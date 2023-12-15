大谷翔平加盟道奇記者會：因受求勝意志感動決定加入，透露愛犬名叫「彈額頭」

（中央社）日本球星大谷翔平於美國當地時間14日（台灣時間15日）在洛杉磯道奇球場出席加盟記者會，面對大陣仗媒體到場採訪，他分享道奇隊強烈的求勝意志令他感動，也在媒體的追問下，談到愛犬名字是日語「彈額頭」。

道奇隊於當地時間14日下午3時（台灣時間為15日上午7時）為大谷翔平舉行加盟記者會，球團老闆華特（Mark Walter）、棒球事務部總裁佛里曼（Andrew Friedman）、總教練羅伯茲（Dave Roberts）與多名高層出席，辦公室幾十名隊職員也暫時放下工作，參與歷史時刻。

全場超過200名媒體記者面前，大谷穿上17號道奇隊球衣。這場記者會受到太平洋兩岸注目，美國媒體大陣仗出席之外，也有大批日本媒體在場，人數超過百人，有日本當地媒體專程飛來，也有派駐紐約、華府的特派員全部集合在洛杉磯。

Photo Credit: GettyImages 大谷翔平加盟道奇隊記者會全場超過200名媒體記者，美國媒體大陣仗出席之外，也有大批日本媒體在場，人數超過百人。

大谷翔平已4個月沒有接受媒體訪問，期間經歷受傷開刀、獲選年度最有價值球員（MVP）、成為自由球員。今天記者會上，超過200人媒體陣仗關注他的傷勢復原情況、決定道奇隊原因、合約細節，連愛犬叫什麼名字也成話題焦點。

透過翻譯水原一平，大谷回答美國記者提問，談到最終選擇道奇的原因有很多，前來洽談的每一支球隊都很優秀，「但唯一讓我願意真心回應，並給予肯定的球隊就只有一支，最終我真心誠意決定在這支球隊打球」。

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大谷表示，與道奇隊見面的過程當中，發現一點讓他印象深刻，就是道奇高層在回顧過去10年時，即便是每年打進季後賽，拿下2020年世界大賽冠軍，但他發現，他們並不滿意，「我認為他們對追求勝利表現出強烈的意志，這一點讓我印象深刻」。

道奇隊端出鉅額合約、奮力追求大谷的一個原因也正是看見他超強的求勝意志，雙方情投意合。

角色為球團總經理的佛里曼（Andrew Friedman）致詞說，道奇隊長期觀察大谷，最值得稱讚的一點是，他一直不斷提升、磨練自己的實力，成為棒球比賽中最有爆發力的一人。

佛里曼說，大谷場上表現所有人都看得見，讓道奇隊更印象深刻的是，與他互動的過程中，發現他對棒球的熱情超乎一切。佛里曼說，道奇長期觀察大谷，知道他無論比數領先或落後，他從不放鬆，總是表現對勝利的渴望，在世界棒球經典賽（WBC）巨大壓力的場面下拿出精彩表現。

道奇隊一向與日本有很深淵源，野茂英雄、黑田博樹、前田健太等多名日本名將效力過。今天記者會現場有上百人的日本媒體團，球場電子看板上「歡迎大谷翔平」的標語以英文、日語呈現，道奇隊展現拓展日本市場的決心。

佛里曼發出豪語：「我們的目標之一就是讓全日本的棒球迷都披上道奇隊的藍色，透過大谷翔平與隊友的努力，點燃全日本對道奇隊的熱情。」

大谷過去6年效力洛杉磯天使，已經吸引無數日本球迷，專程跨海飛來看比賽，如今落腳財力、名氣更大的道奇隊，大谷效應可望加成。

朝日電視台駐洛杉磯特派員力石大輔接受《中央社》記者訪問說，「今天這場記者會全日本的媒體都到了，這是今年度最重大的事件。」力石大輔說，《朝日電視台》在全美包括洛杉磯、華府、紐約有3個支局，今天全部特派員都聚集在洛杉磯，與上百名日本同業打這一場新聞戰。

大谷翔平除了談選擇道奇的理由、合約細節，曾伴隨他一起在鏡頭前亮相的愛犬，也受到美國媒體的關注。因為大谷翔平在與各隊談約期間保持低調，4個月沒有接受媒體訪問，當時有傳言說他的狗名字可能叫道奇。

大谷翔平今天聽到美國記者認真詢問，「狗的名字到底叫什麼？全世界都很好奇」，原本正襟危坐的他也輕鬆笑了出來。關於狗的名字的問題，在這場記者會上被美國記者問了兩次。

大谷翔平說：「牠的名字是日語『彈額頭』的意思，我發現這對美國人來說很難念，所以牠有一個英文名字叫Decoy，所以你可以叫牠Decoy或日語的彈額頭。」《中央社》記者會後求證日本記者，大谷為狗取名Decoy，取其「假的」意思，意指狗可愛得很像假的。

大谷翔平加盟道奇首場記者會，避談第2次手術種類

（中央社）美國職棒大聯盟MLB日籍「二刀流」球星大谷翔平今天召開加盟洛杉磯道奇後的首場記者會時，避談他是否已接受第2次俗稱「湯米約翰手術」的手肘韌帶置換手術。

日本《每日新聞》報導，記者問到未稱第2次的手術為「湯米約翰手術」（Tommy John surgery）的理由，是否是為了在轉隊交涉時占優勢。

大谷表示，最初的階段要動什麼手術是醫師必須決定，在對外公布消息時還未確定方向。

記者追問第2次手術是湯米約翰手術是否為事實，大谷表示「手術方式跟前一次不太一樣，要如何描述我並非專業，覺得醫生可能比較清楚吧」。

《美聯社》報導，大谷上次接受媒體採訪是在8月9日，他當時受訪兩週後因投球受傷，需要在9月19日接受手術，執刀的醫師是目前擔任道奇隊醫的運動學名醫艾爾崔許（Neal ElAttrache）。大谷可能要到2025年才會回到投手丘。

艾爾崔許曾在2018年10月為大谷進行湯米約翰手術。

報導還說，大谷今天也不願透露上週末和道奇簽下創紀錄的10年7億美元合約前，還曾與哪些球隊談過。

大谷透過翻譯水原一平表示：「自由球員市場仍在運作，我真的不想打亂他們的計畫，我不想說錯話，因此我不是很想談論與其他球隊討論的內容。」