特斯拉正式在台推出家用儲電系統Powerwall，可搭配第三方太陽能板，甚至為電動車充電
我們想讓你知道的是
就算沒有太陽能發電系統的家庭，也應用Powerwall搭配時間電價降低電費支出，只要至官方網站登記填寫資料，特斯拉就會透過認證安裝廠商，為消費者打造依自身用電需求的最佳設備配置。
特斯拉（Tesla）13日正式宣布在台推出家用儲電系統Powerwall！
除了電動車之外，Powerwall可說是特斯拉最廣為人知的產品之一，能夠同時儲存電能、調控與觀測家庭用電，也能成為電力中斷時的備用電力系統。
若家裡有太陽能發電系統，當白天太陽能發電量大於住宅使用的電量時，能夠儲存能源以備不時之需，例如當夜間太陽能停止發電，或是當公共電網緊急停電時，可以確保家中電器正常運作，同時降低電力成本並提高再生能源的使用率。
搭配特斯拉的App，使用者就能即時監控住宅的發電與用電量，自訂偏好設定以最佳化電力獨立性、斷電防護並節省開銷。視住宅或企業需求而定，單戶最多可連接高達10組Powerwall，以提高系統的能源儲存容量和功率。
特斯拉強調，就算沒有太陽能發電系統的家庭，也應用Powerwall搭配時間電價，於電價較低時透過公共電網充電，在電價較高的時候使用儲存的電力，以降低電費支出。
特斯拉台灣表示，只要至官方網站登記填寫資料，特斯拉就會透過認證安裝廠商，為消費者打造依自身用電需求的最佳設備配置，並同時提供安裝可以跟Powerwall輕鬆搭配的第三方太陽能板（硬體與裝設成本視實際需求和系統設計而定），打造從太陽能發電、儲能，一直到甚至為電動車充電的家用能源系統。
本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此
原標題：特斯拉宣布：家用儲電系統 Powerwall 正式在台上市！
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
我們想讓你知道的是
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
（經濟部能源署廣告）