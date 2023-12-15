區塊鏈版「未來事件交易所」用「幣」賭台灣總統大選結果，傳出台灣用戶下注後遭警約談
我們想讓你知道的是
下注台灣選舉結果的事件在Polymarket上架後不久，不少台灣人親身下注，但卻傳出許多民眾因為參與了大選相關賭盤，而遭檢察官約談偵查。有趣的是，號稱「隱密」、「去中心化」的區塊鏈，為什麼一個台灣人在國外網站投注，警方卻有辦法找上門呢？
加密貨幣除了可以炒作、割人，還可以用作為賭盤，下注真實世界發生的人事物。
近來有間叫做「Polymarket」的區塊鏈網站，就提供了像是「未來事件交易所」的「猜事件」形式，但用有價值的加密貨幣下注，其中甚至包括台灣2024總統大選的結果，不過近日卻傳出許多下注的台灣玩家，都遭到警方約談。
用加密貨幣來下注的「未來事件交易所」
架構在「Polygon」鏈上的Polymarket下注方式類似期權。舉例來說在「美國聯準會明年5月1日前會不會降息」的事件裡，「是」為0.76元，「否」為0.25元。當你下注「是」而且真的降息了，投入的每0.76元都會變成1元，等於可以獲利31%，若沒有降息，則投入的錢直接歸零。
Polymarket裡面可以「賭」的事件包羅萬象，從共和黨提名者是誰、拜登會不會當總統，到《沙丘2》首周票房會不會超過第一集、美國政府會不會承認接觸過外星人等等，各式各樣，不一而足。
在種種賭局中，最讓台灣人有感覺的應該就是台灣這次大選結果。根據筆者寫作當下的資料，賴清德當選以0.78元領先，柯文哲0.19元次之，侯友宜則是0.18元，下注總額已經超過31.4萬美元，換算接近千萬台幣。
Polymarket的特色，就是賭局賠率是使用訂單簿交易的浮動價格機制——買入會推高資產價格，賣出會壓低資產價格——而非由莊家單方面設定賠率。但也因為如此，許多事件賠率可能會與真實世界的可能性產生偏離。
要注意的是，在這看起來去中心、闔家歡樂的平台下，台灣的用戶卻也面對著遭受司法調查的危機。
為什麼在區塊鏈上下注，警方有辦法找上家門？
下注台灣選舉結果的事件在Polymarket上架後不久，許多台灣區塊鏈媒體接連對此報導，也有不少台灣人親身下注。但最近社群上卻傳出許多民眾因為參與了大選相關的賭盤，而遭檢察官約談偵查。
事實上，根據《總統副總統選舉罷免法》第88-1條，只要跟選舉相關，不管投注金額大小都有可能被判處6個月以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。
對此，筆者也在加密貨幣社群進行詢問，得知大部分被調查的投注者，都是受到緩起訴處分——簡單來說就是暫時不起訴，檢方會端看當事人表現再決定要不要進行法律訴訟。
有趣的是，號稱「隱密」、「去中心化」的區塊鏈，為什麼一個台灣人在國外網站投注，警方卻有辦法找上門呢？
根據社群反映，這次事件裡遭到警方約談的用戶，大都是從如幣安、OKX等「中心化交易所」直接轉幣到Polymarket平台，而因為區塊鏈公開透明、每一筆交易都可以供眾人檢視的特性。
換句話說，檢方只要在Polymarket站上看到投注者的地址，就能透過轉帳紀錄回追來源，並要求中心化交易所提供轉帳者進行KYC實名認證時提供的資料，因此能追溯身實身分。
其實，在日前Joeman等網紅捲入大麻持有的爭議中，就有人表示如果直接從中心化交易所轉帳給販售者，一旦東窗事發，警方即可依照鏈上匯款紀錄要求交易所提供個人資訊。目前幾家主要交易所為了法遵需求，大多會配合提供。
在區塊鏈上「隱形」並不容易，民眾勿以身試法
你可能會問，如果下注者先將中心化交易所的幣轉到自己的錢包，再以錢包進行支付可行嗎？
在這種狀況下，因為每筆交易仍存有紀錄，因此若檢方有心追查，還是可以回追回原始的交易所發送地址。唯一差別是在調查時，用戶可以聲稱該錢包並非自己持有，但仍得承擔巨大風險。
技術上來看，如果要讓自己在區塊鏈交易上「隱形」，更多人還是會開新錢包，並使用如P2P等繞過實名認證的方法入金，或是將自己交易所的資金透過「洗幣器」打散後轉入，避免來源追查。不過這些方式在政府部門加強監管下，實用性也越來越低。
總體來說，在台灣法律的現有規範下，與選舉相關的各項賭博活動，都可能讓自己犯罪、成為被調查的對象，民眾應該謹慎留意，切勿觸犯國家的法律。
聲明：本文章僅針對事件進行報導，非鼓勵民眾進行投注，關鍵評論網呼籲民眾遵守法律，若有違反後果將自行承擔
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範
“2024總統大選”的相關議題
- 2023-12-15 區塊鏈版「未來事件交易所」用「幣」賭台灣總統大選結果，傳出台灣用戶下注後遭警約談
- 2023-12-15 美媒引述Graphika報告：社群媒體逾800假帳號操弄台灣時事，試圖干預2024總統大選
- 2023-12-15 藍白破局後民調分析：侯友宜還能爭取到多少柯文哲的選票？賴清德真能高枕無憂嗎？
Tags：
永豐「DAWHO之夜」帶大戶看大勢：展望2024經濟走向，深度解析股房雙市投資契機！
我們想讓你知道的是
今年11月29日，關鍵評論網攜手永豐銀行舉辦直播活動《DAWHO之夜》，邀請到吳怡霈主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位投資專家，與大家分析2024年的經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，尋覓投資契機！
去年開始，關鍵評論網攜手永豐銀行DAWHO數位帳戶，舉辦系列直播活動《DAWHO之夜》。每次邀請不同領域的專家學者帶來實用的生活、理財知識，播出至今深受觀眾喜愛，像是2月播出的「行為財務學實踐大戶方舟策略」、或是6月播出的「大戶的日本秘境攻略」，也都好評如潮。
今年11月29日傍晚，雙方再次合作舉辦大戶們敲碗已久的直播活動──「DAWHO之夜：2024經濟展望」，本次邀請到知性主播吳怡霈擔綱主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位股市房市投資專家，與大家細細分析2024年的經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，在溫和衰退中尋覓投資契機！
2024經濟「審慎樂觀」！做好資產分配是投資成功關鍵
隨著2023年越來越接近尾聲， 2024年臺灣經濟預測也紛紛出爐，綜觀各界預測報告*，2024年經濟成長率預估落在3%上下，較2023年增長約1.5個百分點。對於明年臺灣的景氣觀察，政大商學院教授周冠男以烏俄戰爭、美中科技角力等國際事件的影響力式微為例，說明過去影響經濟的風險事件都已漸漸被認為「可控」，再加上近期作為經濟先行指標的股市也回穩、上漲，因此認為未來景氣將會緩慢恢復正常。
周教授提醒，雖然樂觀看待未來趨勢，但還是必須關注美國聯準會的「利率政策」和「以巴衝突」的後續情形。不管是債市還是股市，只要利率政策有點風吹草動，就會對市場產生巨大影響；此外他也提到，雖然從過去歷史看來，地緣政治事件對市場影響短暫，但仍建議投資人要多加注意，才能及時調整自己的投資組合。
談到投資心法，周冠男也強調，「投資絕對不是短線賺大錢的事情，不能急。為什麼『經濟循環』裡面有『循環』？因為它不可能永遠都不好。所以我們要做好資產配置，長期它就可能會自然而然地往上增值。」除此之外，他也分享資產配置比例的建議，「我覺得更精確的比例是『100-年齡』。」例如30歲年輕人的配置方向就是70%股票、30%債券，然後每個人再根據個別的風險承受能力調節。最後，周冠男也建議大家在選擇標的時要落實分散的動作，避免一注獨壓某檔標的，因為市場到底最後誰會存活、誰能出線都是未知數。
2024房市「量」重於「價」！給首購族與投資人的建議
除了股市，房市的發展也是許多投資人關注的重點，尤其在臺灣號稱年度最重的打「炒房」政策《平均地權條例修正案》正式實施以後，不少人認為房市好像活力不再。對此，樂居創辦人李奕農以國泰房價指數及央行報告*推論，認為未來房市將出現「價格緩漲、成交量萎縮、建商推案量縮」三大趨勢，建議2024年投資人可以從「成交量」觀察房屋的剛性需求強烈與否，進而判斷未來房市走勢。
此外，李奕農進一步指出，「看似條例實施壓縮了預售屋的淨轉手空間，整體市場萎縮、監理轉嚴，預售屋受傷應該比較嚴重，但實際上預售屋還是交易最熱絡的。」原因出在預售市場分期支付款項的特性，所以他認為未來預售屋的成交量還是持續看漲，且整體房市也不會過於疲弱。他接著解釋，「就像實價登錄不能稱為打房手段，近期政府只是增加監管力道，整頓市場的交易狀況，讓房地產交易回歸正常化，所以我不認為這些政策會導致房市走緩。」
面對首購族的聽眾，李奕農認為可以跟著政策走，例如現在提供利率補貼、寬限期延長、貸款年限延長的「新青年安心成家房貸」就是不錯的機會；但如果是投資人，李奕農則建議要等到政府把限貸政策移除的時候，才比較是進場投資的時機。
AI話題持續發燒，股房雙市怎麼看？
活動過程中，也談到近年熱門的AI話題。對此，李奕農分享美國房產領域已經有運用AI預測房地產價值的成熟案例，說明AI未來很可能成為房市中預測物件價值的工具，無論是投資還是自住都能幫助到想買房的購屋族。周冠男也認同AI崛起的趨勢，並從兩大觀點進一步分析，「第一，市場最近剛從AI熱潮冷靜下來，市場和投資人也能更客觀的看待產業未來的前景；第二，回到生活面來看，AI也只會越來越強，不管是金融商品推薦、醫藥應用、電信通訊、傳播應用，甚至是娛樂產業都是一片藍海，值得投資人持續關注。」
不過論及「出手」時，他也鄭重的再次提醒，「還是那一句，出手之前要做研究、不要單押某一家股票；最好AI相關標的都要有所涉獵，或是挑選一個投資組合，盡量把風險透過資產配置分散開。」就像周冠男教授不斷強調的，投資最忌諱人云亦云，哪個故事好聽走哪邊。因為每個人的風險承受度不同，投資理財的規劃、資產配置的方式也不同，投資人必須仔細思考，做好功課，然後才能在一次次的配置和操作過程，領悟到屬於自己的投資心法，並在2024年把握市場大勢，享受被動投資的甜美果實。
*註1：綜觀中央銀行、行政院主計總處、中華經濟研究院、台灣經濟研究院等單位所公布之經濟報告中的台灣經濟成長率預估值。
*註2：2023年10月3日，中央銀行業務報告暨 113 年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分之說明，第33頁。
* 來賓言論不代表永豐銀行之立場，直播活動體驗旨在提供趣味性互動，因每個人的狀況不盡相同，使用者應自行評估與參考，切勿以此直播內容作為生活規劃的唯一依據。
* 注意事項：
1. 基金：投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。請至永豐銀行基金網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/mma/SinopacFundSearch/search/FundIndex.aspx
2. 美股：
(1). 投資人投資海外股票之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資海外股票有投資風險(包括但不限於信用、價格、匯率、下市、政治之風險)，亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息。申購前請至永豐銀行美股網站參考完整投資警語說明：https://bank.sinopac.com/sinopacBT/webevents/USStock/index.html
(2). 投資一定有風險，股票/ETF投資有賺有賠，申購前請至永豐銀行 ShareShares 網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/ShareShares/Index.aspx
3. ibrAin：永豐商業銀行經金融監督管理委員會109年9月10日金管證投字第1090352215號函核准辦理兼營證券投資顧問業務。請至永豐銀行ibrAin網站參考完整投資警語說明：https://bank.sinopac.com/sinopacBT/webevents/ibrain/index.html
4. 大戶投：「大戶投」為永豐金證券提供之服務，詳情請至大戶投網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/dawhotou/
5.房貸：「理財型房貸」為永豐銀行提供之服務，請評估投資風險及自身償債能力，詳情請至房貸網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/mortgage/