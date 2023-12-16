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2023/12/16,
影劇

甜茶版《旺卡》：99%甜蜜與1%遺憾，精心打造現實又童話的景觀，唯獨歌曲少了些創新

甜茶版《旺卡》：99%甜蜜與1%遺憾，精心打造現實又童話的景觀，唯獨歌曲少了些創新
Photo Credit:wonkamovie

我們想讓你知道的是

《旺卡》總體而言是一部令人賞心悅目的電影， 電影的導演和攝影師，精心打造了一個既現實又童話般的都市景觀。遺憾的是如果單獨就歌曲而言，歌曲的歌詞平庸、容易忘記。 非常的商業性，缺少了一些創新。

文：Fabiana_電影

對於喜歡聖誕節的歡樂氣氛和喜愛巧克力的觀眾來說，《旺卡》是一部能夠令你愉快的歌舞電影。

《旺卡》改編自羅爾德・達爾的（Roald Dahl）兒童文學。 這個巧克力商人，最早的時候由金・懷德（Gene Wilder）扮演，至今仍深受人們喜愛。

2005年提姆・波頓（Timothy Burton）和強尼・戴普（Johnny Depp）合作的《巧克力冒險工廠》，同樣是一部令人印象深刻的電影。

終於，我們迎來了甜茶（Timothée Chalamet）版本的《旺卡》。 這部電影為我們呈現了一個色彩繽紛又異想天開的有趣故事。

甜茶扮演的旺卡，利用了金・懷德對這個角色的刻畫精神，但又沒有陷入模仿。 這是我非常欣賞的一點。導演保羅・金（Paul King ）在《旺卡》電影中，帶來了與他廣受好評的《柏靈頓熊熊出任務》電影一樣的喜劇和甜蜜。

作為電影銀幕上的旺卡，金・懷德長期以來，一直是大多數影迷理想的角色版本。 他扮演了一比特古怪、不可預測的發明家，有著喜劇的傾向。 德普讓這個角色變得更加古怪和神秘。

但是你會發現，甜茶扮演的旺卡善良中又帶點頑皮，他是一個樂觀主義者。 甜茶的表演可愛而不令人膩味。 這恰好證明了他作為演員豐富的魅力。 他的表演真誠又富有感染力，很好地使他區別了之前的兩位旺卡。

即使《旺卡》最初的故事，是面向兒童的，但是電影沒有忽略旺卡本人令人難過的背景故事。

旺卡開店的願望是受到他已故母親的啟發，母親向他灌輸了對他人友善的願望。 這個時期的旺卡充滿歡樂，但又懷著一顆破碎的心，他有足夠的陰影，讓我們明白他的積極性是多麼來之不易。

導演保羅・金，透過《柏靈頓熊熊出任務》等電影，展示了他擅長捕捉更加深層次的主題和複雜的家庭情感，而不是居高臨下的說教。

電影沒有隱瞞現實生活中的困境，如死亡、貧困和不平等。 就像柏靈頓熊一樣，保羅·金讓觀眾，在主角的身上看到了一個樂觀的人，積極面對生活的樣子。

儘管如此，電影的歌舞和音樂就如同影評人爭議的那般，並沒有絕對的完美。

《旺卡》的特點是頻繁的歌曲和舞蹈，音樂因為電影的舞臺表演而放大，遺憾的是如果單獨就歌曲而言，歌曲的歌詞平庸、容易忘記。 非常的商業性，缺少了一些創新。

《旺卡》總體而言是一部令人賞心悅目的電影， 電影的導演和攝影師，精心打造了一個既現實又童話般的都市景觀。

旺卡這個角色雖然不是第一次被搬上大銀幕，但是甜茶主演的《旺卡》，有自己的個性和特點，這是一個甜蜜的享受，能够給觀眾提供極大的滿足感。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：【影評】《旺卡》：99%的甜蜜與1%的遺憾

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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：丁肇九


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