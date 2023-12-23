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2023/12/23,
生活

凜冬之時：來一杯暖心熱紅酒，還可享受芝麻湯圓的濃郁幸福

凜冬之時：來一杯暖心熱紅酒，還可享受芝麻湯圓的濃郁幸福
Photo Credit: 桂冠窩廚房

我們想讓你知道的是

為了迎接冬至，融合味蕾嚐世界的精神，融合中西文化，特別研究出「北歐香料熱紅酒芝麻湯圓」，瀰漫浪漫甜橙味的紅酒與甜甜芝麻湯圓一起入口，少了苦澀滋味，甜而不膩的口感，讓人一口接一口，香氛濃郁迷人，暖了全身的幸福滋味，連不愛酒味的朋友們也都瘋狂愛上！

文：窩廚房Joy'in Kitchen

在緯度高且氣候寒冷的歐洲地區，煮上一鍋加入香料的紅酒，是許多歐洲人記憶中最深刻的家鄉味，尤其是飄著雪花的12月，在聖誕節的團聚餐桌上，一定少不了一鍋加入蘋果丁或是柳橙的熱紅洒。

相傳熱紅酒的起源可以追溯到希臘時代，當時人們為了不浪費喝不完的酒，會在酒中加入香料後重新加熱，而羅馬人承繼了這個傳統，熱紅酒隨著戰爭與貿易開始流傳到歐洲各地。

熱紅酒在歐洲各國的名字和配方都不同，例如德國人在聖誕節必喝的熱紅酒（Gluehwein），在一般的紅酒之外，還會加入肉桂、蜂蜜、橘皮或水果烈酒，口味非常多元。而在北歐熱紅酒（glögi）則是會加入伏特加或是白蘭地，通常和葡萄乾、白杏仁及及薑餅一起享用。

而窩編為了迎接冬至，融合味蕾嚐世界的精神，融合中西文化，特別研究出「北歐香料熱紅酒芝麻湯圓」，瀰漫浪漫甜橙味的紅酒與甜甜芝麻湯圓一起入口，少了苦澀滋味，甜而不膩的口感，讓人一口接一口，香氛濃郁迷人，暖了全身的幸福滋味，連不愛酒味的朋友們也都瘋狂愛上！

「北歐香料熱紅酒芝麻湯圓」

【材料】

  • 紅酒：750毫升
  • 柳橙：1顆
  • 蘋果 ：1顆
  • 蔓越莓：15顆
  • 肉桂棒：2根
  • 八角：3顆
  • 丁香：4顆
  • 肉荳蔻：1顆
  • 二砂糖：50公克
  • 柳橙皮屑：適量
  • 桂冠芝麻小湯圓：1盒

【做法】

  1. 水滾加入芝麻小湯圓，浮起後撈出，放入冷開水備用
  2. 蘋果去籽切半圓片、柳橙橫切半圓片
  3. 蘋果、柳橙片交錯排入鍋中，加入蔓越莓、二砂糖、香料
  4. 倒入紅酒後小火滾煮10分鐘，熄火加入芝麻小湯圓浸泡入味
  5. 放上橙片、小湯圓串，裝飾柳橙皮屑即完成

本文經《桂冠窩廚房》授權轉載，原文發表於此
原標題：寒冬中的甜蜜微醺！台灣也喝得到的暖心香料熱紅酒湯圓

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九


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