《科學的假象》：在所有不良獎勵制度中，最惡名昭彰的就是現金獎勵發表計畫

文：史都華・利奇（Stuart Ritchie）

曾經有此一說，半開玩笑半認真的：達爾文是最後一位真正的科學家。此言容或不虛，達爾文對他那個時代的自然史領域中所有知識均知之甚詳。這當然有很大一部分要歸功於他的全球考察之旅，以及他的科學社群網，套句他自己的話來說，他不斷「用信件騷擾」他們。

然而到了今天，不論在哪一個科學領域中，再也不可能出現像達爾文這樣全知的專家了。這是因為我們早已被淹沒在大量的科學文獻中。光是在生物與生醫領域，一位現代達爾文必須要能跟上每年所發表的四十萬篇論文，而如果要普及所有領域的話，有一份針對二○一三年的粗略統計發現，光是該年就有大約兩百四十萬篇論文發表。

另外一份分析則將範圍擴大到涵蓋了整個科學發展史，這項分析顯示了科學論文的數量正在急劇增加：從一六五○年到一七五○年間，論文的每年成長率約為百分之○．五。從一七五○年到一九四○年間，成長率增為百分之二．四。但是從此以後，論文數量就以每年百分之八的速度在增加。

這個成長率的意思就是說，科學論文的數量大約每九年就會增加一倍。就某方面來說，這其實是件好事，比起幾個世紀以前的人來說，我們對於世界的認識要更為透澈、更加豐富了。但是我們仍不得不懷疑，這種大規模的論文繁殖現象所代表的，真的只是反映了我們知識增加的程度嗎？

我們確實有理由懷疑這件事。或許，在所有不良的科學獎勵制度中，最惡名昭彰的一種就是現金獎勵發表計畫。從一九九○年代初期以來，中國的大學就開始執行一項政策，科學家只要能在主流的國際期刊上面發表論文，就能獲得獎金（至少，自然科學領域的科學家是如此）。

雖然具體的細節不可得（有一份詳盡的研究曾經指出，在這項政策下面許多獎金的發放方式都不公開），但是基本的原則都是隨著論文發表的期刊地位愈高，科學家所獲得的獎金愈豐厚，而若是發表在頂尖期刊上面，則獎金的增加將更為可觀。如果科學家可以將論文發表在《自然》或是《科學》上面的話，在中國的某些大學中，他們甚至可以獲得比年薪多數倍的獎金。

雖然這個政策在中國大概是最普遍而且獎勵最優渥的，但是有報告指出，類似直接以獎金獎勵發表的計畫也是土耳其與韓國的政府計畫，而在許多其他國家的一些大學也有類似的計畫，其中包含了卡達、沙烏地阿拉伯、台灣、馬來西亞、澳洲、義大利以及英國的大學。以論文換錢的遊戲完全不符合默頓原則中的無私利性：科學家不應該出於自己的金錢利益而參與科學遊戲。

直接用論文發表換取現金的政策，是大學為了鼓勵科學家盡可能地發表論文所採用的諸多政策中較為粗糙的一種。除此之外，研究人員也需要承受其他比較隱晦但感受卻毫不微弱的財務壓力。在學術工作的就業市場上，聘用與晉升的選擇，有很大一部分取決於你的履歷表上列出了多少篇論文發表。如果你發表的論文數量太少，或是發表的期刊太不知名，那你獲得一份工作的機率就會大大降低，甚至可能連保住工作都有困難。

在美國的體制中，身處於大學教職系統最底層的助理教授，必須在升到副教授的時候才能拿到終身聘任，也只有在這個時候工作才基本上算是有了終身的保障。但是能否拿到終身聘任有很大一部分也是取決於跟上述生產力類似的指標。

也許你會覺得奇怪，為什麼大學會把這種以發表為第一優先的評鑑指標，放在比其他跟研究品質比較有關的指標（像是科學家的實驗有沒有符合隨機分配、有沒有雙盲設計，或是實驗有沒有辦法被重複等等最基本的標準）還要重要的地位上？

答案是因為，大學也有經費上的壓力。包含英國在內的許多國家，政府通常會依據各大學所發表論文的期刊名聲大小，來決定如何分配納稅人所繳的稅給這些學校。有句陳腔濫調「不發表就滾蛋」（publish or perish）講的就是這種情況。這句話的大意就是：不斷地盡你所能地發表論文在最有名的期刊上，不然的話你就別想在現代學術界這種競爭激烈的環境下生存。

而會被牽扯到的也不只有論文而已。之前我們已經看過，要進行科學研究的第一步就是要先拿到一筆計畫經費，用來支付設備、實驗材料、數據資料庫、受訪者酬勞以及員工的薪水等等。也就是說，科學家必須持續不斷地申請經費以維持研究活動。

同樣的，大學也有類似的壓力。它們會從科學家所申請到的經費中拿走一部分，用來補貼教學、招聘以及進行建築物的修繕等事務。因此，它們非常依賴手下的學者帶來資金。根據美國的一項研究顯示，科學家平均要花總工作時間的百分之八，以及研究時間的百分之十九來撰寫研究計畫。而我認為這數字其實還嚴重低估了真正的情況。

要一直不斷地尋找經費不只耗時，科學家還要承受大量的失敗與失望。而這問題還會因為所謂的「馬太效應」而加劇：科學經費分配的情況常常是富者恆富（這名稱來自聖經馬太福音二十五章二十九節：因為凡有的，還要加給他，叫他有餘。沒有的，連他所有的，也要奪過來）。

有很明顯的證據指出情況確實如此：有一項大型研究顯示，如果科學家在事業初期申請經費時，被判斷為剛好達標，稍微高於審查委員所設定的及格分數而獲得經費的話，那在接下來的八年中，他會比其他那些剛好未達標而沒有在初期申請到經費的科學家，拿到更多的經費，大概足足多了兩倍，但是事實上從研究初期的達標分數看來，這兩位科學家的研究品質不可能有這麼大的差距。