特斯拉正式在台推出家用儲電系統Powerwall，可搭配第三方太陽能板，甚至為電動車充電

特斯拉（Tesla）13日正式宣布在台推出家用儲電系統Powerwall！

除了電動車之外，Powerwall可說是特斯拉最廣為人知的產品之一，能夠同時儲存電能、調控與觀測家庭用電，也能成為電力中斷時的備用電力系統。

若家裡有太陽能發電系統，當白天太陽能發電量大於住宅使用的電量時，能夠儲存能源以備不時之需，例如當夜間太陽能停止發電，或是當公共電網緊急停電時，可以確保家中電器正常運作，同時降低電力成本並提高再生能源的使用率。

搭配特斯拉的App，使用者就能即時監控住宅的發電與用電量，自訂偏好設定以最佳化電力獨立性、斷電防護並節省開銷。視住宅或企業需求而定，單戶最多可連接高達10組Powerwall，以提高系統的能源儲存容量和功率。

Photo Credit: Tesla

特斯拉強調，就算沒有太陽能發電系統的家庭，也應用Powerwall搭配時間電價，於電價較低時透過公共電網充電，在電價較高的時候使用儲存的電力，以降低電費支出。

特斯拉台灣表示，只要至官方網站登記填寫資料，特斯拉就會透過認證安裝廠商，為消費者打造依自身用電需求的最佳設備配置，並同時提供安裝可以跟Powerwall輕鬆搭配的第三方太陽能板（硬體與裝設成本視實際需求和系統設計而定），打造從太陽能發電、儲能，一直到甚至為電動車充電的家用能源系統。

本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

原標題：特斯拉宣布：家用儲電系統 Powerwall 正式在台上市！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航