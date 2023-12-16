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TNL+ 2023/12/16,
心理

「我才不會改，我就是這樣！」哈佛心理學家列出七個低情商者常用負面句

「我才不會改，我就是這樣！」哈佛心理學家列出七個低情商者常用負面句
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

除了正視自身情緒以外，尋求回饋也是提高情商的方式。可以透過他人對自身情緒反應的評價，來檢視其他人與自我認知間的差距。尋求回饋的同時，也可以請教他人如何面對困難的情境，或是如何處理複雜的情緒。

文：賴明君

情商這個概念自1940年被提出後，便成為與智商並列的重要智力。近日哈佛醫學院的心理學家提出了7句起爭執時，人們常會使用的句子。若在對話中時常使用這些負面表達的話，代表著這個人有著較低的情緒智商。

情緒智商是什麼？

所謂的情商，指的是情緒智商（Emotional intelligence）。美國心理學家桑代克（E. L. Thornkide）於1920提出「社會智商」（social intelligence）這個概念，並將其定義為：理解與管理他人，並且在人際關係中聰明行事的能力。桑代克接著在1940年提出情緒智商的概念，後續也有多位心理學家為情商提供更明確的定義。

情緒智商共可以分為四個面向，分別是自我意識（self-awareness）、自我調節（self-regulation）、社會意識（social awareness）與社交技能（Social skill）。自我意識所指的，是一個人是否擁有了解自己情緒的能力，以及意識到自己對他人情緒所造成的影響的能力。而自我意識是情緒智商的基石，另外三個面向都奠基在自我意識之上。

第二個面向自我調節所指的是調節與管理自身情緒及行為的能力，哈佛進修學院（Harvard University’s Division of Continuing Education）前副院長安德魯斯（Margaret Andrews）向《哈佛商業評論》（Harvard Business Review）表示，無法調節自身負面情緒與衝動行為的人，往往也會引發他人的負面情緒，造成連鎖反應。

情緒智商第三個是面向社會意識，也就是我們理解他人情緒的能力。不過並不是所謂設身處地為人著想、訊問自己「如果我是對方我會怎麼樣？」，而是意識並且感受到他人真實的情緒。至於最後的社交技能，包含了影響力、衝突管理、團隊合作，以及激勵他人的能力，社交技能強的人能夠在生活中建立並維持健康的關係。

情商低的七句話

哈佛醫學院（Harvard Medical School）心理學博士華倫（Cortney S. Warren），於12月10日在《CNBC》上提出了七句常見的負面句子，如果每天都習慣使用其中一句，那麼代表這個人的情商低落。

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