港國安再通緝5名海外港人，英美譴責

（中央社）香港警務處國家安全處昨天（14日）宣布，追加通緝前英國駐港領事館職員鄭文傑等5名流亡海外港人，每人懸賞港幣100萬元，指控他們鼓吹「港獨」，涉嫌煽動分裂國家罪、勾結外國或境外勢力危害國安罪、煽動顛覆國家政權罪。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在例行記者會說，譴責任何人嘗試將《香港國安法》域外適用，並會繼續維護美國公民權利和自由。美方稱，香港當局在美國境內並無司法管轄權，民主倡議者可繼續享有美國憲法保障的權利和自由。 英國外交大臣卡梅倫則指示（David Cameron）在香港、北京及倫敦的英國官員急切向港府及中方提出議題。卡梅倫表明，不會容許有其他外國勢力威嚇、騷擾或傷害在英國的個人或社群，否則將威脅英國民主及基本人權。 在最新被懸紅通緝的5人中，邵嵐報稱有美國國籍，許穎婷獲美國政府批出政治庇護，鄭文傑則獲英國政府批出政治庇護。

據《星島網》報導，港警國安處昨日下午於警察總部舉行記者會。國安處總警司李桂華及高級警司洪毅出席，宣布通緝名單更新，除早前8人外，再追加通緝5人，包括鄭文傑、許穎婷、邵嵐、霍嘉誌、蔡明達，每人懸賞100萬元。

香港警務處官網發布「國家安全案件通緝人士及懸紅公告」稱，鄭文傑（33歲男），前英國駐港領事館職員，涉煽動分裂國家、勾結外國及境外勢力危害國家安全罪。2020年8月至2022年6月期間，聯同他人成立政治組織「避風驛」、「英國港僑協會」及「香港影子議會」，多次透過社交媒體平台鼓吹「港獨」。

公告並指鄭文傑2020年7月至2023年7月期間，多次透過不同的平台和形式，請求外國對中央和特區官員、司法和執法人員進行「制裁」，對中國及香港特區採取其他敵對行動。

公告稱，許穎婷（24歲女），前學民思潮成員，在美的港人組織We The Hongkongers發起人，涉勾結外國及境外勢力危害國家安全罪。2020年10月至2022年1月期間，多次透過不同的平台和形式，請求外國對中國進行「制裁」、封鎖以及採取其他敵對行動。

而邵嵐（24歲女），前城市大學學生會外務副會長，則被指涉及勾結外國及境外勢力危害國家安全罪。公告稱她於2020年10月至2023年7月期間，多次透過不同的平台和形式，請求外國對中國及香港特區進行「制裁」、封鎖及採取其他敵對行動，包括「制裁」中央和特區官員及檢控人員。

而霍嘉誌（42歲男）和蔡明達（46歲男），YouTube頻道「升旗易得道」主持人，則涉煽動分裂國家罪、煽動顛覆國家政權罪。公告稱他們在2020年7月至2023年8月期間，於社交媒體平台共同操作「升旗易得道」頻道，並發布多段涉嫌煽動分裂國家和顛覆國家政權的影片。

公告還稱，霍嘉誌呼籲觀眾加入外國軍隊，參與軍事訓練，甚至組織軍隊，以圖實現「香港獨立」，推翻中國憲法所確立的中華人民共和國根本制度。蔡明達則主張觀眾於外國接受軍事訓練，呼籲聯同其他中國民眾，以「武力」推翻中國及香港特區政權機關；又大力鼓吹「港獨」，將香港特區從中國分離出去。

據外媒此前報導，2020年獲得英國政治庇護的鄭文傑，早已被港警列入通緝名單。

2019年8月香港「反送中」運動期間，當時身為英國駐港總領事館職員的鄭文傑到中國大陸出差，卻於返港途中在香港高鐵西九龍站的「中國大陸管轄區」被帶走。事件曝光後，中國當局指鄭文傑因「嫖娼」被控，並被行政拘留15天。

鄭文傑獲釋後接受英國媒體訪問時表示，自己遭到中國當局執法人員嚴刑逼供，包括被秘密警察質問英國在「反送中」的角色等。鄭文傑認為這是政治迫害，但深圳羅湖警方隨後公開兩段錄影，指他承認「嫖娼」並且懺悔。

2020年7月1日，鄭文傑宣布，他向英國內政部申請政治庇護已獲批准，並指自己是首名香港公民及英國國民海外護照持有人（BNO）獲英國當局給予政治庇護，可在英國停留5年。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex