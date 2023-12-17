《威士忌的科學》：霉味、木質、辛香、煙燻⋯⋯我們可以將威士忌的風味分成十類
我們想讓你知道的是
《威士忌的科學》是史蒂文森遍訪全球的威士忌冒險之旅紀實。他探訪了頂尖酒廠、威士忌名家、世界產地，甚至神祕的威士忌實驗室，帶領讀者領略麥芽魔法、風味科學、釀造煉金術與獨門調酒祕技，堪稱史詩級巨作！
文：崔斯坦．史蒂文森（Tristan Stephenson）
Part 3 威士忌風味之旅
威士忌風味的科學
要了解威士忌的風味從何而來，首先要了解如何釀造威士忌。每當碰到問題，我總是秉持擇善固執的精神去發掘箇中道理，然而即使擁有超凡的先進技術，要配製出能達到特定結果的威士忌配方，基本上仍是瞎子摸象，不過我認為這是一件很美妙的事。
當然在生產的過程中有些階段是我們能操控的，而且如何挑選威士忌具體風味一事，仍操之於調酒師手中——這也很可能是調和式威士忌的成功關鍵。過去所有從無到有建立起蒸餾酒廠的人，都面臨過同樣艱鉅的困境——對產品成果的掌控有限，甚至沒辦法保證成品的味道會和最初一樣。好消息是我們還能有後見之明，即使無法確實掌控味道，但可以在事後再三確認，推敲出那些風味是從何而來。
主觀味道
人們與生俱來的感覺器官大致相同，不過女性的嗅覺往往比男性稍微好一點，而有些人的味覺較為靈敏，有些人則比較差，這可以從舌頭表面上的乳突密度來判斷。如果你認為自己可能在基因上低人一等，先別感到懊惱，關於我們感官偵測能力的很大一部分，來自建立完善的「風味詞典」（flavor dictionary）；對任何你嚐到或聞到的味道來說，風味詞典就像是你的參考手冊，它也像是個索引詞庫，將不同的味道配對並建立連結。
風味辭典沒什麼更動的餘地，例如：覆盆子之所以嚐起來像覆盆子，是因為它含有天然的酯類、醛類、糖和酸，組成了覆盆子的味道。然而另一方面，「風味詞庫」（flavor thesaurus）則是持續發展的實體，根據我們的飲食經驗不斷地編輯重寫，如果你花一整年每天把覆盆子和蘑菇一起餵給我吃，兩者的味道大概會在我腦中建立起獨特的連結（我猜沒有人會把這兩種食物搭在一起）。有些人的風味詞典詞彙量較大，但每個人都擁有不同版本的風味詞庫，這點要記住。
擁有風味詞典，對懂得欣賞各式各樣的味道固然有用，但要分享你從味道得到的喜悅，則需要擁有一定的經驗來幫助你清楚表達。向他人描述風味常常就像形容一段樂曲，這並不奇怪，因為音樂和味道在某種程度上，都相當的個人主觀。要我向一位管弦樂團指揮精準地描繪一段古典音樂是很困難的，因為指揮擁有太多我所沒有的音樂知識，我缺乏音樂工作者辛苦習得的工具，所以無法剖析表達我的感受。
你可能會聽到品味專家們使用一些不合常理的華麗詞藻來形容味道，例如棉花糖油、蜜蜂放屁和彩虹皮草，那些都是隨機的靈光乍現。不過想像中的氣味和創意的詞彙是探索風味中最有趣的一部分，尤其是威士忌。更重要的是，這些天馬行空的詞彙除了形容味道，也訴說了酒精對人有情感和精神上的影響。如何傳達自己品嚐後的感受，也是很重要的一部分，要讓自己的表達能力更上一層樓，關鍵便在於練習，更何況練習時能有美味的威士忌相伴，哪裡會是一件苦差事呢？透過練習、持續不斷豐富自己的風味詞典，便可以開始和人討論自己對威士忌的看法。
世上的味道有千萬種，再加上每個人對味道都有數不清的排列組合，因此當我告訴你，人們、甚至是專家對味道的看法通常都意見相左，也沒什麼好驚訝的。一般來說，不同意見無關固執或傲慢，而是因為我們各自擁有不同的風味詞庫，以及不同的慣用形容詞。
重點是：如果你覺得表達自己對威士忌的想法很難，不用擔心；或是當你發現自己的經驗感受與身旁的人不一樣，也毋須煩惱。你是獨一無二的，就和世上的每個人一樣，你被賦予了各種探索味道的構造，以專屬於你自己的方式，完美地存在。
威士忌的風味
威士忌的風味無遠弗屆，本書用到幾百個形容詞，不過威士忌的風味仍可大致分成幾個主要類組。舉例來說，在形容單一麥芽威士忌時常用的「煙燻味」，不管你是在烤肉、營火活動或失火的建築附近聞過煙味，應該都認得出艾雷島拉弗格威士忌中的煙燻味。比較不常見的是植物的香氣，那可能會出現在較特殊的硫味威士忌中，但比較不會出現在這本書的詞彙裡。
廣義上來講，我們可以將威士忌的風味分成十類：果香（fruity）、花香（floral）、穀物（cereal）、硫味（sulphury）、香草（vanilla）、堅果（nutty）、霉味（musty）、木質（woody）、辛香（spicy）、煙燻（smoky）。後續章節會討論不同口味分別從哪些製造階段而來，但首先我們要討論一下，這些不同的口味如何交織出一幅幅的風味圖。
在某些威士忌裡，你或許能從這十大風味陣營中，找到一類獨具代表的味道，比方說「一股強勁的果香味」，或許可以再具體到像是蘋果或梨子的味道，你甚至可進一步區分是什麼樣的蘋果——是剛切開的蘋果片或青蘋果，還是烤蘋果或紅蘋果。但是在某些威士忌中，可能同時具有五種以上的代表性風味，這時要一一辨識出不同的味道就很難了。
我喜歡將辨別味道想成同時聽人朗讀好幾個故事。如果一次只聽一個故事，要跟得上故事的情節發展很簡單，但如果同時有人朗讀三本、五本或十本故事書給你聽，而且使用不同的音量，要同時掌握所有的故事情節便是不可能的任務。
一瓶口味複雜的威士忌往往正是這樣，你可以認出杯中有好幾個交織的風味故事，整體上能感覺到大量多樣的資訊；然而只有一次專注於一種口味的情節，你才能開始辨別故事間的細微不同，而當你發現某些味道重複出現在不同的風味故事中，情況變得更加複雜。用味道的術語來說，這表示芳香分子可能同時出現在不同的味道裡——苯甲醛（benzaldehyde）即是一例，它在杏仁裡最具代表性，但也存在於蘋果、杏桃和櫻桃之中。
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永豐「DAWHO之夜」帶大戶看大勢：展望2024經濟走向，深度解析股房雙市投資契機！
我們想讓你知道的是
今年11月29日，關鍵評論網攜手永豐銀行舉辦直播活動《DAWHO之夜》，邀請到吳怡霈主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位投資專家，與大家分析2024年的經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，尋覓投資契機！
去年開始，關鍵評論網攜手永豐銀行DAWHO數位帳戶，舉辦系列直播活動《DAWHO之夜》。每次邀請不同領域的專家學者帶來實用的生活、理財知識，播出至今深受觀眾喜愛，像是2月播出的「行為財務學實踐大戶方舟策略」、或是6月播出的「大戶的日本秘境攻略」，也都好評如潮。
今年11月29日傍晚，雙方再次合作舉辦大戶們敲碗已久的直播活動──「DAWHO之夜：2024經濟展望」，本次邀請到知性主播吳怡霈擔綱主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位股市房市投資專家，與大家細細分析2024年的經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，在溫和衰退中尋覓投資契機！
2024經濟「審慎樂觀」！做好資產分配是投資成功關鍵
隨著2023年越來越接近尾聲， 2024年臺灣經濟預測也紛紛出爐，綜觀各界預測報告*，2024年經濟成長率預估落在3%上下，較2023年增長約1.5個百分點。對於明年臺灣的景氣觀察，政大商學院教授周冠男以烏俄戰爭、美中科技角力等國際事件的影響力式微為例，說明過去影響經濟的風險事件都已漸漸被認為「可控」，再加上近期作為經濟先行指標的股市也回穩、上漲，因此認為未來景氣將會緩慢恢復正常。
周教授提醒，雖然樂觀看待未來趨勢，但還是必須關注美國聯準會的「利率政策」和「以巴衝突」的後續情形。不管是債市還是股市，只要利率政策有點風吹草動，就會對市場產生巨大影響；此外他也提到，雖然從過去歷史看來，地緣政治事件對市場影響短暫，但仍建議投資人要多加注意，才能及時調整自己的投資組合。
談到投資心法，周冠男也強調，「投資絕對不是短線賺大錢的事情，不能急。為什麼『經濟循環』裡面有『循環』？因為它不可能永遠都不好。所以我們要做好資產配置，長期它就可能會自然而然地往上增值。」除此之外，他也分享資產配置比例的建議，「我覺得更精確的比例是『100-年齡』。」例如30歲年輕人的配置方向就是70%股票、30%債券，然後每個人再根據個別的風險承受能力調節。最後，周冠男也建議大家在選擇標的時要落實分散的動作，避免一注獨壓某檔標的，因為市場到底最後誰會存活、誰能出線都是未知數。
2024房市「量」重於「價」！給首購族與投資人的建議
除了股市，房市的發展也是許多投資人關注的重點，尤其在臺灣號稱年度最重的打「炒房」政策《平均地權條例修正案》正式實施以後，不少人認為房市好像活力不再。對此，樂居創辦人李奕農以國泰房價指數及央行報告*推論，認為未來房市將出現「價格緩漲、成交量萎縮、建商推案量縮」三大趨勢，建議2024年投資人可以從「成交量」觀察房屋的剛性需求強烈與否，進而判斷未來房市走勢。
此外，李奕農進一步指出，「看似條例實施壓縮了預售屋的淨轉手空間，整體市場萎縮、監理轉嚴，預售屋受傷應該比較嚴重，但實際上預售屋還是交易最熱絡的。」原因出在預售市場分期支付款項的特性，所以他認為未來預售屋的成交量還是持續看漲，且整體房市也不會過於疲弱。他接著解釋，「就像實價登錄不能稱為打房手段，近期政府只是增加監管力道，整頓市場的交易狀況，讓房地產交易回歸正常化，所以我不認為這些政策會導致房市走緩。」
面對首購族的聽眾，李奕農認為可以跟著政策走，例如現在提供利率補貼、寬限期延長、貸款年限延長的「新青年安心成家房貸」就是不錯的機會；但如果是投資人，李奕農則建議要等到政府把限貸政策移除的時候，才比較是進場投資的時機。
AI話題持續發燒，股房雙市怎麼看？
活動過程中，也談到近年熱門的AI話題。對此，李奕農分享美國房產領域已經有運用AI預測房地產價值的成熟案例，說明AI未來很可能成為房市中預測物件價值的工具，無論是投資還是自住都能幫助到想買房的購屋族。周冠男也認同AI崛起的趨勢，並從兩大觀點進一步分析，「第一，市場最近剛從AI熱潮冷靜下來，市場和投資人也能更客觀的看待產業未來的前景；第二，回到生活面來看，AI也只會越來越強，不管是金融商品推薦、醫藥應用、電信通訊、傳播應用，甚至是娛樂產業都是一片藍海，值得投資人持續關注。」
不過論及「出手」時，他也鄭重的再次提醒，「還是那一句，出手之前要做研究、不要單押某一家股票；最好AI相關標的都要有所涉獵，或是挑選一個投資組合，盡量把風險透過資產配置分散開。」就像周冠男教授不斷強調的，投資最忌諱人云亦云，哪個故事好聽走哪邊。因為每個人的風險承受度不同，投資理財的規劃、資產配置的方式也不同，投資人必須仔細思考，做好功課，然後才能在一次次的配置和操作過程，領悟到屬於自己的投資心法，並在2024年把握市場大勢，享受被動投資的甜美果實。
*註1：綜觀中央銀行、行政院主計總處、中華經濟研究院、台灣經濟研究院等單位所公布之經濟報告中的台灣經濟成長率預估值。
*註2：2023年10月3日，中央銀行業務報告暨 113 年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分之說明，第33頁。
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1. 基金：投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。請至永豐銀行基金網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/mma/SinopacFundSearch/search/FundIndex.aspx
2. 美股：
(1). 投資人投資海外股票之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資海外股票有投資風險(包括但不限於信用、價格、匯率、下市、政治之風險)，亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息。申購前請至永豐銀行美股網站參考完整投資警語說明：https://bank.sinopac.com/sinopacBT/webevents/USStock/index.html
(2). 投資一定有風險，股票/ETF投資有賺有賠，申購前請至永豐銀行 ShareShares 網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/ShareShares/Index.aspx
3. ibrAin：永豐商業銀行經金融監督管理委員會109年9月10日金管證投字第1090352215號函核准辦理兼營證券投資顧問業務。請至永豐銀行ibrAin網站參考完整投資警語說明：https://bank.sinopac.com/sinopacBT/webevents/ibrain/index.html
4. 大戶投：「大戶投」為永豐金證券提供之服務，詳情請至大戶投網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/dawhotou/
5.房貸：「理財型房貸」為永豐銀行提供之服務，請評估投資風險及自身償債能力，詳情請至房貸網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/mortgage/