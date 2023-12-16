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2023/12/16,
運動

出拳「慣犯」情節重大，勇士隊Draymond Green被聯盟無限期禁賽

出拳「慣犯」情節重大，勇士隊Draymond Green被聯盟無限期禁賽
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

勇士的反派代表Draymond Green，台灣時間12月13日對太陽之戰出拳攻擊Jusuf Nurkić頭部，隨即遭到驅逐出場，聯盟今天聲明判決為「無限期禁賽」，Green要接受諮商、通過聯盟的測試後才可回歸。

文：運動視界編輯

再次出拳惹事，這次Draymond Green要真正面臨嚴懲了嗎？

台灣時間12月13日太陽主場對勇士之戰，第三節剩8分23秒時，太陽中鋒Jusuf Nurkić和勇士內線大將Green在卡位時有所拉扯，Green回身就給Nurkić一拳，重重打在Nurkić腦袋上，事件就發生在裁判眼前，哨音馬上響起，裁判第一時間就宣判犯規、並確定會升級，最終在短暫的重播輔助判決後，判處二級惡性犯規，當下就將Green驅逐出場。

在各界預期中，這個惡性犯規勢必會替Green帶來禁賽懲處，而在隔天，聯盟公布的懲處是「Indefinitely」，Green將面臨「無限期」的禁賽。

無須過度解讀為「極刑」，根據名記Shams Charania的社群透露，Green必須在禁賽期間接受諮商，要滿足勇士與聯盟的測試條件後才可回歸，也就是說，也許聯盟可因Green一直沒有通過測試、就真的是「無限期禁賽」，但也有可能在幾場之後就宣布Green通過測試可歸隊，只能說目前確定的是Green絕對會被聯盟禁賽，只是禁賽期不確定為多久。

Green和聯盟會被外界質疑並不會太意外，最近兩次Green的犯行，包括上季季後賽首輪第二戰對國王中鋒Domantas Sabonis胸口踩下的那一腳、以及台灣時間11月15日勇士對灰狼之戰他對灰狼中鋒Rudy Gobert使出的「鎖喉」，NBA在判決時都提到「基於Green過往違反運動精神的行為歷史（Green’s history of unsportsmanlike acts）。」

但Sabonis事件時Green禁賽一場、Gobert事件時則是五場，在外界觀感看起來都算是輕判，甚至Gobert事件時連受害者Gobert自己都還有罰金，更讓人覺得聯盟似乎總是對Green或勇士寬容，若這次Green再次犯行、而這個「Indefinitely」最終不是什麼讓人有感的長度，可能依舊會像前兩次一樣，讓人感受不到真正有懲處的意義。

此外由於禁賽不支薪，對團隊薪資已過豪華稅線的勇士來說也有省錢的結果，根據薪資專家Bobby Marks的社群，Green每場禁賽會幫勇士省下超過50萬的稅金，而Green自己每場禁賽的損失，也會隨著時間長度而有不同，若禁賽20場以內，Green每場損失約15萬美金，若超過20場，每場損失就超過20萬。

Green在13日遭驅逐出場後，賽後有對Nurkić致歉，並不像上次對Gobert鎖喉後一樣還振振有詞，甚至在禁賽期滿後還表示他不後悔自己的行為，但無論如何他就是再次出拳，加上前述兩次，等於是在八個月內（其中包含五個月的休賽季）就三度犯行、也是近一個月內的第二次，無論如何都是難以讓聯盟再忽視的頻率。

若根據2004年奧本山大亂鬥事件後聯盟對於相關犯行者的懲處流程來看，Green需要接受諮商，並且可能要執行若干社區服務、與接受情緒管理指導課程，一切程序都完成後才有可能歸隊，接下來就看這段過程需要多久，會讓Green缺席多長的時間。至少可以確定，勇士在接下來一週內有兩主場兩客場的賽程，先後面對快艇、籃網、拓荒者、塞爾提克，這四戰都會在缺少Green的情況下進行。

本文經運動視界授權刊登，原文刊載於此
原標：「慣犯」情節重大 Draymond Green將無限期禁賽

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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