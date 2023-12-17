邱顯智批林志潔「公私不分、濫用權力」，三明治世代的長照壓力如何解？
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照顧長輩或小孩並不應該是助理或指導學生的責任，若教授學者過於常態性、制度性的如此要求，並且沒有給予合理的報酬或補償，論理來說，確實是有濫用權力關係之嫌。但筆者並不同意，邱顯智僅憑這篇報導中的緊急情況，就直接論斷林志潔的作法是濫用權力關係。
近日，時代力量立法委員候選人邱顯智先是針對民進黨競爭對手林志潔的學倫爭議提出質疑，邱顯智針對林在今年3月接受《天下雜誌》訪問時，提及曾由「金融消費評議中心秘書」陪同帶失智母親去醫院拿診斷證明，甚至還臨時由「碩士班學生」協助把母親送回家休息。直批這是明顯地公私不分、濫用權力，甚至壓榨學生的情況。
對此，林志潔直接在貼文下方留言回應說：
游秘書曾是醫院的法務室主任，看到我南北奔波為媽媽做診斷，介紹我去他曾任職、有失智症專科門診的醫院和醫師，非常感謝他的引薦。失智症患者會有很多緊急狀況，我媽媽走失多次，有一次是被同事太太路邊發現帶回來家中（依照你邏輯，這樣你是否要說我壓榨同事太太⋯⋯），也有文中我分享的，我爸突然住院，需要有人將媽媽帶回我家讓包包（林志潔兒子）和家教看護她，不要讓她一人走失，在附近的學生們趕緊去幫忙。
固然筆者也同意，照顧長輩或小孩並不應該是助理或指導學生的責任，若教授學者過於常態性、制度性的如此要求，並且沒有給予合理的報酬或補償，論理來說，確實是有濫用權力關係之嫌。
但筆者並不同意，邱顯智僅憑這篇報導中的緊急情況，就直接論斷林志潔的作法是濫用權力關係。若我們看《天下雜誌》的原文所述：
例如去年底，林志潔就曾經在最高法院做專家證人時，接到父親要送急診的通知。但她臨時走不開，只好由妹妹和先生先到醫院輪流照顧父親，再由碩士班學生幫忙把母親先帶回家休息。
單從文章來看，這是一個偶然發生的特殊情況，雖說未必只有發生過一次類似情況，但這未必能直接理解成常態性、制度性地要求指導學生承擔照顧工作，很可能只是緊急情況請對方幫忙，且學生也很可能基於情分樂意如此。當然，也可能邱手上還有其他證據，只是光憑這篇文章內容大做文章，難免讓人有些感冒。
對於像林這樣的三明治世代來說，尤其是照顧那些失智失能、身心症或身心障礙的長輩，照顧工作是很沉重的責任。
更別說，在遇上緊急狀況時，經常都會臨時走不開，所以會很需要跟許多人彼此之間的相互幫忙。
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兼具時尚百搭、保暖實用的舒適機能衣著體驗！EF衣芙發熱衣的六大日常風格穿搭指南
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冬季的穿搭總是讓人傷腦筋，一不小心就顯得臃腫笨重，這篇提供你發熱衣的時尚穿搭靈感與指南。
冬季穿搭最讓人傷腦筋的是，蓬鬆或毛料的衣物保暖性佳，卻顯得臃腫笨重、行動不易，機能性服飾的出現，成了這個時代下的穿搭新解，使冬季衣物得以輕薄保暖又百搭，享受美麗再也不需忍受寒風。
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總結
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