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2023/12/16,
影劇

Disney+韓劇《跟我說愛我》：有別於快速轉動的愛情喜劇，鄭雨盛、申鉉彬一步步交織冬季浪漫更顯獨特

Disney+韓劇《跟我說愛我》：有別於快速轉動的愛情喜劇，鄭雨盛、申鉉彬一步步交織冬季浪漫更顯獨特
Photo Credit:disneyplustw

我們想讓你知道的是

《跟我說愛我》有別於近期快速轉動的愛情喜劇，以獨特的氣圍，慢慢的領進主角的世界，說出他們是如何走進彼此的內心。不是從互相討厭開始，也不是一見鍾情，而是一步步的靠近，好一陣子沒有像這樣可以緩慢的，細細品味純愛的戲，振宇和暮恩帶來的暖，添加了冬天的味道。

文：臺灣歐妮

《跟我說愛我》講述用手說話的聾啞畫家車振宇（鄭雨盛飾），與用心傾聽他的演員鄭暮恩（申鉉彬飾），兩人之間無聲的治療愛情。

本劇翻拍自1995年由豐川悅司和常盤貴子主演的同名日劇，或許有不少曾經是日劇迷的觀眾們看過，到現在也依然記憶深刻，但不論你看過與否，改編過後加上演員的不同，戲必然呈現出不同的感覺，讓我們重新投入看鄭雨盛和申鉉彬如何重新詮譯屬於他們無聲的浪漫愛情。

熟悉的公式中已架構出特有的味道

長期觀看愛情劇，或許久而久之會發現一些熟悉的公式，但是重要的是在已知的框架裡，透過演員熟悉劇情角色的理解後，會創造出什麼樣的角色，又將以什麼樣的事件傳達出什麼新的故事和情感。

《跟我說愛我》有別於其他愛情劇的是，女主角鄭暮恩是透過台詞、語言表達的演員，男主角車振宇是聽不到的聾啞畫家，一個需要語言，一個只能靠眼睛看以及手語表達，兩人之間溝通與方式的特別題材，配合著優美的旋律和OST，創造出屬於獨特的戲味。

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Photo Credit:channel.ena.d

以熱情投入希望被看見的演員鄭暮恩

辭去了多年的空姐工作，暮恩正努力往演員的方向前進，因為進入演員這一行業的起步比別人晚，也就必須比任何人都更努力。

為了能早點試鏡成功，無時無刻都在背誦著台詞，可惜世界並沒有她想的如此親切，她的熱情常常被無視。

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Photo Credit:channel.ena.d

因為聲音與外界隔了一道牆的車振宇

車振宇表面和一般人沒什麼不同，但很常被人認為是無禮之人，那是因為是他聽不到外界的聾啞人士，或許也是如此，總覺得他有種說不出的孤獨感。

他也不是一出生就如此，是在小時候的一場大病後，就變成這樣了。

因為無法透過言語表達，有些人們看他的眼光很不同，甚至根本無法靜心看他說什麼，就急著對他貼上標籤，因此對他來說人與人之間的距離更遠，也很難的輕易接近，但是在濟州島不斷偶遇的女人，卻開始走向了他。

一句「演員」進入了鄭暮恩的心房

是因為生活在無聲世界的緣故吧！振宇看著對方的眼睛總是深沉而真摯的，不知道是不是錯覺，但暮恩覺得這個人好像能看出來她比任何人都努力，也或許是振宇用手語說出了「演員」兩個字。

「這是我第一次聽到有人叫我演員，客串、配角、臨時演員，大家都是這麼叫我的。」

因為聽不到聲音，更能細微的關係人們真摯的那一面，因此比生活在有聲音世界的人，看能看到不同的模樣，那次旅行回來後再次遇到振宇，一次、二次⋯⋯暮恩就越好奇他的無聲世界。

對自己充滿自信卻在愛情裡退縮的車振宇

慢熟的振宇漸漸的有了想接近暮恩的想法，收到演唱會票券的那天，他邀了暮恩一起前往，偏偏又因為突然的事故錯過，「或許不該約她的」、「即使一起去了我也感受不到暮恩感受到的音樂」、「我們是不同世界的人」，想到這些，因為振宇又退縮了。

暮恩彷彿看出了他的心，牽起了他的手，透過了頸部的聲音震動，說著想唱歌給振宇聽。

「無法溝通時，可以互相擁抱，陪在身邊就足夠了不是嗎？言語不代表一切。」

車振宇與陌生人之間存在著的牆可以說是自己築的，雖然聽不見，他並不是沒自信心的，當看到他和好友的對話，和畫畫課的學生們手語暢談的時候，那充滿自信的樣子，彷彿看到了他身邊出現的光芒，和暮恩變熟之後，也會看到這樣的振宇吧！

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Photo Credit:channel.ena.d

總是莫名的想到了他，是愛吧！

雖然無法透過言語溝通，但振宇彷彿有一種讓暮恩不得不在意、不得不想到他的魔力。第一次意識到振宇聽不見的時候，是在突然失火的餐廳，是跑出餐廳的暮恩想到了他，再回去和他一起逃了出來。

知道振宇聽不見時，她一點一點的自學著手語，只為了和他溝通，雖然中間也鬧出了一點笑話，她自然而然走向他，自然而然的想到了他；因為在片場受挫，第一個想到要有人可以依靠的是振宇，振宇不知覺的進入了她的人生，第一次要登上話劇舞台了，也不知不覺的想到了他。

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Photo Credit:channel.ena.d

暮恩向振宇「告白」了？

即使認他們是不同世界的人，但是振宇還是說出：「只要你需要我，都可以跟我說。」暮恩也真的在她需要安慰時找上了他，他開始想著向暮恩打開他的心房，卻又總是退縮，真的可以像一般人一樣的去愛嗎？

在下雨的那天的路上，又遇見了暮恩，因為手裡拿著雨傘，暮恩把「無法說話」比成了「無法告白」，雖然隔天暮恩裝傻更正是誤會了，但是振宇是心動了吧！已經把「告白」兩個字放在心上了。

來到了暮恩即將登上的話劇觀眾席，看著緊張不已的暮恩，振宇悄悄的對他比出了「我相信你可以」，向他們的愛又跨出了一大步。

《跟我說愛我》有別於近期快速轉動的愛情喜劇，以獨特的氣圍，慢慢的領進主角的世界，慢慢的說出他們是如何走進彼此的內心。

不是從互相討厭開始，也不是一見鍾情，而是回到了愛的起點，一步步的靠近，好一陣子沒有像這樣可以緩慢的，細細品味純愛的戲，振宇和暮恩帶來的暖，似乎更添加了冬天的味道。

本文經《歐搜哇》授權轉載，原文發表於此
原標題：雷/鄭雨盛x申鉉彬《跟我說愛我》1-4集劇評：聾啞畫家與演員相遇，一步步走進彼此的內心

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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航


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