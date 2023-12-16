開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/16,
能源

特斯拉正式在台推出家用儲電系統Powerwall，可搭配第三方太陽能板，甚至為電動車充電

特斯拉正式在台推出家用儲電系統Powerwall，可搭配第三方太陽能板，甚至為電動車充電
Photo Credit: Tesla

我們想讓你知道的是

就算沒有太陽能發電系統的家庭，也應用Powerwall搭配時間電價降低電費支出，只要至官方網站登記填寫資料，特斯拉就會透過認證安裝廠商，為消費者打造依自身用電需求的最佳設備配置。

特斯拉（Tesla）13日正式宣布在台推出家用儲電系統Powerwall！

除了電動車之外，Powerwall可說是特斯拉最廣為人知的產品之一，能夠同時儲存電能、調控與觀測家庭用電，也能成為電力中斷時的備用電力系統。

若家裡有太陽能發電系統，當白天太陽能發電量大於住宅使用的電量時，能夠儲存能源以備不時之需，例如當夜間太陽能停止發電，或是當公共電網緊急停電時，可以確保家中電器正常運作，同時降低電力成本並提高再生能源的使用率。

搭配特斯拉的App，使用者就能即時監控住宅的發電與用電量，自訂偏好設定以最佳化電力獨立性、斷電防護並節省開銷。視住宅或企業需求而定，單戶最多可連接高達10組Powerwall，以提高系統的能源儲存容量和功率。

90ef95df-2aa1-4f7b-b5ab-5f5b8c3965b3
Photo Credit: Tesla

特斯拉強調，就算沒有太陽能發電系統的家庭，也應用Powerwall搭配時間電價，於電價較低時透過公共電網充電，在電價較高的時候使用儲存的電力，以降低電費支出。

特斯拉台灣表示，只要至官方網站登記填寫資料，特斯拉就會透過認證安裝廠商，為消費者打造依自身用電需求的最佳設備配置，並同時提供安裝可以跟Powerwall輕鬆搭配的第三方太陽能板（硬體與裝設成本視實際需求和系統設計而定），打造從太陽能發電、儲能，一直到甚至為電動車充電的家用能源系統。

本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此
原標題：特斯拉宣布：家用儲電系統 Powerwall 正式在台上市！

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。