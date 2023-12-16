【專訪】蕭詒徽：閱讀對我而言，就是讓「黑白瑪麗」同時存在於房間裡、外的那個東西
我們想讓你知道的是
「我覺得『閱讀的意義』非常難回答，不過我有準備一個比較合理的說法。」蕭詒徽笑了，「我蠻不信任我的身體，我覺得我的身體會騙我，好像有一天會突然發現，原來我的身體感知到的那些就是個某一天某個時間上的特例，一個個案，可是我對世界的認知卻是靠這些形成的。所以閱讀就是讓我知道：我並不只是依靠我的生活經驗活著。」
文：犁客
「小時候家裡有很多繪本，因為我是蕭家這一輩年紀最長的孩子，長輩們買了超多繪本給我，有兩、三個書櫃。」蕭詒徽說，「印象最深的一本叫《追夢王子》，講的是一隻青蛙被人類公主鄙視的故事。」
《追夢王子》其實是童話《青蛙王子》的現代改寫版本，不確定小蕭詒徽當時有沒意識到這件事——答案可能是肯定的，因為蕭詒徽的父母親很喜歡圖書館，時常帶他一起去，待到蕭詒徽已經是個大小孩、可以辦借書證的時候，他也開始到圖書館借書。
「我記得家裡有一本，就真的只有一本，不知道誰訂的《皇冠雜誌》，裡面有兩頁廣告，上面說你訂幾期雜誌我就送幾本某個系列的小說；後來開始逛圖書館，發現那系列贈品小說就在書架上，感覺很有趣。」蕭詒徽說，「還有一本《講義》。也是只有一本，小時候沒辦法去看電影，我應該是在這兩本雜誌的其中一本讀到《Nikita》的影評，後來唸大學的時候，才在學校圖書館的影音資料中心看了這部電影。」
《Nikita》是法國導演盧貝松的作品，台灣譯名叫《霹靂煞》，香港曾經翻拍，後來也有經過大幅改編的美國影集版本。《追夢王子》脫胎自《青蛙王子》，《霹靂煞》是電影，但蕭詒徽先讀到的是影評——這些幼年時期的閱讀經驗，或許已經預告了蕭詒徽後來能採訪、能編輯，也能寫詩、寫散文的多元創作樣貌。
別人不知道我在讀也無所謂
「我媽那時的名言是『買書、買文具沒有預算限制』。我覺得我喜歡閱讀，一定有受到這個狀態的影響；」蕭詒徽回憶，「進入校園之後有點小小的變化，因為老師會覺得喜歡讀書的小朋友是可愛的。在那種狀況下，閱讀變成一種帶著一些表演性質的自我認同，你會在意同學和老師的目光、在意他們怎麼描述你很會讀書。雖然我本質上還是充滿閱讀的衝動在讀，但不能否認裡頭也摻雜了這樣的想法。」
這種情況在高中又經歷一次轉變。「高一的時候讀了一個中篇，叫〈魔法沙漏〉，作者叫黃苓，那是當年打狗文學奬的長篇組評審獎作品，其實規模算是我們普遍來講的中篇，六萬字左右；」蕭詒徽描述了〈魔法沙漏〉的情節，「那一屆沒有首獎，有兩篇評審獎，另一篇情節比較帶有教育意涵，但我讀不下去，就是被〈魔法沙漏〉裡面一對砲友既像暈船又貌似真愛的情懷吸引，有某種讓我有共鳴的東西，覺得即使別人不知道我在讀這個東西也無所謂。」
蕭詒徽坦承，這與閱讀的年紀及經驗也有關係，「現在回去看〈魔法沙漏〉，幾乎找不到我覺得值得學習的寫作技術；不過那時我覺得這真的能觸碰到我，讓我想要讀更多。」
開始創作之後，蕭詒徽的閱讀偏好比較集中在兩類書籍，「我很崇拜的一個創作原型，是一個叫李柚子的作者，他的第一本書叫《親愛的瞇》。有些人會把這本書稱為詩集，有些人會稱為小說，因為他使用的語言乍看是散體，但是在內容上其實有敘事的企圖，只是放得很輕，同時詩意飽滿；對我來講，這類書觸動我的魅力就在於作者的語氣，讀著好的語氣就好像在練氣。」蕭詒徽說，「到現在我還是每隔一陣子就會回去翻這本書，這是第一類。」
第二類頗為奇妙，「事典類，或者有點像解釋某個特殊領域的專用詞、該領域的人才會碰到的東西的書籍；」蕭詒徽舉例，「像我最近在讀的書《印刷・加工 DIY Book》就是分成印刷、加工、裝訂三個部分，每個部分給你大概二十到三十個可以用手工來做這些事的做法。我很喜歡這類書，看起來是工具書，但當成一般閱讀也是好看的。我也喜歡像是《料理的方法》這樣講料理的書，裡面確實有食譜，告訴你多少比例多少重量，但也會連帶告訴你非常多有故事性的知識。」
我就是放出系的
這些「故事性的知識」可能經由蕭詒徽的攝影或設計工作再現，不過就算是對大多數創作者而言的「靜態」創作過程，蕭詒徽都可能把它變得很不一樣。
「這種靜態是我一直想要改變和挑戰的事情。」蕭詒徽說，「例如之前有一群朋友在桃園做了一個空間，我們在那個空間裡辦過一個活動『小說接龍』，開一個Google雲端文件，用投影機打在牆壁上。觀眾買票進來之後，我們就抽題目、現場開始寫，觀眾就是看我們怎麼寫出故事，現場同時還計時。」
蕭詒徽記得那時自己應該是第一棒，看了題目、馬上下筆，忽然聽到一陣歡呼，「我停一下問說麼了，結果他們說大家歡呼是因為你打字超快的。」蕭詒徽笑道，「你看過漫畫《獵人》嗎？裡面把獵人分成六大系。身為一個創作者，我覺得我屬於放出系。小說接龍那天就是個適合放出系的場合，它無法準備，因為題目是用抽的，也無法思考太久，因為只能寫五分鐘。我自己覺得那次寫得超好，很意外，而觀眾也覺得很好。」
這是在網路發達的環境中才能做的事，讓寫作超越原來的想像，「這種形式我就不覺得一定要變成紙本，」蕭詒徽補充，「因為它有趣的東西其實不是留下來的字，而是那個體驗本身。」
蕭詒徽提及的閱讀體驗，並不限於文字承載的內容，「我覺得夏宇有在思考這件事，例如她後來的《88首自選》把先前不同詩集裡不同裝幀形式的詩選出來，在這本裡全變成同一個排版格式，有點在玩形式與內容這件事；而電子書意外地和這有點連繫，因為大家可以調整自己的版面配置。」蕭詒徽印象最深的閱讀體驗則與實體書有關，「那本書叫《咿咿咿》，開本比較小巧，可以單手拿著，但封面用的紙比較硬，得花費更多一點力氣翻開，我覺得這種設計跟書的內容也太搭了！」
反過來講也很重要
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
我們想讓你知道的是
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
（經濟部能源署廣告）