黃煇宏《世界酒莊巡禮》：清蒸處女蟳清甜的蟹膏，與這款世上最頂級的白酒搭配，凡人無法擋

文:黃煇宏

Domaine Ramonet 哈蒙內酒莊

Domaine Leflaive、Domaine La Romanee Conti、Domaine Ramonet三家的Montrachet是世界上最偉大的三款白酒,此生必喝!

哈蒙內酒莊(Ramonet)的特級園已經成為膜拜級的白酒,和Domaine Leflaive(雙雞)齊名,產量少,分數高,具陳年實力,蒙哈謝特級園1992和2012更雙雙獲得勃根地著名評論家艾倫將近滿分的99高分,這在勃根地的白酒中是很少見的。另外,巴塔蒙哈謝特級園(Ramonet, Batard Montrachet 1995),這款酒就是在《1001 WINES YOU MUST TASTE BEFORE YOU DIE》(死前必喝1001支酒)書裡,同酒莊、同年份的酒款,就是這一支!要找書中同酒款容易,但「同年份」是非常難的。

哈蒙內酒莊算是一個非科班,非歷史大家族的勃根地酒莊,專長Puligny Montrachet / Chassagne Montrachet / St Aubin的白酒(事實這三塊根本連在一起)。它從Le Montrachet到St Aubin一級園,甚至夏山村的紅白村酒都有,目前高居葡萄酒大師Clive Coates MW筆下的三星酒莊(最高級),標準的玩家品項。可稱的上是夏山村的扛霸子。平常在市面多半是以特級園出現,夏山村的紅酒實力亦佳,但少見。

Photo Credit: 時報出版 三瓶國際標的Ramonet。

此莊在30年代由皮耶哈蒙內(Pierre Ramonet)開始自行裝瓶,算是當時先河。後來兩個兒子諾伊(Noël)與尚克勞德(Jean-Claude)在1984年接手,他們沒有科班背景,多半依直覺釀酒,水準卻是日益精進,算是無師自通的精品酒莊。

釀出的酒長於個人風格,榨汁後就留酒在桶內,泡渣時間極長,同時極少攪桶,完全是讓酒自然發展,得出的酒口感極其濃郁豐富,特級園甚至可長至18個月之後才裝瓶,讓酒有著無比的陳年潛力。他們對於新橡木桶的使用也非常謹慎,村級大約使用25~30%新桶比例,一級大約40%左右,而特級園則介於50~75%之間,其中蒙哈謝(Le Montrachet)新桶比例最高。

一小部分的白酒在12個月之後裝瓶,絕大部分則會在第二個冬季期間裝瓶。而且每個葡萄園的裝瓶時間不盡相同,夏山蒙哈謝村級在隔年的9月就開始裝瓶,而普里尼蒙哈謝和夏山蒙哈謝的一級園在隔年的11月裝瓶,更高級的Caillerets和Ruchottes則在第三年的2月份,特級園甚至經歷了兩年的陳釀才裝瓶。

Photo Credit: 時報出版 Bienvenues-Batard-Montrachet 2009 #1.5L。

此莊精華是僅有0.45公頃的巴塔蒙哈謝特級園,幾乎可說是巴塔蒙哈謝最具代表性的生產者,極富收藏價值的品項。同時它也是夏山蒙哈謝的白酒高手,要知道夏山蒙哈謝爛東西不少,但哈蒙內酒莊絕對可以洗白夏山村的名聲。至於它的Bienvenues-Batard Montrachet(簡稱BBM)也是不錯的選擇(依規可標Batard Montrachet,不過酒莊既是同時出兩品項,那就是兩款酒了),如果行有餘力,可同時收之比對。

勃根地白酒的賈爺(Henri Jayer)──哈蒙內酒莊,為什麼哈蒙內酒莊蒙哈謝的國際價格可以超過台幣10萬元,新年份甚至已經逼近15萬元?普里尼村有天下第一白酒名家雙雞(樂飛),而夏山村能與其相提並論的唯有哈蒙內酒莊,兩家頂級的釀酒者同樣擁有穩定的品質和極高的評價,樂飛蒙哈謝白酒價格已超過40萬元台幣,可見哈蒙內蒙哈謝白酒未來還有漲幅空間。

對於勃根地白酒來說,1986是公認的完美年份,這在勃根地白酒最出色的特級園蒙哈謝中表現尤為明顯。酒莊創始人皮耶哈蒙內先生1986年仍然健在,但當時八十多歲高齡的他早在1983年便把酒莊交給了兩位孫子打理:諾伊(1962年生)和尚克勞德(1967年生)。Pierre先生於1994年逝世,享年88歲。諾伊和尚克勞德繼承了皮耶哈蒙內先生的釀酒理念。

羅伯特・派克在1992年的8月品鑒了1986蒙哈謝這款酒,對其卓越的品質讚不絕口:「濃郁的爆米花、蜜漬蘋果和柳丁的香氣。成熟甜美的夏多內給酒帶來具有嚼勁又柔和絲滑的口感。恰到好處的酸度將所有元素交織在一起。收尾濃郁悠長,充滿了奶油回味。」

Michael Broadbent在1997年品嚐了其9公升裝後表示:「細膩濃郁的吐司香氣之後,好戲登場。口感甜美,酒體飽滿,充滿了果仁香氣。任何讚美之詞在其面前都顯得蒼白無力。厚實的風格,完美的酸度。具有卓越的陳年潛力。」

Photo Credit: 時報出版 左:Ramonet Montrochet 2015。中:Ramonet Montrochet 2016。右:Batard-Montrachet 2001#1.5L

Photo Credit: 時報出版 左:Batard-Montrachet 1996。中:Chevalier-Montrachet 2010。右:Montrachet 1994

哈蒙內酒莊總共有四個特級園白酒,分別是蒙哈謝特級園(Montrachet)國際價格在15萬台幣以上、騎士蒙哈謝特級園(Chevalier-Montrachet)國際價格在6萬台幣左右、巴塔蒙哈謝特級園(Batard-Montrachet)國際價格在4萬5000台幣以上、比文紐巴塔蒙哈謝特級園(Bienvenues-Batard-Montrachet)國際價格在4萬台幣以上,其中以蒙哈謝特級園和巴塔蒙哈謝特級園為代表,騎士蒙哈謝特級園最稀有,一年僅僅300瓶而已。