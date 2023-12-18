台中顏家、彰化謝家、雲林張家——盤點台灣中部三大政治家族的一頁江湖
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從農會、北農韓國瑜，到現在有韓國瑜、張榮味之女張嘉郡及許宇甄等與張家密切人士，包牌了國民黨三席不分區，加上兩個區域立委，最高國民黨可獲五席出身雲林出身的立委席次，屆時，張家在議會擁有「張派」十六席的地方議員席次，又與潛在的立法院長韓國瑜往來密切，不僅不隨著張榮味不能參選而衰弱，反而更加強大......
國際橋牌社第二季分為軍事線與政治線，在政治線中出現了以政治就是一字「橋」為綱領的台南陳家，有許多人在臆測這到底是哪個家族如此神通廣大，從情報、政治、媒體與地方勢力黑白兩道通吃。
播出時造成廣大討論這個陳慶堂究竟何許人也？有人猜測是五大家族基隆顏家、板橋林家、霧峰林家、鹿港辜家以及高雄陳家的集合創作人物，諸如此類的臆測，而這些影武者們在暗地裡協調，甚至動搖國本甚至宛如小說戲劇的情節，真的在生活中有此人物，又是何許人也？
家族政治在台灣移民社會四百年開拓史以來便存在，對於清朝時的霧峰林家或是日本時代的五大家族與李春生等人物，以及國民黨時代從對岸來被稱為「阿山仔」、「半山仔」的黨國背景人士像是出身青幫的杜月笙或是連家都是在時代下的家族政治產物，而時代漸漸推進社會型態改變，有些家族退場，或是發展到和跺腳就能影響政壇走向。
此外，地方上也有規模較小的「暗盤」以庄頭與人情恩庇恃從的政治形態形成，宛若仕紳型態的變形，自國家到地方、廟堂到市井江湖不斷上演不同的人物相近的劇情的一頁故事。帶您了解台灣中部三個龐大家族的政治拼圖。
台中顏家：江湖與鎮瀾宮到立委
綽號冬瓜的顏清標，算是台中甚至全國政壇中知名度高的人物，從其掌控的鎮瀾宮與地方組織系統與江湖恩怨中累積大量關於顏家的江湖故事。
在風雨飄搖的1990年代前，顏家已經開始經營柏油瀝青產業，在沙鹿地區活躍也與當年的槍擊要犯「美國博」因為砂石產業結下恩怨，亦有盜採砂石與販賣海砂屋的行為，因公權力默許下家族日益坐大。而鎮瀾宮董事會之爭在即將擦槍走火時顏清標介入，在協調中公親成事主，最後出爐的董事長變成顏清標直至今日，雖有許多爭議單仍不見轉機。
江湖上顏清標是有實力的人士，在鄭銘坤遭到綁票時以搓合雙方以將肉票贖回，而在江湖中無人不知的冬瓜大哥顏清標，在一清掃黑時送往綠島管訓三年後從江湖越身政壇，里長一路選到議長再選立委，就算身陷官司在獄中依然選立委連任，當時顏寬恒一家三代下跪，連未成年的小孩都跪在台上求賜票大打陳水扁政府迫害的悲情牌令人印象深刻。
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
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為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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