區塊鏈版「未來事件交易所」用「幣」賭台灣總統大選結果，傳出台灣用戶下注後遭警約談

加密貨幣除了可以炒作、割人，還可以用作為賭盤，下注真實世界發生的人事物。

近來有間叫做「Polymarket」的區塊鏈網站，就提供了像是「未來事件交易所」的「猜事件」形式，但用有價值的加密貨幣下注，其中甚至包括台灣2024總統大選的結果，不過近日卻傳出許多下注的台灣玩家，都遭到警方約談。

用加密貨幣來下注的「未來事件交易所」

架構在「Polygon」鏈上的Polymarket下注方式類似期權。舉例來說在「美國聯準會明年5月1日前會不會降息」的事件裡，「是」為0.76元，「否」為0.25元。當你下注「是」而且真的降息了，投入的每0.76元都會變成1元，等於可以獲利31%，若沒有降息，則投入的錢直接歸零。

Polymarket裡面可以「賭」的事件包羅萬象，從共和黨提名者是誰、拜登會不會當總統，到《沙丘2》首周票房會不會超過第一集、美國政府會不會承認接觸過外星人等等，各式各樣，不一而足。

在種種賭局中，最讓台灣人有感覺的應該就是台灣這次大選結果。根據筆者寫作當下的資料，賴清德當選以0.78元領先，柯文哲0.19元次之，侯友宜則是0.18元，下注總額已經超過31.4萬美元，換算接近千萬台幣。

截圖自Polymarket

Polymarket的特色，就是賭局賠率是使用訂單簿交易的浮動價格機制——買入會推高資產價格，賣出會壓低資產價格——而非由莊家單方面設定賠率。但也因為如此，許多事件賠率可能會與真實世界的可能性產生偏離。

要注意的是，在這看起來去中心、闔家歡樂的平台下，台灣的用戶卻也面對著遭受司法調查的危機。

為什麼在區塊鏈上下注，警方有辦法找上家門？

下注台灣選舉結果的事件在Polymarket上架後不久，許多台灣區塊鏈媒體接連對此報導，也有不少台灣人親身下注。但最近社群上卻傳出許多民眾因為參與了大選相關的賭盤，而遭檢察官約談偵查。

事實上，根據《總統副總統選舉罷免法》第88-1條，只要跟選舉相關，不管投注金額大小都有可能被判處6個月以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。

對此，筆者也在加密貨幣社群進行詢問，得知大部分被調查的投注者，都是受到緩起訴處分——簡單來說就是暫時不起訴，檢方會端看當事人表現再決定要不要進行法律訴訟。

有趣的是，號稱「隱密」、「去中心化」的區塊鏈，為什麼一個台灣人在國外網站投注，警方卻有辦法找上門呢？

根據社群反映，這次事件裡遭到警方約談的用戶，大都是從如幣安、OKX等「中心化交易所」直接轉幣到Polymarket平台，而因為區塊鏈公開透明、每一筆交易都可以供眾人檢視的特性。

換句話說，檢方只要在Polymarket站上看到投注者的地址，就能透過轉帳紀錄回追來源，並要求中心化交易所提供轉帳者進行KYC實名認證時提供的資料，因此能追溯身實身分。

其實，在日前Joeman等網紅捲入大麻持有的爭議中，就有人表示如果直接從中心化交易所轉帳給販售者，一旦東窗事發，警方即可依照鏈上匯款紀錄要求交易所提供個人資訊。目前幾家主要交易所為了法遵需求，大多會配合提供。

Photo Credit: GettyImages 世界最大的加密貨幣中心化交易平台幣安（Binance）

在區塊鏈上「隱形」並不容易，民眾勿以身試法

你可能會問，如果下注者先將中心化交易所的幣轉到自己的錢包，再以錢包進行支付可行嗎？

在這種狀況下，因為每筆交易仍存有紀錄，因此若檢方有心追查，還是可以回追回原始的交易所發送地址。唯一差別是在調查時，用戶可以聲稱該錢包並非自己持有，但仍得承擔巨大風險。

技術上來看，如果要讓自己在區塊鏈交易上「隱形」，更多人還是會開新錢包，並使用如P2P等繞過實名認證的方法入金，或是將自己交易所的資金透過「洗幣器」打散後轉入，避免來源追查。不過這些方式在政府部門加強監管下，實用性也越來越低。

總體來說，在台灣法律的現有規範下，與選舉相關的各項賭博活動，都可能讓自己犯罪、成為被調查的對象，民眾應該謹慎留意，切勿觸犯國家的法律。

聲明：本文章僅針對事件進行報導，非鼓勵民眾進行投注，關鍵評論網呼籲民眾遵守法律，若有違反後果將自行承擔

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範