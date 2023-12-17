藍白狂打違建、國籍有傷到賴蕭配嗎？從網路聲量數據來看似乎成效不佳

2024總統選戰倒數一個月就要投票，國民黨及民眾黨陣營近期猛轟民進黨，狂打民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建爭議，也質疑民進黨副總統候選人蕭美琴國籍疑雲，包括擁有高聲量的民眾黨不分區立委提名人黃國昌親自舉行記者會，貼出賴清德老家歷年空照圖，先前拆除新竹老家違建的民眾黨總統候選人柯文哲也酸，拆掉就好還一直「硬拗」。

此外，國民黨立委參選人游淑慧、羅智強、徐巧芯本周也開記者會，拿出蕭美琴過去的自傳，質疑她曾自述只有美國國籍。

在選舉最後催票階段，藍白陣營在空戰持續強打「違建題」及「國籍題」，不過，真的有引發多數民眾的注意嗎？TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集最近一周12月起至12月11日之間的網路輿情數據並進行分析。

數據分析結果發現，在「賴蕭配」總體聲量中，「國籍爭議」與「違建爭議」僅分別佔其總聲量的15％，合計約三成。這顯示，儘管藍白陣營透過開記者會、廣發社群文宣，想讓這兩大爭議全面發酵，但效果卻不如預期，並未造成「賴蕭配」重傷。

此外，無論是打「違建爭議」或「國籍爭議」似乎均面臨瓶頸，對於賴清德萬里老家違建案，新北市政府回覆給國民黨立委參選人林國春的公文認定，該建物屬於既存違建，依規定拍照建檔列管，不需要立即拆除；對於蕭美琴國籍爭議，中選會12月5日已公告「各組候選人資格均符合《總統副總統選舉罷免法》規定，亦查無候選人有具有外國國籍、回復中華民國國籍或歸化取得中華民國國籍等不得登記為候選人情事」。

從數據分析結果觀察，藍白陣營打出「違建題」及「國籍題」，在網路社群平台上，並未造成全面迴響，此外，這兩個議題也沒有延續性，倘若繼續耗費大把精力及資源強打這兩題，恐怕有落得一場空的風險。

Photo Credit: TPOC

值得注意的是，進一步觀察「違建題」及「國籍題」在藍綠同溫層的反應，網路數據分析結果凸顯一個更重大的危機：根據數據，這兩個爭議在藍營同溫層的聲量佔比只有3.8％，在白贏同溫層的聲量佔比更低，只有3.2％，顯示這兩個議題不僅沒有吸引大眾注意，就連藍白陣營自己的支持者，對這兩題也是興趣缺缺。

這也顯示著，儘管國民黨與民眾黨陣營近期狂「打綠」，試圖爭奪「下架民進黨」第一品牌的位置，希望藉此凝聚自身支持者，避免選票流向對方，但成效不彰，尤其民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈近日民調支持度驟降，白營更需要好的議題來提振士氣、強化信心避免被棄保，但「戰神」黃國昌狂打違建題，繳出的成績單卻是不太好看。

Photo Credit: TPOC

總統立委選舉倒數1個月就要投票，除了陸戰組織盤，空戰更是各方拚勝選不可忽視的一環。

然而，從網路數據分析內容觀察，無論是國民黨或民眾黨陣營，顯然都尚未找到足以重傷「賴蕭配」的戰場，而隨著投票日越來越接近，選舉節奏也將不斷加速，與其執著於成效不彰的議題，不如儘速轉移戰場。

不過，從近期各方動向觀察，藍白陣營輔選團隊的判斷力恐怕出了問題，依舊對效果不好的題目心心念念，但倘若不慎，將可能會錯失挖掘新議題的良機，甚至浪費時間。

本文經台灣議題研究中心授權轉載，原文發表於此

原標題：藍白狂打違建、國籍有傷到賴蕭？最新數據調查結果曝

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航