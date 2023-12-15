「保護」妳所以把妳關起來：聯合國報告指出塔利班政府以「保護」之名將女性關進監獄

聯合國駐阿富汗援助團（UNAMA）週四（14日）公佈一份報告指出，塔利班政府以「保護女性免於受到性別暴力」為由，把一些沒有男性親屬，或男性親屬被認定為「不安全」的女性送到監獄中。一名塔利班政府聲稱，這座監獄是保護性質的，類似在首都喀布爾的監獄被作為無家者收容所和毒癮勒戒所的功能一樣。

以保護之名行監禁之實，加劇女性受歧視與污名化

UNAMA報告中指出，塔利班政府將沒有男性親屬，或是男性親屬對女性成員具有威脅的婦女送進監獄。同時，塔利班當局要求男性親屬承諾，發誓他們不會傷害女性親屬，並邀請當地長者作為誓言見證人。

塔利班政府官員告訴UNAMA，如果女性對生存安全有疑慮，就會送進監獄保護。這名官員形容，這種監獄是類似首都喀布爾的監獄，功能類似毒癮的勒戒所和無家者收容所。

事實上，在2021年以前，阿富汗境內有23家由國家資助的婦女保護中心，提供受到性別暴力的倖存者庇護。但聯合國的報告稱，現在已經沒有了。塔利班當局的官員告訴援助團，沒有必要建立庇護所，或是說「這是西方的概念。」

聯合國報告指出，在沒有觸犯刑法的前提下，以「保護」為由把女性關進監獄，專斷的剝奪她們的自由。而且，把本來處境就已經很多限制的女性監禁在「處罰性」的機構，對女性的心理健康產生負面影響，造成二度傷害，並使女性「獲釋」後再度被歧視、污名化。

以男性為主的執法單位、不明確的法條使受暴婦女求助無門

據《美聯社》，阿富汗一直被列為世界上最不適合女性出生的國家。塔利班掌權後，越來越多婦女被限制在家，提高她們受到性別暴力的可能性，數百萬名女孩失學，童婚、性別暴力和虐待在阿富汗十分常見。

報導指出，塔利班禁止6年級以上的女孩繼續受教育，也禁止女性出入公共場所和職場。此外，塔利班當局也要求女性，如果要前往路程超過72公里的地方，必須要有男性陪同且必須遵循服儀規範。今（2023）年7月，塔利班更下令關閉女子沙龍，徹底封閉阿富汗女性少數能進入的場所。

人權組織的報告顯示，塔利班的政策將削弱法律對於婦女受暴力的保護效果。在UNAMA的報告中，警方和檢調單院收到的性別暴力投訴，最常見的類型是謀殺，包括「榮譽處決」，再者是強暴、傷害、剝奪繼承權。

報告提到，警方是婦女受性別暴力時主要的投訴機構，但是警方與執法單位的成員多數都是男性，女性受害者無法信任缺乏女性職員的執法單位而卻步。再者，各個機構沒有明顯的職責劃分，也沒有建立案件轉介的機制，導致受害者「求助無門」，不知道該向誰投訴。

此外，與《消除對婦女一切形式歧視法案》（Elimination of Violence Against Women ，EVAW）不同，塔利班當局並沒有將婦女受性別暴力的投訴，正確的分成刑事或民事案件，而是任由各執法與司法單位裁決。若案件被視為是刑事案件，警方依照他們「認為」符合伊斯蘭教法的法律條款偵辦，而法院則依照伊斯蘭教法裁判。

身兼科技新創公司執行長與女權運動人士的瓦赫迪（Sahar Wahedi）向《CBS》表示，聯合國報告揭示阿富汗缺乏明確且一致的司法框架，嚴重阻礙通報和性別暴力案件的處理。她分析，這種模糊的做法，尤其是當局對伊斯蘭教法（Sharia law）含糊的指稱，對女性構成巨大的壓力。女性可能因為不確定結果，還要承擔被責備的風險，而不敢投訴。

回應UNAMA的報告，塔利班外交部告訴聯合國，案件處理根據伊斯蘭教法，不存在對婦女的不公正。當局也表示，若案件程度嚴重，將不會進行調解，直接移交法院。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）則告訴《CBS》，目前尚未聽聞有人在沒有犯罪的情況下被監禁，他也說道，當局將進一步調查聯合國報告的內容。

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核稿編輯：楊士範