台中顏家、彰化謝家、雲林張家——盤點台灣中部三大政治家族的一頁江湖

國際橋牌社第二季分為軍事線與政治線，在政治線中出現了以政治就是一字「橋」為綱領的台南陳家，有許多人在臆測這到底是哪個家族如此神通廣大，從情報、政治、媒體與地方勢力黑白兩道通吃。

播出時造成廣大討論這個陳慶堂究竟何許人也？有人猜測是五大家族基隆顏家、板橋林家、霧峰林家、鹿港辜家以及高雄陳家的集合創作人物，諸如此類的臆測，而這些影武者們在暗地裡協調，甚至動搖國本甚至宛如小說戲劇的情節，真的在生活中有此人物，又是何許人也？

家族政治在台灣移民社會四百年開拓史以來便存在，對於清朝時的霧峰林家或是日本時代的五大家族與李春生等人物，以及國民黨時代從對岸來被稱為「阿山仔」、「半山仔」的黨國背景人士像是出身青幫的杜月笙或是連家都是在時代下的家族政治產物，而時代漸漸推進社會型態改變，有些家族退場，或是發展到和跺腳就能影響政壇走向。

此外，地方上也有規模較小的「暗盤」以庄頭與人情恩庇恃從的政治形態形成，宛若仕紳型態的變形，自國家到地方、廟堂到市井江湖不斷上演不同的人物相近的劇情的一頁故事。帶您了解台灣中部三個龐大家族的政治拼圖。

台中顏家：江湖與鎮瀾宮到立委

綽號冬瓜的顏清標，算是台中甚至全國政壇中知名度高的人物，從其掌控的鎮瀾宮與地方組織系統與江湖恩怨中累積大量關於顏家的江湖故事。

在風雨飄搖的1990年代前，顏家已經開始經營柏油瀝青產業，在沙鹿地區活躍也與當年的槍擊要犯「美國博」因為砂石產業結下恩怨，亦有盜採砂石與販賣海砂屋的行為，因公權力默許下家族日益坐大。而鎮瀾宮董事會之爭在即將擦槍走火時顏清標介入，在協調中公親成事主，最後出爐的董事長變成顏清標直至今日，雖有許多爭議單仍不見轉機。

江湖上顏清標是有實力的人士，在鄭銘坤遭到綁票時以搓合雙方以將肉票贖回，而在江湖中無人不知的冬瓜大哥顏清標，在一清掃黑時送往綠島管訓三年後從江湖越身政壇，里長一路選到議長再選立委，就算身陷官司在獄中依然選立委連任，當時顏寬恒一家三代下跪，連未成年的小孩都跪在台上求賜票大打陳水扁政府迫害的悲情牌令人印象深刻。