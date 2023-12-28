《敦煌大歷史》：玄奘取經與孫悟空原型「石槃陀」，以及獻給唐太宗的《大唐西域記》
我們想讓你知道的是
莫高窟、萬佛峽是中國文化的燦爛遺產；飛天壁畫、千手千眼觀音、九色鹿是中國藝術的鮮明一筆，作者為知名新生代敦煌學學者，在榆林窟守窟多年，他以個人視角、沉浸式講述，引領讀者深入敦煌石窟現場，領略敦煌建築、壁畫與雕塑所帶來的震撼，看見敦煌的古往今來，走入與敦煌相關的中國大歷史。
文：邢耀龍
第十章 玄奘取經與孫悟空的「誕生」
玄奘的成長經歷
唐僧的名字在中國幾乎家喻戶曉。《西遊記》中的唐僧，出身高貴，父親陳光蕊是新科狀元，母親殷溫嬌是當朝宰相殷開山之女；後來其父親在上任途中被水賊殺害，母親也被霸佔，小唐僧因此成了遺腹子；出生之後，母親為保他的性命，把他放在竹籃中隨江而下，被金山寺的老和尚撿到，後來成為一代名僧。然而，歷史上唐僧的出身遠沒有這麼高貴，經歷也沒有那麼離奇。
下面我們通過玄奘的弟子慧立寫的《大慈恩寺三藏法師傳》，來瞭解玄奘的真實故事。
唐僧本姓陳，單名一個「禕」字。西元六○○年，陳禕出生於今河南偃師縣緱氏鎮陳河村。雖說也是官宦人家，但他的父親陳惠只做過隋朝江陵縣令這麼個七品芝麻官，因為看不慣官場的腐敗，就辭官回家，過著一面種田一面讀書的隱居生活。他的母親姓宋，在陳禕四歲時便去世了。陳禕並不是家中的獨子，有三個哥哥和一個姐姐。在父親的薰陶之下，他自幼好學，是一個標準的儒家弟子。
陳禕十歲那年（西元609年），父親因病去世，他一下子變成了孤兒。早先出家的二哥陳素回家奔喪，就把無人照顧的弟弟帶到了洛陽的寺院裡。陳禕耳濡目染，後來就在淨土寺出了家，法名「玄奘」。
西元618年，隋朝滅亡，天下大亂，洛陽變成一片廢墟，玄奘和二哥為了躲避戰亂，逃到了長安。但長安城也十分殘破，唐朝初建，長安城裡沒有一座完整的寺廟，百姓甚至連吃的都沒有，作為僧人的兩兄弟只能化緣。為了求生，他們打算前往益州（今四川）。因為相對封閉的地理結構，益州在隋唐之際沒有被戰火波及，當時有很多僧人都逃往蜀中避亂。
玄奘和二哥商量之後，就收拾行囊，經過兩個多月的艱難跋涉，終於通過了「難於上青天」的蜀道，來到了天府之國。這是玄奘的第一次取經之路。遠行中獲得的旅行知識和徒步經驗，為他後來的西行壯舉打下了基礎。玄奘一生中大多數的時間都在路上，鍛煉了極強的野外生存能力，堪稱唐朝的「探險家」。
在益州，玄奘學習非常刻苦，兩三年間已精研了佛學的重要經典。在當時名僧雲集的益州，玄奘兄弟兩人是青年僧人的代表，被時人譽為「陳門二驥」。
玄奘是一個求知欲極強的人，小小的益州城已經不能滿足他了，他想回到已經安定了的京城去學習佛法。二哥怕他在遠行中遇到盜匪，也不願意唯一的親人離開自己，所以不同意。但玄奘去意已決，在那個將要偷偷乘船離開的夜晚，他回頭望了一下燈火下的成都，之後就再也沒有見過二哥了。
玄奘一路順江而下，開始了他的遊學之旅。這算是他的第二次取經之路。他先後遊歷了荊州、相州（今安陽）、趙州（今邢台），尋訪了各地的名僧，幾乎讀遍了各家各派的佛教典籍。最後，他終於來到了長安。這時，他已經是很有名氣的佛學大師了。
一路向西
此時的長安是大唐的首都，也是世界上最大的城市，很多名僧會集到了長安。在長安城學習佛法的玄奘發現了一個問題，當時佛教的流派很多，各派有不同的佛經版本，而且版本之間分歧很大，甚至不能自圓其說。到底哪一版本才是真正的佛經呢？ 後來一位天竺來的僧人告訴他，佛教的誕生地天竺有最原始的典籍，於是玄奘就打算去天竺求法。
當時，為了防備北方的東、西突厥，朝廷封閉了玉門關，不許百姓隨意流動，出關越境必須申請過所（古代度關所用的憑照，就像現在的護照）。玄奘就跟幾個相約同去天竺的僧人向朝廷上表申請。
唐太宗李世民因為姓李，將老子李耳追認為自己的祖先，將道教奉為國教，此時的他也不認識玄奘，就毫不猶豫地拒絕了。皇帝下了詔令，同伴們都打了退堂鼓，只有玄奘一直等待著新的機會。
這個機會終於讓他等到了。西元六二七年，關中平原大旱，長安城的百姓紛紛出城找飯吃。恰好有一個秦州（今甘肅天水）的和尚孝達，在長安學習佛法，正準備返回家鄉。
玄奘就和他喬裝打扮混在災民當中，逃出了長安城。兩人沿著陳倉古道，翻過巍峨的隴山，到了秦州。之後，玄奘獨自啟程，渡過黃河，翻過烏鞘嶺，到達了涼州。
涼州的僧人們聽說玄奘來了，紛紛前來邀請他開壇講經，他一留就是一個多月。涼州是絲綢之路上的重鎮，西域的商人們聽說玄奘要去天竺，就紛紛把消息傳到了西域各地，也傳到了當地行政官員的耳裡。當時大唐和西域還處在敵對關係中，不准百姓隨意出境。
當有人向涼州都督李大亮舉報玄奘的目的之後，都督大吃一驚，立即派人找到玄奘，令他不要再向前一步。涼州的慧威法師知道了玄奘的志向和處境，十分同情他，就立刻派自己的兩個弟子護送玄奘連夜逃出涼州，一路繼續西行。這時的玄奘，不再只是求經的僧人，還成了朝廷追捕的逃犯。為了躲避官府的追捕，他們只能晚上出行，經過幾天趕路，終於來到了大唐最西北的城市——瓜州。
也許是涼州都督還沒有發現玄奘已經逃出涼州，所以玄奘要偷越邊境的消息並沒有傳到瓜州。瓜州是大唐的邊境了，怎樣才能出關呢？ 玄奘暗地裡從商人那裡打聽到了前往西域的路途。
再往前走，就是八百里的戈壁和荒漠，沒有人帶路，根本走不過去。玄奘聽了又愁又急，從涼州騎來的馬也病死了，玄奘無計可施，只能暫且住在瓜州城外的開元寺 （今鎖陽城遺址塔爾寺），一面講經，一面等待機會。
Tags：
如何於AI時代定義不凡？190年製錶歷史淬煉的浪琴表巨擘系列成就永恆
我們想讓你知道的是
AI時代來臨，在這電腦挑戰人腦、科技看似將取代人力的時刻，何者才能打破時空與科技的發展，成為大師級的永恆？浪琴表的巨擘系列是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
AI逐漸成為現代人生活與職場中不可或缺的一部分，人類要如何在科技發展中留下不可取代的價值呢？相較於短暫發展的AI，人類工匠技藝經過數千年的進化，攀附著每個時代發展的生活背景，所開創出的手工技術，絕對是AI所無法取代的，就如同智能錶功能雖強大，但在收藏與鑑賞的價值中，始終無法超過傳統機械錶。傳統機械錶所帶給人類的，正是工匠技藝集大成之作，數百年來製錶大師一錘一鑿所淬煉的藝術作品，不僅可提供時計功能，更充滿著手造的溫度。
製錶工藝集大成之作，巨擘系列廣納自由奔放思維
提及製錶領域的巨擘，自然不可不提浪琴表，秉持突破創新、追求卓越的品牌宗旨，屢屢於製錶歷史中創造不凡。擁有超過190年製錶歷史的浪琴表，打造過無數的經典名作，其中於2005年的巨擘系列，秉持著對命名的驕傲與自豪，成為浪琴表製錶技藝集大成之作。巨擘系列全數採用自動上鍊機芯，且在精湛的技藝中，提供多款型號與豐富功能選擇，可依照不同的用錶需求挑選到最適合自身的錶款。
持續創新、打造引領潮流時代的錶壇巨擘，更是巨擘系列迷人之處，最新推出兩款全日曆月相腕錶，專為男性量身打造，完美融入浪琴表將近兩世紀的製錶技藝，具備月相顯示盤、月份/星期視窗、彎月日期指示、碼表計時與24小時顯示等多重功能，且以淺顯易懂的人性化操作介面呈現，完美體現巨擘系列的精妙之處。
巨擘系列全日曆月相腕錶中，42毫米的錶殼直徑內以不鏽鋼材質對應兩種不同色澤錶盤，銀色全日曆月相腕錶錶盤不僅以獨具質感且細緻的拉絲處理，並搭配藍鋼打造的羅馬時標與指針，優雅中更見卓越功能；銀色錶盤款式還提供同色系的藍色鱷魚皮錶帶與不鏽鋼鏈帶兩種選擇。
另一款炭黑錶盤的全日曆月相腕錶，則運用玫瑰金的對比顯眼配色，打造羅馬時標與指針。藉由藍寶石透明錶背設計，將L687全自動雕花機芯一覽無遺，具備約66小時動力儲存與3bar的防水機能以外，更使用同級罕見的導柱輪設計，確保計時動力鏈的精準傳遞，也讓計時運作可更達穩定。全日曆月相腕錶炭黑款式同樣提供兩種錶帶選擇，一為灰色鱷魚皮錶帶，另一則為不鏽鋼鏈帶款式。
以精湛技術打破時空藩籬，AI時代的巨擘作品
全新推出的巨擘系列完美展現浪琴表跳脫框架、不受限制的思維，不僅從過往經驗汲取，更思考當代世界的多元與無限可能，將經典優雅與卓越性能完美結合，延續巨擘系列深受愛錶與專業人士擁戴的匠心基因，無論何時都能於手腕上閃閃發亮。
當人類歷史發展到倚重AI之刻，許多人開始反思要如何留存人類價值的珍貴，從歷史發展軌跡中找到手工打造、工匠技藝的精髓是關鍵。浪琴表的巨擘系列就是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
悠久經驗與匠心工藝，浪琴表巨擘系列：https://bit.ly/46Tpkhn