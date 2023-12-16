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TNL+ 2023/12/16,
音樂

【關鍵專訪】《一天的交界》宋柏緯：抽掉吉他、撇開中文，從第一人稱視角述說情緒

【關鍵專訪】《一天的交界》宋柏緯：抽掉吉他、撇開中文，從第一人稱視角述說情緒
宋柏緯｜Photo Credit: 夕陽音樂提供

我們想讓你知道的是

從演員到音樂創作，宋柏緯的身份是十足的斜槓青年，而他在今年發了新專輯《一天的交界》，也即將在台北舉辦個人專場，透過這篇專訪文章，我們就以近距離、微觀的視角，從專輯的「眼」中，探索屬於宋柏緯私人的迷幻宇宙。

文：嗜血狂牟

對宋柏緯的認識始於《他們在畢業前一天爆炸 2》的何士戎，但真正對宋柏緯感到好奇，反而是因某次偶然聽到他與Osean合唱的〈雲的距離〉，心想著，原來宋柏緯不僅是演員，同時也橫跨音樂創作領域，而在音樂創作時的他，甚至比起演員更有一份迷人姿態。

2014年宋柏緯以電影《共犯》出道，到如今《黑的教育》韓吉，這9年期間宋柏緯的演藝事業與音樂之路是並行的，他默默耕耘對音樂的熱愛——2015年與好友主唱「可人」、BASS手「耶蘇」和鼓手「鴻其」組成「離合器樂團」，擔任其中的吉他手以及詞曲共同創作人。

「離」、「合」代表著感性的悲歡離合，「器」則是理性的那一面，意味著包容情緒，當時宋柏緯認為，若世界是個正在運行的大型機器，希望可以用擅長的音樂，帶著周圍轉動前進，而他至今仍在實現這份願景。

2019年柏緯正式以個人單曲〈溫開水〉跨足樂壇，在2021年加盟落日飛車廠牌「夕陽音樂」後，更是放大了對音樂的不同想像與可能。

2021年創作的一張純器樂BGM創作專輯《Outline Vol.1》，他首度挑戰擔綱專輯製作人，並同時負責編曲的一條龍模式，專輯裡嘗試鋼琴、空心吉他、合成器和取樣聲響，同時融合嘻哈、R&B節奏、再加上一點電子樂風，在疫情期間，他以這張沒有人聲的純樂器專輯，用迷幻旋律勾勒出一個他認知的孤寂城市輪廓。

在專訪過程中，詢問宋柏緯喜歡上音樂的契機是什麼？他給了兩個名字，李宗盛跟李志。

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