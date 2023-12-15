丈夫等於「主人」？日本媳婦難做嗎？
我們想讓你知道的是
雖說中國傳統中也有丈夫是一家之主的說法，但是筆者嫁到日本後才第一次強烈地感受到這個「主」的概念。日文丈夫的其中一個講法是「主人」，無論「主人」或「世代主」，都是家中主人的意思。而婆媳關係常常被稱為千古難題，在日本這個難題可能沒那麼難⋯⋯
做了人妻的朋友應該都知道，結婚從來都不只是兩個人之間的問題。在香港從見家長、結婚到一起生活，肯定都有大大小小的開心事和糟心事，那在日本結婚會有哪些麻煩事？大男人主義嚴重嗎？婆媳關係也難搞嗎？
夫婦同姓
要說結婚上和香港最不一樣的，可能便是妻子要捨棄自己本來的姓氏，跟丈夫同姓。改姓氏並不只是恭喜你成為了「Sato太太」，是意味著一大堆的手續，戶籍、護照、駕駛執照、銀行戶口、信用卡等等都需要去做改名的手續，如果有做過更改地址手續的香港朋友應該能夠明白，何況現在要改的是名字。
雖然聽說也可以選擇夫妻別姓，也有丈夫改跟妻子姓的情況，但都只是少數。所以為了子女就讀學校的老師、還有其他人不要覺得太驚訝，筆者也改了個跟夫姓的名子，在日本居住填姓名欄時都會寫上Sato姓氏的名字，好久沒有寫過自己的中文全名了。
結婚的講究
儀式這種東西當然是可講究可從簡，在日本大概都會有雙方父母見面這一環。很多子女畢業後會到其他城市工作，便出現雙方父母、子女都住在不同城市的距離問題，通常男家會到女方的父母所在地拜訪，兩家人穿得莊重一點、吃頓飯、說說話、過大禮。而婚禮要不要辦是個人選擇，日本的婚禮飲宴通常在中午舉辦，也是找個場地和親朋好友一起共聚，也會給「人情」（禮金）。
不同的是食物都是一份份、一早預定好的，多來了人可能無法招呼，少來了人要找人吃多一份；賓客衣著也是很講究，男士穿西裝，女士很多人都會為了參加婚禮而買裙子，沒有人會穿波鞋；還有就是日本人喜歡的演講，上司、朋友代表、親人代表，都要預先準備好講稿，在現場發表對新人的祝福。當年Sato先生一家也是拿著「過大禮」的東西來到香港，而筆者的親人摯友來參加婚禮前都緊張地問我要穿什麼。
丈夫＝主人
雖說中國傳統中也有丈夫是一家之主的說法，但是筆者嫁到日本後才第一次強烈地感受到這個「主」的概念。前文提到的夫婦同姓，其實就是妻子從原生家庭轉到到丈夫的戶籍，丈夫也會離開原生家庭的戶籍，獨立地成為新家族戶籍的元首，即「世代主」，而日文丈夫的其中一個講法是「主人」，無論「主人」或「世代主」，都是家中主人的意思。
市政府寄來的信件，很多時都會寫著「世代主 Sato樣」，但裡面原來是筆者的信件，子女學校的信件也都是寫爸爸的名字，盡管一切都是媽媽在處理。另外還有令筆者也十分驚訝的是，無論筆者學車還是工作面試，動不動就會聽到「你和先生商量一下」，這實在挑動筆者的獨立女性神經，心想我好好一個成年人，可以為自己的事情負責，為何要找人商量，我不能自己決定嗎。只能說時代在進步，兩性關係一直在改變，但日本的制或許沒有太大的變化，而令到所謂大男人主義不能輕一口氣。
日式婆媳關係
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兼具時尚百搭、保暖實用的舒適機能衣著體驗！EF衣芙發熱衣的六大日常風格穿搭指南
我們想讓你知道的是
冬季的穿搭總是讓人傷腦筋，一不小心就顯得臃腫笨重，這篇提供你發熱衣的時尚穿搭靈感與指南。
冬季穿搭最讓人傷腦筋的是，蓬鬆或毛料的衣物保暖性佳，卻顯得臃腫笨重、行動不易，機能性服飾的出現，成了這個時代下的穿搭新解，使冬季衣物得以輕薄保暖又百搭，享受美麗再也不需忍受寒風。
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總結
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