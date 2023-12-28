《敦煌大歷史》：玄奘取經與孫悟空原型「石槃陀」，以及獻給唐太宗的《大唐西域記》

文：邢耀龍

第十章 玄奘取經與孫悟空的「誕生」

玄奘的成長經歷

唐僧的名字在中國幾乎家喻戶曉。《西遊記》中的唐僧，出身高貴，父親陳光蕊是新科狀元，母親殷溫嬌是當朝宰相殷開山之女；後來其父親在上任途中被水賊殺害，母親也被霸佔，小唐僧因此成了遺腹子；出生之後，母親為保他的性命，把他放在竹籃中隨江而下，被金山寺的老和尚撿到，後來成為一代名僧。然而，歷史上唐僧的出身遠沒有這麼高貴，經歷也沒有那麼離奇。

下面我們通過玄奘的弟子慧立寫的《大慈恩寺三藏法師傳》，來瞭解玄奘的真實故事。

唐僧本姓陳，單名一個「禕」字。西元六○○年，陳禕出生於今河南偃師縣緱氏鎮陳河村。雖說也是官宦人家，但他的父親陳惠只做過隋朝江陵縣令這麼個七品芝麻官，因為看不慣官場的腐敗，就辭官回家，過著一面種田一面讀書的隱居生活。他的母親姓宋，在陳禕四歲時便去世了。陳禕並不是家中的獨子，有三個哥哥和一個姐姐。在父親的薰陶之下，他自幼好學，是一個標準的儒家弟子。

陳禕十歲那年（西元609年），父親因病去世，他一下子變成了孤兒。早先出家的二哥陳素回家奔喪，就把無人照顧的弟弟帶到了洛陽的寺院裡。陳禕耳濡目染，後來就在淨土寺出了家，法名「玄奘」。

西元618年，隋朝滅亡，天下大亂，洛陽變成一片廢墟，玄奘和二哥為了躲避戰亂，逃到了長安。但長安城也十分殘破，唐朝初建，長安城裡沒有一座完整的寺廟，百姓甚至連吃的都沒有，作為僧人的兩兄弟只能化緣。為了求生，他們打算前往益州（今四川）。因為相對封閉的地理結構，益州在隋唐之際沒有被戰火波及，當時有很多僧人都逃往蜀中避亂。

玄奘和二哥商量之後，就收拾行囊，經過兩個多月的艱難跋涉，終於通過了「難於上青天」的蜀道，來到了天府之國。這是玄奘的第一次取經之路。遠行中獲得的旅行知識和徒步經驗，為他後來的西行壯舉打下了基礎。玄奘一生中大多數的時間都在路上，鍛煉了極強的野外生存能力，堪稱唐朝的「探險家」。

在益州，玄奘學習非常刻苦，兩三年間已精研了佛學的重要經典。在當時名僧雲集的益州，玄奘兄弟兩人是青年僧人的代表，被時人譽為「陳門二驥」。

玄奘是一個求知欲極強的人，小小的益州城已經不能滿足他了，他想回到已經安定了的京城去學習佛法。二哥怕他在遠行中遇到盜匪，也不願意唯一的親人離開自己，所以不同意。但玄奘去意已決，在那個將要偷偷乘船離開的夜晚，他回頭望了一下燈火下的成都，之後就再也沒有見過二哥了。

玄奘一路順江而下，開始了他的遊學之旅。這算是他的第二次取經之路。他先後遊歷了荊州、相州（今安陽）、趙州（今邢台），尋訪了各地的名僧，幾乎讀遍了各家各派的佛教典籍。最後，他終於來到了長安。這時，他已經是很有名氣的佛學大師了。

一路向西

此時的長安是大唐的首都，也是世界上最大的城市，很多名僧會集到了長安。在長安城學習佛法的玄奘發現了一個問題，當時佛教的流派很多，各派有不同的佛經版本，而且版本之間分歧很大，甚至不能自圓其說。到底哪一版本才是真正的佛經呢？ 後來一位天竺來的僧人告訴他，佛教的誕生地天竺有最原始的典籍，於是玄奘就打算去天竺求法。

當時，為了防備北方的東、西突厥，朝廷封閉了玉門關，不許百姓隨意流動，出關越境必須申請過所（古代度關所用的憑照，就像現在的護照）。玄奘就跟幾個相約同去天竺的僧人向朝廷上表申請。

唐太宗李世民因為姓李，將老子李耳追認為自己的祖先，將道教奉為國教，此時的他也不認識玄奘，就毫不猶豫地拒絕了。皇帝下了詔令，同伴們都打了退堂鼓，只有玄奘一直等待著新的機會。

這個機會終於讓他等到了。西元六二七年，關中平原大旱，長安城的百姓紛紛出城找飯吃。恰好有一個秦州（今甘肅天水）的和尚孝達，在長安學習佛法，正準備返回家鄉。

玄奘就和他喬裝打扮混在災民當中，逃出了長安城。兩人沿著陳倉古道，翻過巍峨的隴山，到了秦州。之後，玄奘獨自啟程，渡過黃河，翻過烏鞘嶺，到達了涼州。

涼州的僧人們聽說玄奘來了，紛紛前來邀請他開壇講經，他一留就是一個多月。涼州是絲綢之路上的重鎮，西域的商人們聽說玄奘要去天竺，就紛紛把消息傳到了西域各地，也傳到了當地行政官員的耳裡。當時大唐和西域還處在敵對關係中，不准百姓隨意出境。

當有人向涼州都督李大亮舉報玄奘的目的之後，都督大吃一驚，立即派人找到玄奘，令他不要再向前一步。涼州的慧威法師知道了玄奘的志向和處境，十分同情他，就立刻派自己的兩個弟子護送玄奘連夜逃出涼州，一路繼續西行。這時的玄奘，不再只是求經的僧人，還成了朝廷追捕的逃犯。為了躲避官府的追捕，他們只能晚上出行，經過幾天趕路，終於來到了大唐最西北的城市——瓜州。

也許是涼州都督還沒有發現玄奘已經逃出涼州，所以玄奘要偷越邊境的消息並沒有傳到瓜州。瓜州是大唐的邊境了，怎樣才能出關呢？ 玄奘暗地裡從商人那裡打聽到了前往西域的路途。

再往前走，就是八百里的戈壁和荒漠，沒有人帶路，根本走不過去。玄奘聽了又愁又急，從涼州騎來的馬也病死了，玄奘無計可施，只能暫且住在瓜州城外的開元寺 （今鎖陽城遺址塔爾寺），一面講經，一面等待機會。