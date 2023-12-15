2023台灣熱搜流行語：「瑪卡巴卡」「超派」緊扣時事，「海王」「普信男」抖音用字掀年輕世代資訊識讀隱憂
我們想讓你知道的是
回顧2023年，那些在網路蔚為流傳的流行用語已融入台灣民眾的日常對話，塑造出新的台灣當代文化風貌。一些詞彙可能因在網路上迅速爆紅、反映社會現象，或成為當時熱門話題而快速普及，進而成為人們閒聊時的話題。透過年度網路用語的回顧，我們也發現了一些特別值得討論的現象。
隨著2023年即將結束，回顧這一年，台灣社會在時事上掀起了不少熱門話題，同時，網路社群中也催生了一系列新的文化現象，包括不少風靡的流行用語。
那些在網路蔚為流傳的流行用語已融入台灣民眾的日常對話，塑造出新的台灣當代文化風貌。一些詞彙可能因在網路上迅速爆紅、反映社會現象，或成為當時熱門話題而快速普及，進而成為人們閒聊時的話題。
同時，透過年度網路用語的回顧，我們也發現了一些特別值得討論的現象。就讓我們一同回顧2023年，有哪些令人印象深刻的網路用語，以及這些熱門用語背後值得關注的議題。
黃偉晉「我立刻要爆炸！」真性情反應塑造熱門迷因流行語
越來越多藝人透過直播形式與粉絲互動。其中，「我立刻要爆炸！」這流行用語源自藝人黃偉晉今年1月的一次直播，成為今年熱門的流行語。
整起事件起因於黃偉晉在直播中分享自己前往電信公司辦事的經歷。面對極度不耐煩的櫃檯人員，他激動地表示，如果再次遇到類似情況：
「我立刻爆炸！我立刻要嘶吼！我立刻要叫！我立刻要把手機拿出來拍！我要把事情鬧大！」
這段話成為直播的亮點，也成為網路迷因，使其成為今年度極具代表性的流行用語。
K-POP熱潮不斷，「阿嬤饋腳」空耳歌詞引發熱議
K-POP熱潮在台灣持續升溫，特別是南韓人氣女團(G)-IDLE在今年5月推出的歌曲〈Queencard〉，不僅在各大排行榜上取得亮眼成績，而且歌詞中的「I’m a Queencard」在發音上恰好類似台語的「阿嬤饋腳」，引發了一陣迷因熱潮。
這樣的空耳解讀，讓「阿嬤饋腳」成為網路上的話題之一。這個詞彙也因為相當有畫面感，成功地成為今年網路熱議的流行語之一，助長〈Queencard〉一曲在台傳唱度。
韋禮安起頭「瑪卡巴卡」成年度熱搜流行詞
而2023年的金曲獎典禮上，也誕生了一股「瑪卡巴卡」風潮，使其成為年度流行用語。當時主持人韋禮安在典禮結束時一句「晚安，瑪卡巴卡」瞬間引發了廣泛的討論。
知名YouTuber「星期天配音是對的」也迅速推出了一部影片，以詼諧風趣的內容和獨特的配音風格，再度讓「瑪卡巴卡」話題攀上高峰。
「瑪卡巴卡」一詞源自英國《BBC》製作的兒童節目《花園寶寶》。節目每集結尾時，旁白總會對角色們說上一句「晚安，瑪卡巴卡」，形成了經典的台詞。
而節目中的《瑪卡巴卡之歌》更是一首極富洗腦效果的歌曲。YouTuber「星期天配音是對的」巧妙運用這首歌曲，將《花園寶寶》經典畫面與《瑪卡巴卡之歌》結合到影片中引發話題。
從韋禮安起頭的招呼語，到YouTuber充滿創意的發想，這一連串無厘頭操作，使「瑪卡巴卡」成為2023年極具聲量的流行用語之一。
《山道猴子的一生》爆紅，重新定義「猴子」成熱搜
接棒「瑪卡巴卡」熱潮的，是同樣引起廣泛討論的用語「猴子」，它的崛起與網路爆紅影片《山道猴子的一生》有關。「猴子」一詞原先在車圈內興起，用來嘲諷那些在山路騎乘時刻意進行危險過彎動作，忽略了駕駛安全的人。
隨著《山道猴子的一生》的爆紅，「猴子」這個詞彙在網路上變得更加普及，不再僅限於車圈，且「猴子」定義也變得更廣泛，通常被用來描述那些不太守規矩、搞怪或顯得有些輕浮的人。許多網友開始將「猴子」這個詞融入日常用語，用以形容那些不拘小節、行為反常的人。
Toyz出征網紅炸雞店，「超派」蔚為風潮
「超派」一詞的爆紅源自於前電競選手Toyz在拍攝影片時，意外捕捉到網紅「超哥」經營的「超派炸雞」員工疑似偷倒廢油的場面，引起輿論的強烈反應。
超哥隨後在社群平台上發文怒斥Toyz，表示因為「超派炸雞」這個名字，他被迫背負著不應有的責任，導致此事風波不斷。因此，「超派」成為熱門的流行用語。
除了「超派」在台語中原本的意思是「超壞」、「超兇」之外，隨著這個詞彙的爆紅，更延伸出許多不同的使用情境，還可用來比喻某物看起來「相當厲害」。
另外，由於超哥在影片中經常以「超派」問候觀眾，有些網友也跟風將「超派」加入日常用語，當作一種特殊的打招呼方式。
中國文化與抖音內容影響年輕世代用語
日前，Yahoo奇摩統計2023十大熱門流行語為分別是「emo」、「挖呀挖呀挖」、「超派」、「直男」、「阿嬤饋咖」、「恐龍扛郎」、「海王」、「普信男」、「躺平族」和「歸剛欸」。
除了「超派」源自台灣網路時事、「阿嬤饋咖」受到K-POP影響、「直男」則是美國用語進入台灣的例子外，超過一半都是源自中國當地的慣用語，或是抖音、TikTok平台上的熱門話題所衍生，顯示今年流行用語上，受到中國社群平台的影響提升。
例如「emo」是英文「emotional」（情緒化）的縮寫，雖然在歐美國家已被使用多年，但近年來，中國開始盛行使用「emo」這個詞，並在抖音、小紅書、微博等平台上廣泛出現，這使得台灣人也開始廣泛使用這個詞，並且在今年更成為年度流行用語冠軍。
而「海王」一詞則源自2019年，抖音創作者「小王村玲」在一段影片中，以「海王」形容培養多名曖昧對象的男性，隨後「海王」一詞在中國網路迅速傳播。不久後，這個用語也在台灣網路社群中被廣泛使用，直到今年成為台灣的熱門網路流行語。
另外，「普信男」這個流行詞同樣來自中國社群用語，形容條件普通、卻沒有正確認識現實、對自己過度自信，同時對異性有著極高要求的男性；「躺平族」則是中國網友用以描述當代年輕人對於生活和工作感到極度疲倦，認為與其努力奮鬥，不如選擇消極的躺平生活態度。
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兼具時尚百搭、保暖實用的舒適機能衣著體驗！EF衣芙發熱衣的六大日常風格穿搭指南
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冬季的穿搭總是讓人傷腦筋，一不小心就顯得臃腫笨重，這篇提供你發熱衣的時尚穿搭靈感與指南。
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Look 01：都會俐落
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Look 03：休閒帥氣
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總結
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