆不顧他人感受所以能站在眾人頭上的強大形象，我想不僅是年幼的兒子廖界，就連螢幕前的觀眾都會感受到內心不斷翻騰的波瀾。
但我卻一直沒辦法好好地進入故事當中，最大的原因便是本片的男主角「廖界」，我認為這個角色沒有好好地肩負起帶領觀眾的職責，反而給了我很大的疏離感，原因就在於這個角色的動機與行為都過於不明確，讓我實在無法進入角色和故事當中。
關於這點我不會怪罪飾演廖界的白潤音，問題是出在設計出這個角色的導演與編劇，他們只替這個角色創造了「想要房子、想要變強大」的目標，卻沒有替他創造出原因。
當然，說完全沒原因也不對，一場夢見母親與一場給老狐狸載著威嚇他人的戲卻都給了廖界動機，但我認為這兩場戲給出的能量都過於薄弱，推不太動角色和觀眾的情緒。如果多加幾場父親因身處弱勢而受到欺負的戲，或是面臨著一個更大的危機（例如房子馬上就要被房東賣給他人）等，我認為會更加強化廖界的動機，也更能解釋他後續靠近「老狐狸」的行為。
提到了行為，也不能不聊一下廖界這個角色在故事中的「行動」，一個角色在故事中的行為可以塑造出一個角色的形象，但廖界在電影中的行為卻完全無法好好塑造他的性格，剛開始我們見到他是一個因家庭困頓而早熟但依然開朗、保有童趣的孩子，甚至對於他受同學霸凌而對他感到同情。
但後續在他與「老狐狸」的對戲中，我反而很難理解他在想甚麼，究竟是畏懼、崇拜又或是好奇？每次見到「老狐狸」的廖界要嘛是覆讀機般的重複台詞，要嘛是上吊眼臭著臉瞪著對方。
廖界最讓人明白的一場戲就在於「老狐狸」開豪車載著他到霸凌者面前顯擺一番後的興奮，那場戲看出了他對於力量的渴望，急於獲得更多力量的他甚至出賣了一直對他們家很好的「漂亮姊姊」；但很可惜後續廖界又回歸了開始的狀態，臭著臉重複著台詞，我實在很難摸清楚這個角色的想法，也分不清楚他對於父親和「老狐狸」的態度。
廖界這捉摸不清的角色我認為一部分責任也在於父親廖泰來的描寫，我認為這部電影的男主角就該是廖界一個人，讓他去帶著觀眾同時面對兩種不同父親與價值觀碰撞所帶來的糾結，那才會是《老狐狸》這個故事最有魅力的地方。
但可惜導演與編劇似乎更喜歡廖泰來這個角色，替他寫了許多其實沒有必要的故事，最明顯的便是舊情人的出現，我想整段拔掉也絲毫不影響整部電影；這幾場戲如果能更加重描寫廖泰來與廖界的相處與衝突，那我想這部電影會更加動人。
最後，就如同我開頭所述，儘管《老狐狸》有著我不喜歡的缺點，但它確實是一部好電影，電影整體的氛圍營造相當出彩，從畫面、陳設與造型都透出了濃厚的復古味道，很快就將人拉回了那個年代；再者好幾場戲也看得出蕭雅全導演的實力，尤其接近電影後段「老狐狸」坐在車上自問自答的片段，拍得實在太好了，搭配上演員陳慕義的表演，真的令人起雞皮疙瘩。
聊到了演員也不得不稱讚電影中的幾位主演，除了榮獲金馬最佳男配角的陳慕義外，我認為劉冠廷與白潤音的演出都相當出色，雖然劉冠廷在本片的突破不多，但他的表演始終穩定；而最大的驚喜則是飾演「漂亮姐姐」林秘書的劉奕兒，看了她今年的另一部電影和《老狐狸》後，不得不感慨一個好導演對於演員的重要性，本片中的劉奕兒非常迷人，默默喜歡著廖泰來的細微表演也很出色，很期待她未來能繼續有這樣的表現。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：院線電影／老狐狸 - 無法帶領觀眾的主角
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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看見不同、理解不同，收穫無國界的美好
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