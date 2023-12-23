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TNL+ 2023/12/23,
中國

「中國抗愛滋第一人」高耀潔逝世：從來不需要說愛國，但是所做的每件事都是愛國

「中國抗愛滋第一人」高耀潔逝世：從來不需要說愛國，但是所做的每件事都是愛國
高耀潔｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

她在自傳《一萬封信》中談及自己為什麼這樣做時說，「首先我是一個醫生，治病救人是我的天職；人要是僅為己而活沒有意義，對別人的痛苦無動於衷就不配做人。尤其我們是有五千年文明史的炎黃子孫，更有辱於我們的祖先。」

盧梭（Jean-Jacques Rousseau）的《社會契約論》開篇即言：「人生而自由，卻無往不在枷鎖之中。」這句話似乎也是剛剛離世的「中國抗愛第一人」高耀潔和其受援助者一生無奈的寫照。面對枷鎖和苦難，如果沒有一顆堅毅強大的內心，很多人會被摧殘到麻木甚至瘋狂，但是高耀潔女士不一樣。

名如其人，高潔的靈魂閃耀世界

美國猶太作家艾利・魏瑟爾（Elie Wiesel）說過：「不管世上何時何地有人類受苦受辱，一定要選邊站。保持中立只會助長壓迫者，而不是受害者。」艾利・魏瑟爾相信行動是治療冷漠麻木的唯一藥方，高耀潔女士也是這樣的一位踐行者，她站在了弱勢愛滋病患者這邊。

她是一位勇於衝破枷鎖、追求自由獨立的中國傳奇女性，她出身書香門第，受過古書的薰陶，也飽受封建社會對女性的摧殘，大半生小心翼翼邁著步子周旋應世，本應安度晚年的時候還要跛著小腳到大洋彼岸了此殘生。

她也是多場政治運動和社會動亂的見證者，儘管身陷泥淖污濁之境，卻永保一顆高潔與遺世獨立的赤子之心。她不願與紅衛兵為伍，受盡肉體和精神的折磨，差點丟了性命，但是她沒有向苦難低頭。

退休後的她，本可以和那些享受優待的離退休幹部一樣頤養天年，但是她依然懷著醫者救死扶傷的使命感，肩擔達者悲憫蒼生苦難的道義。她的足跡遍及全國10多個省份，走訪過無數愛滋病患者和家庭，見證過成千上萬個哈姆雷特般地悲慘故事。

她在自傳《一萬封信》中談及自己為什麼這樣做時說，「首先我是一個醫生，治病救人是我的天職；人要是僅為己而活沒有意義，對別人的痛苦無動於衷就不配做人。尤其我們是有五千年文明史的炎黃子孫，更有辱於我們的祖先。」

她被人親切的稱為「中國的德蕾莎修女」，但是她的貢獻不僅僅侷限於對弱者的悲憫與幫助，她還是一位不吝惜個人榮辱與得失，無畏追求社會公平正義的吹哨人。

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