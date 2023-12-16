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2023/12/16,
歐洲

德國預算危機緩解，台積電依然可獲得設廠補貼

德國預算危機緩解，台積電依然可獲得設廠補貼
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

先前德國聯邦預算危機，讓各界擔憂台積電德國廠的補貼生變。如今德國社民黨、綠黨和自民黨就2024年聯邦預算達成共識。一位德國官員也表示，仍然會提供補貼給台積電和英特爾等半導體公司。

文：德國之聲中文網

德國聯合執政的三黨，週三（12月13日）針對2024年聯邦預算達成協議，緩解了外界對半導體大廠補貼的擔憂。德國經濟部議會國務秘書凱爾納（Michael Kellner）向《德新社》證實，德國政府仍會提供補貼給在德國的台積電（TSMC）和英特爾（Intel）等工業計劃。

凱爾納表示，國際半導體公司到德國投資設廠，能確保德國經濟實力提升，德國可因此受益。

台積電與歐洲企業合資在德國薩克森州德勒斯登建廠的計劃，投資額估計至少100億歐元，德國政府承諾補貼50億歐元。英特爾則預計在薩克森－安哈特邦的馬德堡設廠，投資額300億歐元，外傳將獲得德國補助99億歐元。

台積電德國廠一波三折

今（2023）年10月，台積電德國廠計劃獲台灣政府核准，但此前曾有傳言稱此計劃受到「政治因素」影響而「卡關」。不過，德國駐台代表許佑格（Jörg Polster）當時向DW表示，「障礙總是有的」，但台灣批准此計劃象徵了「德台關係的新篇章」，且他不認為這會惹怒中國。

然而在11月中旬，德國政府將新冠疫情資金轉入「氣候轉型基金」的做法被判定違憲，導致德國預算出現600億歐元的缺口。英國《金融時報》12月初曾引述知情者說法稱，若德國因預算問題而減少補貼，台積電可能要跟合作夥伴重新談判，甚至取消設廠計劃。

對此，台灣半導體專家、工研院產科國際所研究總監楊瑞臨曾向DW分析道，台積電設廠對德國和歐盟來說，是達成《歐洲晶片法》（European Chips Act）政策目標、實現歐洲晶片自主的關鍵，因此各方的利害關係人會很積極協助台積電解決設廠難關。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：預算危機緩解 德國證實仍將補貼台積電設廠

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九


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