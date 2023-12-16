Disney+韓劇《跟我說愛我》：有別於快速轉動的愛情喜劇，鄭雨盛、申鉉彬一步步交織冬季浪漫更顯獨特

文：臺灣歐妮

《跟我說愛我》講述用手說話的聾啞畫家車振宇（鄭雨盛飾），與用心傾聽他的演員鄭暮恩（申鉉彬飾），兩人之間無聲的治療愛情。

本劇翻拍自1995年由豐川悅司和常盤貴子主演的同名日劇，或許有不少曾經是日劇迷的觀眾們看過，到現在也依然記憶深刻，但不論你看過與否，改編過後加上演員的不同，戲必然呈現出不同的感覺，讓我們重新投入看鄭雨盛和申鉉彬如何重新詮譯屬於他們無聲的浪漫愛情。

熟悉的公式中已架構出特有的味道

長期觀看愛情劇，或許久而久之會發現一些熟悉的公式，但是重要的是在已知的框架裡，透過演員熟悉劇情角色的理解後，會創造出什麼樣的角色，又將以什麼樣的事件傳達出什麼新的故事和情感。

《跟我說愛我》有別於其他愛情劇的是，女主角鄭暮恩是透過台詞、語言表達的演員，男主角車振宇是聽不到的聾啞畫家，一個需要語言，一個只能靠眼睛看以及手語表達，兩人之間溝通與方式的特別題材，配合著優美的旋律和OST，創造出屬於獨特的戲味。

以熱情投入希望被看見的演員鄭暮恩

辭去了多年的空姐工作，暮恩正努力往演員的方向前進，因為進入演員這一行業的起步比別人晚，也就必須比任何人都更努力。

為了能早點試鏡成功，無時無刻都在背誦著台詞，可惜世界並沒有她想的如此親切，她的熱情常常被無視。

因為聲音與外界隔了一道牆的車振宇

車振宇表面和一般人沒什麼不同，但很常被人認為是無禮之人，那是因為是他聽不到外界的聾啞人士，或許也是如此，總覺得他有種說不出的孤獨感。

他也不是一出生就如此，是在小時候的一場大病後，就變成這樣了。

因為無法透過言語表達，有些人們看他的眼光很不同，甚至根本無法靜心看他說什麼，就急著對他貼上標籤，因此對他來說人與人之間的距離更遠，也很難的輕易接近，但是在濟州島不斷偶遇的女人，卻開始走向了他。

本文經《歐搜哇》授權轉載，原文發表於此

原標題：雷/鄭雨盛x申鉉彬《跟我說愛我》1-4集劇評：聾啞畫家與演員相遇，一步步走進彼此的內心

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：翁世航