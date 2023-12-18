經濟學家張五常呼籲中國央行推升通膨率至6%，刺激經濟藥方引發激烈論戰

（中央社）中國經濟數據顯示恐落入通貨緊縮，知名經濟學家張五常呼籲中國央行應推升通膨率至6%，之後再調節至4%，以刺激經濟，近日引發激烈論戰，反對者批這是「食洋不化」，支持者則認為可提高財富預期。

佛里曼（Milton Friedman）是上世紀曾榮獲諾貝爾經濟學獎的美國學者，他提出的「消費函數理論」（A Theory of the Consumption Function）力主國民的消費是基於財富。

高齡88歲的張五常，8日在微博發表「從弗里德曼（佛里曼）的消費函數理論看今天的經濟狀況」，表示房地產可能是國民財富最重要的一部分，若干友人告訴他，當前中國房價普遍下降3成，這是非常嚴重的下降。

他說，財富下降代表市井小民對將來收入預期是永遠的下降，解決之道首先就是必須房價自由浮動，除此之外，應該推升通膨率。

張五常認為刺激經濟最簡單的辦法，就是佛里曼50年前提出的觀點，在不約束房價之外，中國的央行要盡快把通膨的年率推到6%左右，然後調校到4%，再跟著是讓這4%的通膨率持續到經濟的整體有全面性的可觀發展。

張五常提到，佛里曼屢次對他說，一個經濟體通膨率2%到5%是好的，低於2%就有點不妙，而出現通貨緊縮則會是災難性。

中國國家統計局9日公布，11月份中國消費者物價指數（CPI）年減0.5%，工業產品出廠價格（PPI）年減3%；其中CPI連續兩個月負成長，PPI的負成長已連續14個月，以致各方擔憂中國陷入通縮。

張五常表示，2%到5%的通膨年率是個可取的幅度，目前的情況，升至6%一段時期以調整經濟可接受，並說「我當然知道」通膨對將來社保問題的不良影響，但修正經濟的過渡期間通膨率升至6%，明顯復甦後再下調至4%左右，並維持個幾年，「這是遠高於目前中國物價指數出現通縮的情況了」。

這位經濟學大師開出的刺激經濟藥方，近日引發激烈論戰。其中，網路媒體《香港01》16日發表一篇評論，批評張五常的見解「食洋不化」，令人失望。

文章說，這個藥方的謬誤在於，以當前超高失業率和大眾收入增速，若CPI推至6%，首先很多人就得餓死，很多民眾辛苦賣命工作好不容易才積攢的積蓄，都得被通膨在幾個月內甚至一夕之間洗劫一空。

文章並稱，佛里曼等專家的理論與實踐是立基於當時的經濟與社會基礎，而非今天中國的經濟與社會現況，怎麼可能完全照搬？這就叫「食洋不化」，把洋人吃過的藥神話成靈丹妙藥，把洋人說的話當成祖宗家法。

英國《金融時報》（Financial Times）14日刊登的分析文則說，張五常的核心觀點是消費受財富影響，因當前中國經濟疲弱且面臨通縮壓力，恐陷入財富貶和消費降的惡性循環，必須設法增加民眾財富提高的預期。

文章指出，很多人批評6%，但這些批評低估張五常的實力，因回顧中國經濟數據即可發現，介於4%至6%的通膨率，的確是中國經濟成長和民眾收入增加、房價上漲、消費熱絡的區間，而這也就是張五常的基本邏輯。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰