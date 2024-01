《為什麼你看不到黑天鵝？》：為什麼要說服反科學或偽科學人士相信科學，實際上非常困難？

文:Gene

對科學而言,這是最好的時代,也是最宅的時代;這是智慧的時代,也是愚蠢的時代;這是信任的時代,也是懷疑的時代;這是光明的季節,也是黑暗的季節;這是希望之春,也是絕望之冬;我們應有盡有,我們一無所有;我們直奔AI,我們直奔失智⋯⋯

這個是不學無術的網紅可以為衝高流量,輕易散播另類事實的後真相時代,反科學和偽科學讓真相混淆不清。反智網紅可以用裝了應用量子力學等物理學知識在護國神山中製造出來的各種電腦和智慧手機晶片,來宣揚各種違反他們所用的3C工具中最基本原理的偽科學;還有台灣頂尖大學前大學校長,為違反所有他任教大學的所有物理學學課程理論和實踐的所謂撓場產生器的商業利益背書⋯⋯

我們享受了科學的進步,在疫情中免於新興傳染病的大規模死傷,還有應用各種人工智慧等科技的便利後,社會卻開始有愈來愈多阿宅懷疑科學,甚至指責反偽科學的有識之士為科學霸權主義者。

其實,台灣對理工的重視程度是很高的。老實說,不少較有「錢途」的科系,大部分是在理工醫等學院的,學生都是要修過嚴格的基礎科學課程。只是,在應付完考試後,甚少人還認為課堂中所學,和自己的生活態度及價值觀有啥關連,說直白又難聽些:不過是混口飯吃的工具嘛。真正的科學,就只能躺在教科書裡,為考試服務後再還給老師嗎?

量子物理學家吉姆.艾爾-卡利里(Jim Al-Khalili)在這本《為什麼你看不到黑天鵝?《悖論》作者帶你用科學思考,突破偏見、無知與真偽的迷霧》(The Joy of Science)中撥亂反正,讓我們見識到科學精神的有效威力。閃開!讓專業的來吧!

艾爾-卡利里是一位伊拉克裔英國理論物理學家,也是英國薩里大學(University of Surrey)的公眾參與科學講座教授,他花了大半的時間擔任科普作家和科學傳播者,並撰寫了許多針對非專業讀者的書籍,《為什麼你看不到黑天鵝?》是他的新書。他為《BBC》製作了大量電視紀錄片和廣播節目,是向非科學家傳播科學重要性的不二人選。

除了暢銷全球的《悖論:破解科學史上最複雜的9大謎團》(Paradox: The Nine Greatest Enigmas in Science),他和薩里大學分子遺傳學教授約翰喬伊.麥克法登(Johnjoe McFadden)合著的《解開生命之謎:運用量子生物學,揭開生命起源與真相的前衛科學》(Life on the Edge: The Coming of Age of Quantum Biology),也是一本令人腦洞大開的好書!

在歐美,情況可能稍微不太一樣,雖然也有很多阿宅為了興趣和好奇心,試圖努力理解科學,但即使是對科學感興趣的一般大眾,也常常會有挫折感,尤其是許多科學新聞一再公告那些發現會「改寫教科書」的時候。加上科學隔行如隔山的浩瀚性,也挑戰了不同科學領域的學術工作者之間的互相理解。

《為什麼你看不到黑天鵝?》的原文書名是「The Joy of Science」,直譯是「科學的樂趣」,艾爾–卡利里試圖為我們提供了一個簡短的、通用的指南,並且解釋科學家如何看待世界,讓我們更加科學地思考和生活,從而對亂七八糟的網路世界中複雜且相互矛盾的資訊提供一定的掌控。

當我們試圖打擊偽科學時,會有不少不知所謂的阿宅指控我們是科學霸權,憑什麼那些「偽科學」就不會有一天被證實為真?其實,主要問題出在那些偽科學的理論,完全沒有經過正當的科學過程求得,跟作夢夢到的別無二致。艾爾-卡利里提醒我們,科學與政治或宗教不同,不是一種意識形態或信仰體系,而是一個過程。如果我們可以籍由正當的科學研究過程,證實那些偽科學為真,根本求之不得好嗎?修正舊有的科學理論更能名留青史,如果可以成名,有誰想被遺忘?

然而,當科學家承認過去的理論需要修正時,卻又會有偽科學家反過來說,看吧,正牌科學家自己都搞不清楚他們過去相信的理論是對是錯吧?那憑啥來教訓偽科學家呢?其實,承認舊理論可能是錯誤的,不可恥也很有用。事實上,如果我們永遠不承認錯誤,那麼我們永遠不會在科學上取得任何進步。

永遠不變的,是宗教信仰,並非科學。偽科學家永遠不會承認錯誤,也逃避各種挑戰,即可恥又沒用。偽科學家很多時候自以為是的理論,是不具可否證性的廢話,就像任何事情,只要解釋成魔鬼的傑作,這永遠都無法否證,當然看起來永遠都對!

當我們學習、獲得更多資訊、收集更多資料、進行更多觀察、執行實驗以及發展理論和假設時,我們對萬事萬物的理解就會成長。不可避免地,這意味著之前有些理論是不對的,我們必須修正。例如牛頓經典力學解釋了物體運動的規律,但愛因斯坦相對論後來取代了牛頓力學,因為可以解釋更多高速運動的狀況。因此,承認舊理論的錯誤或侷限,並非科學的弱點,實際上,這才是一種優勢!

艾爾-卡利里要我們相信,科學有助於更深入地了解世界、豐富我們、啟發我們。 我們看得越近,我們能看到的越多,我們就越能感到好奇。這也是科學最大的魅力所在,因為每當我們解決了一個科學問題,往往會激發出更多有待研究的問題,從而讓我們像《奧本海默》(Oppenheimer)裡研發出原子彈釋放出連鎖反應的強大力量一樣,在知識的廣闊世界中引爆一個又一個知識蘑菇雲,把未知的世界轟出一個又一個開口!