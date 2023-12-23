黃煇宏《世界酒莊巡禮》：清蒸處女蟳清甜的蟹膏，與這款世上最頂級的白酒搭配，凡人無法擋
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法國香檳騎士黃煇宏，是深耕在地的百大葡萄酒專賣店負責人，有著30年葡萄酒經營經驗，對美酒如數家珍，懷抱對酒的熱情走訪全球100家酒莊，帶領讀者走進葡萄酒成長的土地，透過環境、歷史、人文，了解每一支佳釀背後的育成故事。詳實的「品酒筆記」記錄每一支酒的特色，以及介紹一道「推薦菜單」，美酒不一定只能搭配洋食，掌握食物特性，中式、西式一樣能襯托好味道。
文：黃煇宏
Domaine Ramonet 哈蒙內酒莊
Domaine Leflaive、Domaine La Romanee Conti、Domaine Ramonet三家的Montrachet是世界上最偉大的三款白酒，此生必喝！
哈蒙內酒莊（Ramonet）的特級園已經成為膜拜級的白酒，和Domaine Leflaive（雙雞）齊名，產量少，分數高，具陳年實力，蒙哈謝特級園1992和2012更雙雙獲得勃根地著名評論家艾倫將近滿分的99高分，這在勃根地的白酒中是很少見的。另外，巴塔蒙哈謝特級園（Ramonet, Batard Montrachet 1995），這款酒就是在《1001 WINES YOU MUST TASTE BEFORE YOU DIE》（死前必喝1001支酒）書裡，同酒莊、同年份的酒款，就是這一支！要找書中同酒款容易，但「同年份」是非常難的。
哈蒙內酒莊算是一個非科班，非歷史大家族的勃根地酒莊，專長Puligny Montrachet / Chassagne Montrachet / St Aubin的白酒（事實這三塊根本連在一起）。它從Le Montrachet到St Aubin一級園，甚至夏山村的紅白村酒都有，目前高居葡萄酒大師Clive Coates MW筆下的三星酒莊（最高級），標準的玩家品項。可稱的上是夏山村的扛霸子。平常在市面多半是以特級園出現，夏山村的紅酒實力亦佳，但少見。
此莊在30年代由皮耶哈蒙內（Pierre Ramonet）開始自行裝瓶，算是當時先河。後來兩個兒子諾伊（Noël）與尚克勞德（Jean-Claude）在1984年接手，他們沒有科班背景，多半依直覺釀酒，水準卻是日益精進，算是無師自通的精品酒莊。
釀出的酒長於個人風格，榨汁後就留酒在桶內，泡渣時間極長，同時極少攪桶，完全是讓酒自然發展，得出的酒口感極其濃郁豐富，特級園甚至可長至18個月之後才裝瓶，讓酒有著無比的陳年潛力。他們對於新橡木桶的使用也非常謹慎，村級大約使用25～30%新桶比例，一級大約40%左右，而特級園則介於50～75%之間，其中蒙哈謝（Le Montrachet）新桶比例最高。
一小部分的白酒在12個月之後裝瓶，絕大部分則會在第二個冬季期間裝瓶。而且每個葡萄園的裝瓶時間不盡相同，夏山蒙哈謝村級在隔年的9月就開始裝瓶，而普里尼蒙哈謝和夏山蒙哈謝的一級園在隔年的11月裝瓶，更高級的Caillerets和Ruchottes則在第三年的2月份，特級園甚至經歷了兩年的陳釀才裝瓶。
此莊精華是僅有0.45公頃的巴塔蒙哈謝特級園，幾乎可說是巴塔蒙哈謝最具代表性的生產者，極富收藏價值的品項。同時它也是夏山蒙哈謝的白酒高手，要知道夏山蒙哈謝爛東西不少，但哈蒙內酒莊絕對可以洗白夏山村的名聲。至於它的Bienvenues-Batard Montrachet（簡稱BBM）也是不錯的選擇（依規可標Batard Montrachet，不過酒莊既是同時出兩品項，那就是兩款酒了），如果行有餘力，可同時收之比對。
勃根地白酒的賈爺（Henri Jayer）──哈蒙內酒莊，為什麼哈蒙內酒莊蒙哈謝的國際價格可以超過台幣10萬元，新年份甚至已經逼近15萬元？普里尼村有天下第一白酒名家雙雞（樂飛），而夏山村能與其相提並論的唯有哈蒙內酒莊，兩家頂級的釀酒者同樣擁有穩定的品質和極高的評價，樂飛蒙哈謝白酒價格已超過40萬元台幣，可見哈蒙內蒙哈謝白酒未來還有漲幅空間。
對於勃根地白酒來說，1986是公認的完美年份，這在勃根地白酒最出色的特級園蒙哈謝中表現尤為明顯。酒莊創始人皮耶哈蒙內先生1986年仍然健在，但當時八十多歲高齡的他早在1983年便把酒莊交給了兩位孫子打理：諾伊（1962年生）和尚克勞德（1967年生）。Pierre先生於1994年逝世，享年88歲。諾伊和尚克勞德繼承了皮耶哈蒙內先生的釀酒理念。
羅伯特・派克在1992年的8月品鑒了1986蒙哈謝這款酒，對其卓越的品質讚不絕口：「濃郁的爆米花、蜜漬蘋果和柳丁的香氣。成熟甜美的夏多內給酒帶來具有嚼勁又柔和絲滑的口感。恰到好處的酸度將所有元素交織在一起。收尾濃郁悠長，充滿了奶油回味。」
Michael Broadbent在1997年品嚐了其9公升裝後表示：「細膩濃郁的吐司香氣之後，好戲登場。口感甜美，酒體飽滿，充滿了果仁香氣。任何讚美之詞在其面前都顯得蒼白無力。厚實的風格，完美的酸度。具有卓越的陳年潛力。」
哈蒙內酒莊總共有四個特級園白酒，分別是蒙哈謝特級園（Montrachet）國際價格在15萬台幣以上、騎士蒙哈謝特級園（Chevalier-Montrachet）國際價格在6萬台幣左右、巴塔蒙哈謝特級園（Batard-Montrachet）國際價格在4萬5000台幣以上、比文紐巴塔蒙哈謝特級園（Bienvenues-Batard-Montrachet）國際價格在4萬台幣以上，其中以蒙哈謝特級園和巴塔蒙哈謝特級園為代表，騎士蒙哈謝特級園最稀有，一年僅僅300瓶而已。
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【馬力歐陪你喝一杯】旅遊達人林鴻祥的澳門旅遊攻略
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本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請澳門旅遊達人林鴻祥，分享澳門觀光必去的景點、必吃的美食，以及豐富有趣的歷史和文化故事。想知道更多澳門旅遊的精彩攻略，就點進來吧！
漫長的新冠疫情已經過去一年多，大家是否有把握機會出國旅遊，盡情享受異國的文化與美食呢？如果正在安排、或是還沒有計畫的朋友，或許可以把握接下來的新年假期，安排一趟悠閒、享受的澳門度假之旅。
本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請到澳門旅遊達人林鴻祥（Nelson），和大家分享他推廣澳門旅遊十多年的經驗，聊聊澳門觀光的必去景點、必吃美食，以及豐富有趣的歷史和文化故事。你所不知道的澳門旅遊攻略，現在出發！
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澳門旅遊入門攻略：區域特色、遊玩亮點看過來
說到澳門，你會聯想到什麼呢？澳門擁有眾多世界文化遺產和博物館，以及兩隻手數不完的國際級娛樂集團進駐的度假村酒店和度假娛樂設施，甚至在2017年時，澳門還被聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」。可以說，澳門完全具備了旅遊最重要的三大條件──吃好、住好、玩好，而且入境免簽證、當地中文也流通，絕對是臺灣人旅行、度假的絕佳去處。
雖然擁有如此多樣的特色，但澳門的土地面積非常小，只有33.3平方公里，大約是臺北市內湖區那麼大。澳門由3+1個島嶼組成，分別是最北邊的澳門半島、中間的氹仔島（Taipa），以及最下方的路環島。有趣的是，氹仔島和路環島中間原本是條長2.2公里的橋，但1998年開始，澳門政府在這填海造陸，到現在面積已經超過6平方公里，所以整個澳門就變成三座島嶼加一個路氹填海區。也因為每個島嶼的特色不同，它們也發展出各自的觀光亮點：
- 澳門半島：澳門半島部分土地與中國廣東省相接，不到10平方公里的範圍內，就有25個世界文化遺產、20座博物館，屬於整個澳門歷史文化最豐富的島嶼。
- 氹仔島：氹仔島為標準的住宅區與商業區，還有一條百米長的「官也街」，是購買伴手禮、品嘗道地美食的好去處。
- 路環島：路環島過去是澳門政府規劃的自然保育區，僅有一間高級酒店和澳門唯一的高爾夫球場。
- 路氹填海區：用最直接的比喻，填海區就好像是美國的拉斯維加斯，包含金沙、永利、新葡京等，澳門30個以上的國際級酒店都在這裡。
你可能不知道的澳門小故事──原來是這樣被納入世界文化遺產？！
「澳門歷史城區」一直是澳門本島頗具盛名的歷史名勝古蹟，並在2005年被列入《世界文化遺產名錄》；但你可能不知道，其實最初澳門只以「大三巴牌坊」向聯合國教科文組織申請世界文化遺產。林鴻祥打趣地說，「當聯合國教科文組織的審查委員們來到澳門，實際走一趟舊城區、了解到整個歷史（例如澳門是中國第一個跟西方接觸的地方），才發現世界文化遺產不該只有一個大三巴牌坊，應該要把整個舊城區全部納入。」後來就像大家所熟知的，聯合國教科文組織把整個城區列入了《世界文化遺產名錄》，並列出25項世界文化遺產。
林鴻祥說，澳門有趣的小故事還有很多，不只有澳門歷史城區成為世界文化遺產的故事；像是「大三巴牌坊」的名稱由來也很有趣。「大三巴牌坊本來是聖保祿大教堂，叫『São Paulo』，是以前遠東地區最大的天主教堂，也是中國第一座西式大學。但因為當地人覺得São Paulo很難發音，所以取諧音作『三巴』，再為了和聖若瑟修院區隔，人們就叫它大三巴、叫聖若瑟修院小三巴，最後又因為聖保祿大教堂歷經三次大火燒到只剩一片牆，跟中國的「牌坊」很像，所以才被稱呼為『大三巴牌坊』。」
「度假村旅遊」是什麼？達人教你澳門度假村怎麼玩
除了了解有趣的歷史，另一個澳門必玩的就是度假村。澳門的度假村非常特別，其他地方的度假村是單一旅館，但澳門最少是由3至13個旅館組合而成，無論是住宿環境、餐飲內容、服務品質都是國際級的頂尖規格。另外，度假村的娛樂項目也非常多樣，有適合全家同樂的水上主題樂園、室內樂園，有最新科技的沉浸式主題遊戲，也有聞名世界的博弈設施（Casino）、度假服務與娛樂表演。林鴻祥分享，「度假村的好處是在小小範圍裡就能看見等比例的倫敦塔、二分之一比例的巴黎鐵塔，甚至是體驗威尼斯人的貢多拉（Gondola），再加上宛如拉斯維加斯般不同造型、內容的設施，一趟行程光度假村就玩不玩，尤其對難有長假的人而言非常值得。」
在今年4月公布的《2023香港澳門米其林指南》中，澳門總共有17間餐廳、獲得28顆米其林星級評定。林鴻祥說，澳門高級酒店雲集，每間度假村都用盡辦法打造亮點。這些米其林星餐廳，不只裝潢、布置、服務各有特色，食材、酒水也都是最頂級的，菜式更是中式、韓式、日式、歐美菜式通通都有，包羅萬象。節目中，林鴻祥也分享他個人的用餐經驗，不藏私地推薦好幾間CP值超高的米其林星級餐廳，並由衷地建議大家，「真的，人的一生可以去品嘗一次。」
除了頂級的米其林星級餐廳，中西交融的澳門歷史也讓當地發展出許多富含特色的「澳門式」葡國菜──土生菜；林鴻祥特別推薦，「來到澳門，大家一定要品嘗混合中國食材、葡式料理方法、東南亞香料的『葡國雞』，這是專屬於澳門、獨一無二的融合料理。」如果還想吃像豬扒包、葡式蛋塔、竹昇麵等平民美食，林鴻祥也建議大家可以到度假村的美食街多晃晃，一趟下來絕對有吃不完的澳門美食。
現在就準備出發！澳門私房景點、機票資訊這裡看
看到這裡，已經迫不及待想規劃一趟澳門度假之旅了嗎？林鴻祥建議，規劃前可以先關注「澳門旅遊局」的官方LINE帳號，裡面不只有許多旅遊景點資訊，甚至連澳門一日遊的行程都能直接幫你安排的妥妥當當。
而達人行程的部分，林鴻祥分享了他最愛的私房景點，「我覺得最好玩、旅遊業也很少人去的，是澳門路環島的『九澳村』。」他接著說，「前往九澳村的交通很方便，搭公車就到了。一下車就是非常有名的安德魯蛋塔，然後前面有個非常葡萄牙式的海關，和一間名為『荔枝碗造船廠』的觀光工廠；再繼續往前走，就會看到一間主打400轉綿密奶泡的漢記咖啡；在道路的對面，還有知名影視場景『聖方濟各教堂』。最後會來到擁有百年歷史的『路環漁村』，一路上有吃有喝有玩有看，就像回到以前時空，很有歷史感、很值得去走，推薦給大家。」
今年台灣旅遊業也邀請了一些航空公司，設計「香港進去，澳門出來」的機票行程，讓旅客們經過港珠澳大橋到澳門，然後玩完就搭航班飛回台灣，希望增加國人前往澳門旅遊的方便性。此外，星宇航空也推出了每天兩班直飛、早去晚回澳門航班，想要前往澳門旅遊的民眾不妨多多利用。還想了解更詳細的澳門旅遊及機票資訊？立即收聽本集《馬力歐陪你喝一杯》節目吧！