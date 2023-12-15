馬來西亞要求TikTok刪文量是東南亞之最，Meta也下架逾三千專頁和貼文

《路透社》報導，臉書（Facebook）母公司Meta和短影音平台TikTok最近公布的數據顯示，馬來西亞政府於2023年上半年，要求刪除臉書及TikTok平台上的帳號以及貼文數量激增，這些被封鎖或刪除的帳號及貼文都被指是「不良的內容」。

根據Meta每年兩次所發布的透明度報告數據，今年1月至6月期間，Meta以涉嫌違反當地法律為由，已在馬來西亞用戶的臉書以及Instagram平台上刪除約3100個專頁和貼文，創下有史以來的紀錄。

據報導，馬來西亞首相安華於2022年11月以主打國家改革上台，但近幾個月來，隨著對網路內容的審查力度加大，政府面臨背棄保護言論自由承諾的指控。

馬來西亞政府曾否認打壓網路上異議的指控，並稱臉書平台充斥著涉及種族、王室和宗教（3R）、誹謗、冒充、網路賭博和詐騙廣告的內容，因此才從其平台上聯繫臉書要求刪除此類的「不良」內容。

同時，這次要求刪除或限制的數量是上半年的六倍，也是該公司自2017年開始有紀錄以來，馬來西亞內容限制的最高水平。

另外，短影音平台TikTok在上個月發布的報告中表示，在2023年1月至6月期間，他們已收到馬來西亞政府340次要求刪除在TikTok上的內容，有890個貼文和帳號因此受影響。

數據顯示，TikTok以違反當地法律或平台社群準則的原因，而刪除或限制了815個TikTok帳號，這是自2019年有紀錄以來，馬來西亞政府在六個月內，要求刪除或限制該平台內容最高的一次。這也是TikTok在2022年下半年刪除不良內容數量的三倍。

報導稱，有關的數據顯示，馬來西亞政府提出刪除或限制TikTok貼文內容的數量，在東南亞國家中居冠。Meta則是沒有公布旗下所收到的政府內容限制請求總數。

據報導，種族和宗教在馬來西亞是敏感課題，馬來西亞的人口主要是穆斯林馬來人，但也有大量華人和印度人。該國還制定法律禁止煽動性言論或侮辱其君主制的言論。

馬來西亞政府並沒有對此數據作出回應。馬來西亞通訊部長法米（Fahmi Fadzil） 本週稍早前表示，通訊監管機構經常根據一般用戶的投訴採取行動，並否認有關他曾要求刪除社交媒體上批評他的貼文的指控。

據《東方日報》報導，馬來西亞通訊及多媒體委員會今年6月指出，鑑於臉書母公司Meta未給予充分合作，以從其平台刪除有害內容，通訊審批別無他法，只能對Meta採取明確的措施或法律行動。

🇲🇾@nalinielumalai: It is never permissible to prohibit expression solely because it casts a critical view on social issues, public figures or government institutions. #Meta #Tiktok @Article19Msia https://t.co/3fF5SXHQ4p — ARTICLE 19 Asia (@article19asia) December 15, 2023

國際人權組織馬來西亞分部（Article 19 Malaysia）譴責刪除批評政府的貼文，並對政府增加限制內容的要求表示擔憂，警告這可能會扼殺言論自由以及表達异议自由。

該組織計畫專員娜麗妮說：「絕不允許僅僅因為批評社會問題、公眾人物或政府機構而被禁止發言。」

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責任編輯：宋美貞

核稿編輯：杜晉軒