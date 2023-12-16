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2023/12/16,
影劇

《富都青年》：吳慷仁把真實生活放進劇本，完美詮釋土生土長的馬來西亞人

《富都青年》：吳慷仁把真實生活放進劇本，完美詮釋土生土長的馬來西亞人
Photo Credit：甲上娛樂

我們想讓你知道的是

吳慷仁把真實生活放進劇本，用盡所有可能地去接近角色，才打造出如此動人的表演，完美詮釋土生土長的馬來西亞人，也因此獲得第17屆西寧FIRST靑年電影展「最佳演員獎」，更因本片首次進入金馬殿堂。

文： 蔡曉萱

為了拍《富都青年》，吳慷仁把皮膚曬得黝黑，到了被當地人也誤認為是同鄉的地步才肯罷休，這次飾演的角色十分具挑戰，除了要從頭開始學習手語，還得熟悉移工上班的日常，他於是在吉隆坡混雜外勞的富都老舊社區內，找了一攤賣雞肉的販子，請求老闆讓他去做工，就這樣開始了他與移工一起工作的日子：

金馬影后李心潔首度擔任監製，攜手導演王禮霖打造劇情長片《富都青年》，這部作品榮獲第60屆金馬獎7項大獎提名，包括最佳新導演王禮霖、男主角吳慷仁、男配角陳澤耀、新演員鄧金煌、攝影Kartik Vijay、造型設計黃菊清以及原創歌曲片山凉太黃淑惠

身居「富」都的人們，卻深陷貧困

《富都青年》講的是底層社會的故事。兩位兄弟、身份不明、沒有身份證、無國籍，生活在馬來西亞的富都巴剎，這是一個曾經輝煌，現在卻沒落、不堪的地方，「富都」這個片名本身就含有諷刺意味，因為身居「富」都的人們，卻深陷貧困。

吳慷仁飾演一名啞巴哥哥，他順從命運、刻苦地生活，陳澤耀則是不願意向現實低頭的弟弟，面對艱鉅的生活挑戰，各自堅持苟延殘喘，兩人在尋找原生父母的過程中意外捲入一場命案，命運的捉弄使他們深陷水深火熱之中。

電影的主題是愛，以艱困的現實條件以及社會環境襯托內心的溫暖，是支撐人活下去的力量，兄弟倆雖沒有身份，卻仍因對愛的堅持凝聚在一起，在絕望中等待著破曉。

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圖片來源：甲上娛樂

現實世界殘酷又不帶一點慈悲

在角色的設定上，吳慷仁飾演的哥哥同時也是爸爸的角色，個性較內斂、退縮，而弟弟陳澤耀則是叛逆又衝動，兩人之間存在著顯著的性格反差，弟弟阿迪曾有過完整的家庭，身為移工的媽媽被遣送回泰國、爸爸另組家庭，他便被送到安置機構，由於他反骨的性格，最終仍選擇逃到外面的世界自立更生。

阿迪不想回去找爸爸，他不願意自己往後的人生再受到影響，因此才抗拒社工的幫助，他要的是以自己的力量改變命運。哥哥阿邦卻不同，他的爸爸是一名老農，與印尼移工生下他之後就用火燒了整個家，阿邦倖存下來，卻也無處可去，正當他快活不下去的時候，遇見了獨自一人蜷縮在樹腳下的阿迪。

阿邦才是真正沒有根的人，導演又幫他加上聽障人士的設定，許是想強化現實世界的樣貌，殘酷又不帶一點慈悲。

陳澤耀也爆料當時對鄧金煌用家族信物「水煮蛋」敲頭都真敲，讓吳慷仁在旁忍不住笑場，當時三人真的就像家人般親密，氣氛溫馨和樂；鄧金煌自然又有生活感的演技，也讓金馬執委會執行長聞天祥大讚：「與吳慷仁、陳澤耀這對男生們，產生近乎家人的親密關係，而這份家庭感，是《富都青年》中非常重要的安定力量，就是由鄧金煌所發散的。」

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圖片來源：甲上娛樂

與外勞一起工作的日子

為了拍《富都青年》，吳慷仁把皮膚曬得黝黑，到了被當地人也誤認為是同鄉的地步才肯罷休，這次飾演的角色十分具挑戰，除了要從頭開始學習手語，還得熟悉移工上班的日常，他於是在吉隆坡混雜外勞的富都老舊社區內，找了一攤賣雞肉的販子，請求老闆讓他去做工，就這樣開始了他與移工一起工作的日子。

他在訪問中詳細地解說自己對處理一隻雞是何等的熟練，從放血、拔雞毛到挖除內臟等流程都一一說明，拍完電影後他還說自己懷念著身上沾滿血水味道的日子，因為那是十分難得的回憶。

在雞檔上班時，與吳慷仁一起工作的幾乎都是無證移工，他說移工們其實很容易感覺到快樂和滿足，工資一天才80馬幣（約540新台幣），他們卻說只要1馬幣就夠享受一頓大餐，在這樣特別的工作體驗裡，也讓吳慷仁對移工多了一份理解。

吳慷仁把真實生活放進劇本，用盡所有可能地去接近角色，才打造出如此動人的表演，完美詮釋土生土長的馬來西亞人，也因此獲得第17屆西寧FIRST靑年電影展「最佳演員獎」，更因本片首次進入金馬殿堂。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此
原標：《富都青年》：吳慷仁把真實生活放進劇本，完美詮釋土生土長的馬來西亞人

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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