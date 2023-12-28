《憂鬱的編年》：香港社運創傷經驗的超克——從《憂鬱之島》看政治情感的曖昧與變易

文：駱頴佳（香港學者，從事文化研究工作）

社運創傷經驗的超克——從《憂鬱之島》看政治情感的曖昧與變易

《憂鬱之島》嘗試以幾代的香港社運或政治運動的參與者之間的對話或角色互換來探討彼此的差異與類同，特別是在政治情感的思索上。正如導演陳梓桓指出，「在不同年代的人之間，有些歷史會重複，但又有很大的差異，而在這些不同的歷史層次中，我們都見到今天的香港。」但我認為更加不能忽略的是不同年代的人，如何面對因政治運動所帶來的創傷經驗。

所以，我們在片中見到因恐懼文革而偷渡來港的伯伯與九七後成長的香港年輕人對話，帶出伯伯被迫参與文革的無奈，後來更為了自由，投奔怒海，冒死同愛侶游來香港的故事；又見到曾在八九年北上天安門參與學運的香港大學生，跟當下香港學運分子的交流，帶出後八九學運一連串的無奈及創傷，特別是理想主義幻滅後，過著逃兵般的生活；更見到曾參與六七反英抗暴運動而被港英政府判監的愛國分子，跟二〇一九年香港反修例運動中被捕的年輕人對話，帶出彼此對國家、囚禁及恐懼既相異又相似的看法。

在電影中所見，儘管各場政治運動的年代、背景、成因及性質不同，但不同参與者的創傷經驗都跟大他者（中國）有關，即精神分析所指的一位象徵父親或法規的權威。因此，他們都自覺或不自覺地，以超克（overcome）大他者來面對自身的創傷或恐懼，更以此作為自我身分界定的座標。這方式不一定是認同，也可以是拒絕認同或拒絕被認同，透過逃避、戀慕及對抗大他者來體現，最終成為每個政治運動参與者建立自身民族或本土身分的參照點。

例如上述六七反英抗暴的参與者，因著認同中國，不滿成為英國人管治的殖民主體，就透過暴亂來宣認及體現自己的中國人身分；而上北京参與支援八九六四學運的香港大學生，也因為被北京學生愛國之情所打動，而重新想像（例如部分人將愛國及愛黨分開，以文化中國作座標）自己的中國人身分（因殖民地教育一直是一種去中國化的教育），投入支援中國的民主運動。

當然，也有比較無奈的，因不滿文革對自由的壓制，而選擇逃離自己的家鄉（及大他者）；而二〇一九反修例運動的香港年輕人則以反抗這個大他者來追求本土的身分認同及自主，並嘲笑老一輩的香港民運參與者（即所謂泛民）為「大中華膠」。

影片最精采的地方便是讓這班處於跟大他者不同位置的歷史主體，嘗試超越時間的局限來展開一次位置互換的對話，甚至扣問每個經歷過二〇一九年的人對自身作為香港人的思考。正如論者莫坤菱指出，《憂鬱之島》是一部「後運動電影」，因「它不再局限於當時事發和對錯，而是深化討論運動後可能會發生的選項：坐監、移民、如常過活、抽離、或者無法抽離……《憂鬱之島》的野心不局限於二〇一九年發生的社會運動，它是想狠狠詰問每個經歷過二〇一九年的人，一條導演在紀錄片開初已經搬出來的問題： 香港，對於你來說是什麼？」

但無論對他者是愛是恨，幾代人都為此付上了代價。電影中，特別提到六七反英抗暴及反修例運動的參與者都要付上坐監的代價。雖則在六七反英抗暴運動中被港英政府收監而後來成為愛國商人（他辦內地觀光旅行社，及舉辦內地學生交流團）的楊先生，後來也過著不錯的生活（片中介紹他住香港淺水灣，是香港富有人家的住宅區），且其愛國情操亦得到重視，例如帶香港學生上四川參觀大地震遺址，受到國家的肯定。

但從片裡他跟年輕反修例運動抗爭者的對話中，他對自己這段「抗爭」歷史不無後悔（其中一個原因是他們當年被港英政府拘捕並留有案底，但香港回歸後卻仍未洗底〔清除案底〕），甚至表示自己自此不再参與任何政治運動，因運動令他付上沉重的坐監代價。

他一直認為自己無錯 （楊說：「我嗰時都唔知自己啱唔啱，但當班差佬圍住我打到我仆街，我知我一定要啱。」〔那時我也不知自己對不對，但當那班警察圍著我毒打時，我知我一定要堅持是對。〕） ，即使當年只要認錯便可以立刻出獄，甚至不再留有案底，他也絕不認錯，因他認為承認自己是中國人有何問題？當中他認為最痛苦的，是放監之後，無人理會，甚至未被中國政權確認他愛國，即未被大他者所肯定，從而受到傷害。

事實上，與他在片中作角色對照的年輕抗爭者譚鈞朗，也直言不會認錯，因為了自己的地方抗爭是理直氣壯的（這點跟楊當時面對英國人警察死不認錯也相似，只是認同對象不同，一個認同中國一個反抗中國），但當面對被香港警察的打壓亦不無恐懼。

所以大他者不只界定了他們的身分，也帶來了他們的創傷經驗，亦將他們由最初的抗爭主體，轉化成一種創傷主體。這由大他者帶來的創傷不只是身體性，也是精神性，甚至成為香港人身分的創傷性內核，即無論你愛「他」與否，「他」總如影隨形潛存在香港人的（潛）意識裡。六四回來的香港學生，雖則保存了生命，但片中所見，其中一位女性參與者亦需要食藥來醫治創傷，而男的，即後來成為律師的小強，亦承認六四給他理想幻滅的感覺（一廂情願的愛國主義作為一種對大他者脆弱的幻象），帶來一種精神性的創傷（可能從未想過自己的父親會對自己的孩子施暴，又或一廂情願地以為自己的父親會因著孩子的示威／脅迫而屈服）。