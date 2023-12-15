「保護」妳所以把妳關起來：聯合國報告指出塔利班政府以「保護」之名將女性關進監獄
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塔利班接管阿富汗進入第二年，設立越來越多對女性權利的限制，包括禁止女性上學、限制女性進出公共場所等，導致女性受到性別暴力的機會逐漸提高。聯合國報告指出，塔利班當局提出將女性關進監獄「保護」，批評此舉對女性是二次傷害。
聯合國駐阿富汗援助團（UNAMA）週四（14日）公佈一份報告指出，塔利班政府以「保護女性免於受到性別暴力」為由，把一些沒有男性親屬，或男性親屬被認定為「不安全」的女性送到監獄中。一名塔利班政府聲稱，這座監獄是保護性質的，類似在首都喀布爾的監獄被作為無家者收容所和毒癮勒戒所的功能一樣。
以保護之名行監禁之實，加劇女性受歧視與污名化
UNAMA報告中指出，塔利班政府將沒有男性親屬，或是男性親屬對女性成員具有威脅的婦女送進監獄。同時，塔利班當局要求男性親屬承諾，發誓他們不會傷害女性親屬，並邀請當地長者作為誓言見證人。
塔利班政府官員告訴UNAMA，如果女性對生存安全有疑慮，就會送進監獄保護。這名官員形容，這種監獄是類似首都喀布爾的監獄，功能類似毒癮的勒戒所和無家者收容所。
事實上，在2021年以前，阿富汗境內有23家由國家資助的婦女保護中心，提供受到性別暴力的倖存者庇護。但聯合國的報告稱，現在已經沒有了。塔利班當局的官員告訴援助團，沒有必要建立庇護所，或是說「這是西方的概念。」
聯合國報告指出，在沒有觸犯刑法的前提下，以「保護」為由把女性關進監獄，專斷的剝奪她們的自由。而且，把本來處境就已經很多限制的女性監禁在「處罰性」的機構，對女性的心理健康產生負面影響，造成二度傷害，並使女性「獲釋」後再度被歧視、污名化。
以男性為主的執法單位、不明確的法條使受暴婦女求助無門
據《美聯社》，阿富汗一直被列為世界上最不適合女性出生的國家。塔利班掌權後，越來越多婦女被限制在家，提高她們受到性別暴力的可能性，數百萬名女孩失學，童婚、性別暴力和虐待在阿富汗十分常見。
報導指出，塔利班禁止6年級以上的女孩繼續受教育，也禁止女性出入公共場所和職場。此外，塔利班當局也要求女性，如果要前往路程超過72公里的地方，必須要有男性陪同且必須遵循服儀規範。今（2023）年7月，塔利班更下令關閉女子沙龍，徹底封閉阿富汗女性少數能進入的場所。
人權組織的報告顯示，塔利班的政策將削弱法律對於婦女受暴力的保護效果。在UNAMA的報告中，警方和檢調單院收到的性別暴力投訴，最常見的類型是謀殺，包括「榮譽處決」，再者是強暴、傷害、剝奪繼承權。
報告提到，警方是婦女受性別暴力時主要的投訴機構，但是警方與執法單位的成員多數都是男性，女性受害者無法信任缺乏女性職員的執法單位而卻步。再者，各個機構沒有明顯的職責劃分，也沒有建立案件轉介的機制，導致受害者「求助無門」，不知道該向誰投訴。
此外，與《消除對婦女一切形式歧視法案》（Elimination of Violence Against Women ，EVAW）不同，塔利班當局並沒有將婦女受性別暴力的投訴，正確的分成刑事或民事案件，而是任由各執法與司法單位裁決。若案件被視為是刑事案件，警方依照他們「認為」符合伊斯蘭教法的法律條款偵辦，而法院則依照伊斯蘭教法裁判。
身兼科技新創公司執行長與女權運動人士的瓦赫迪（Sahar Wahedi）向《CBS》表示，聯合國報告揭示阿富汗缺乏明確且一致的司法框架，嚴重阻礙通報和性別暴力案件的處理。她分析，這種模糊的做法，尤其是當局對伊斯蘭教法（Sharia law）含糊的指稱，對女性構成巨大的壓力。女性可能因為不確定結果，還要承擔被責備的風險，而不敢投訴。
回應UNAMA的報告，塔利班外交部告訴聯合國，案件處理根據伊斯蘭教法，不存在對婦女的不公正。當局也表示，若案件程度嚴重，將不會進行調解，直接移交法院。
塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）則告訴《CBS》，目前尚未聽聞有人在沒有犯罪的情況下被監禁，他也說道，當局將進一步調查聯合國報告的內容。
新聞來源
- Taliban imprisoning women for their own "protection from gender-based-violence," U.N. report says（CBS）
- Taliban sending Afghan women to prison to protect them from gender-based violence, says UN report（AP News）
- The Handling of Complaints of Gender-Based Violence against Women and Girls by Afghanistan’s de facto Authorities（UNAMA）
延伸閱讀
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- 塔利班奪權兩週年：宣布任期「無限長」、女性受教育遙遙無期
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核稿編輯：楊士範
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2024經濟「審慎樂觀」！做好資產分配是投資成功關鍵
隨著2023年越來越接近尾聲， 2024年臺灣經濟預測也紛紛出爐，綜觀各界預測報告*，2024年經濟成長率預估落在3%上下，較2023年增長約1.5個百分點。對於明年臺灣的景氣觀察，政大商學院教授周冠男以烏俄戰爭、美中科技角力等國際事件的影響力式微為例，說明過去影響經濟的風險事件都已漸漸被認為「可控」，再加上近期作為經濟先行指標的股市也回穩、上漲，因此認為未來景氣將會緩慢恢復正常。
周教授提醒，雖然樂觀看待未來趨勢，但還是必須關注美國聯準會的「利率政策」和「以巴衝突」的後續情形。不管是債市還是股市，只要利率政策有點風吹草動，就會對市場產生巨大影響；此外他也提到，雖然從過去歷史看來，地緣政治事件對市場影響短暫，但仍建議投資人要多加注意，才能及時調整自己的投資組合。
談到投資心法，周冠男也強調，「投資絕對不是短線賺大錢的事情，不能急。為什麼『經濟循環』裡面有『循環』？因為它不可能永遠都不好。所以我們要做好資產配置，長期它就可能會自然而然地往上增值。」除此之外，他也分享資產配置比例的建議，「我覺得更精確的比例是『100-年齡』。」例如30歲年輕人的配置方向就是70%股票、30%債券，然後每個人再根據個別的風險承受能力調節。最後，周冠男也建議大家在選擇標的時要落實分散的動作，避免一注獨壓某檔標的，因為市場到底最後誰會存活、誰能出線都是未知數。
2024房市「量」重於「價」！給首購族與投資人的建議
除了股市，房市的發展也是許多投資人關注的重點，尤其在臺灣號稱年度最重的打「炒房」政策《平均地權條例修正案》正式實施以後，不少人認為房市好像活力不再。對此，樂居創辦人李奕農以國泰房價指數及央行報告*推論，認為未來房市將出現「價格緩漲、成交量萎縮、建商推案量縮」三大趨勢，建議2024年投資人可以從「成交量」觀察房屋的剛性需求強烈與否，進而判斷未來房市走勢。
此外，李奕農進一步指出，「看似條例實施壓縮了預售屋的淨轉手空間，整體市場萎縮、監理轉嚴，預售屋受傷應該比較嚴重，但實際上預售屋還是交易最熱絡的。」原因出在預售市場分期支付款項的特性，所以他認為未來預售屋的成交量還是持續看漲，且整體房市也不會過於疲弱。他接著解釋，「就像實價登錄不能稱為打房手段，近期政府只是增加監管力道，整頓市場的交易狀況，讓房地產交易回歸正常化，所以我不認為這些政策會導致房市走緩。」
面對首購族的聽眾，李奕農認為可以跟著政策走，例如現在提供利率補貼、寬限期延長、貸款年限延長的「新青年安心成家房貸」就是不錯的機會；但如果是投資人，李奕農則建議要等到政府把限貸政策移除的時候，才比較是進場投資的時機。
AI話題持續發燒，股房雙市怎麼看？
活動過程中，也談到近年熱門的AI話題。對此，李奕農分享美國房產領域已經有運用AI預測房地產價值的成熟案例，說明AI未來很可能成為房市中預測物件價值的工具，無論是投資還是自住都能幫助到想買房的購屋族。周冠男也認同AI崛起的趨勢，並從兩大觀點進一步分析，「第一，市場最近剛從AI熱潮冷靜下來，市場和投資人也能更客觀的看待產業未來的前景；第二，回到生活面來看，AI也只會越來越強，不管是金融商品推薦、醫藥應用、電信通訊、傳播應用，甚至是娛樂產業都是一片藍海，值得投資人持續關注。」
不過論及「出手」時，他也鄭重的再次提醒，「還是那一句，出手之前要做研究、不要單押某一家股票；最好AI相關標的都要有所涉獵，或是挑選一個投資組合，盡量把風險透過資產配置分散開。」就像周冠男教授不斷強調的，投資最忌諱人云亦云，哪個故事好聽走哪邊。因為每個人的風險承受度不同，投資理財的規劃、資產配置的方式也不同，投資人必須仔細思考，做好功課，然後才能在一次次的配置和操作過程，領悟到屬於自己的投資心法，並在2024年把握市場大勢，享受被動投資的甜美果實。
*註1：綜觀中央銀行、行政院主計總處、中華經濟研究院、台灣經濟研究院等單位所公布之經濟報告中的台灣經濟成長率預估值。
*註2：2023年10月3日，中央銀行業務報告暨 113 年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分之說明，第33頁。
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