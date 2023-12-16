從林昶佐的低姿態與Cheap的傲慢，反思民主討論被破壞的代價
我們想讓你知道的是
互相容忍、承認歧異，本來就是民主的常態，只要雙方能互相尊重的討論機制還存在，即使此刻事情不如人意也不會是世界末日。但如果你在過程中不斷使用攻擊性的字眼，挑撥對方的情緒，容不得任何一丁點質疑，不願做出任何妥協，那總有一天，民主的討論機制會被你破壞，群眾會被迫用更極端、更不穩定的方式來改變社會。
文：林艾德
看到Cheap對運用聲量霸凌國中生毫無反省，忽然想到上週聽林昶佐說，在中正萬華，57個里長裡面只有七個民進黨，但其他國民黨的里長多數也都支持他，導致他有一陣子很臭屁，常覺得國民黨派誰出來都選不贏自己。
爽了不過兩個禮拜，有天他突然發現，八年前他的對手、當時已經做了20年立委的林郁方，那時肯定也覺得自己只要掌握了基層支持、只要有聲量，就不可能被年輕的林昶佐擊敗吧？
思及自己的想法可能跟林郁方一樣時，林昶佐說他打從背脊發涼。一直以來，他都以充滿創意、前瞻性跟永不言累的動力自居，沒想到如今，卻因為掌握了地方勢力就志得意滿。這也是他這次選擇不競選連任的原因之一，他覺得中正萬華選民值得更好、更有開創性的立法委員，而經過這幾年的合作，他深知那個總能想到他不曾想過的觀點、總能把活動辦到他未曾企及的高度的在地議員吳沛憶，就是那個更好的人選。
我自己還在大學時參加過一個以林昶佐為理事長的NGO團體，我一直記得第一次跟他開會的場景。當時我對「閃靈樂團主唱Freddy」主持的會議還抱著一種英雄主義式的幻想，但到了會議現場，我發現林昶佐的姿態比誰都低，顧問、律師，包含我這種繳一千塊年費、不學無術的年輕人，他都一一請教大家的意見，試圖在其中取得最大的平衡。
學習了很多年很多年後我才明白，他那種謙虛、自省的態度，以及在衝突中不斷周旋讓雙方妥協的低姿態，才是成熟民主社會的樣貌。如果我們真正在乎、真正想改善一個社會現況，那我們至少要相信，參與討論的人都跟你一樣是為了這個社會好。我們可以不同意、甚至可以討厭他，但我們不能否認他們從不同角度提出意見的正當性。
互相容忍、承認歧異，本來就是民主的常態，只要雙方能互相尊重的討論機制還存在，即使此刻事情不如人意也不會是世界末日。但如果你在過程中不斷使用攻擊性的字眼，挑撥對方的情緒，容不得任何一丁點質疑，不願做出任何妥協，那總有一天，民主的討論機制會被你破壞，群眾會被迫用更極端、更不穩定的方式來改變社會。
很可惜，作為一位百萬網紅，Cheap就像館長一樣，推行議題的過程總會製造更大的爭議與分裂，受到眾人的抨擊時也不像林昶佐那樣擁有自我檢討的能力，反而把這種紛爭當成他關心社會議題的代價而沾沾自喜。
實際上，真正付出代價是他關心的議題，是那些被他破壞的討論，是得不到改善而持續受傷的人們，但Cheap看不到這些傷害，就像他看不到相反意見一樣。東興國中的學生畫了一位帝王來討論路權，但這個議題中，真正目中無人的帝王只有Cheap而已。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：林昶佐的低姿態與Cheap的傲慢
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航
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永豐「DAWHO之夜」帶大戶看大勢：展望2024經濟走向，深度解析股房雙市投資契機！
我們想讓你知道的是
今年11月29日，關鍵評論網攜手永豐銀行舉辦直播活動《DAWHO之夜》，邀請到吳怡霈主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位投資專家，與大家分析2024年的經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，尋覓投資契機！
去年開始，關鍵評論網攜手永豐銀行DAWHO數位帳戶，舉辦系列直播活動《DAWHO之夜》。每次邀請不同領域的專家學者帶來實用的生活、理財知識，播出至今深受觀眾喜愛，像是2月播出的「行為財務學實踐大戶方舟策略」、或是6月播出的「大戶的日本秘境攻略」，也都好評如潮。
今年11月29日傍晚，雙方再次合作舉辦大戶們敲碗已久的直播活動──「DAWHO之夜：2024經濟展望」，本次邀請到知性主播吳怡霈擔綱主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位股市房市投資專家，與大家細細分析2024年的經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，在溫和衰退中尋覓投資契機！
2024經濟「審慎樂觀」！做好資產分配是投資成功關鍵
隨著2023年越來越接近尾聲， 2024年臺灣經濟預測也紛紛出爐，綜觀各界預測報告*，2024年經濟成長率預估落在3%上下，較2023年增長約1.5個百分點。對於明年臺灣的景氣觀察，政大商學院教授周冠男以烏俄戰爭、美中科技角力等國際事件的影響力式微為例，說明過去影響經濟的風險事件都已漸漸被認為「可控」，再加上近期作為經濟先行指標的股市也回穩、上漲，因此認為未來景氣將會緩慢恢復正常。
周教授提醒，雖然樂觀看待未來趨勢，但還是必須關注美國聯準會的「利率政策」和「以巴衝突」的後續情形。不管是債市還是股市，只要利率政策有點風吹草動，就會對市場產生巨大影響；此外他也提到，雖然從過去歷史看來，地緣政治事件對市場影響短暫，但仍建議投資人要多加注意，才能及時調整自己的投資組合。
談到投資心法，周冠男也強調，「投資絕對不是短線賺大錢的事情，不能急。為什麼『經濟循環』裡面有『循環』？因為它不可能永遠都不好。所以我們要做好資產配置，長期它就可能會自然而然地往上增值。」除此之外，他也分享資產配置比例的建議，「我覺得更精確的比例是『100-年齡』。」例如30歲年輕人的配置方向就是70%股票、30%債券，然後每個人再根據個別的風險承受能力調節。最後，周冠男也建議大家在選擇標的時要落實分散的動作，避免一注獨壓某檔標的，因為市場到底最後誰會存活、誰能出線都是未知數。
2024房市「量」重於「價」！給首購族與投資人的建議
除了股市，房市的發展也是許多投資人關注的重點，尤其在臺灣號稱年度最重的打「炒房」政策《平均地權條例修正案》正式實施以後，不少人認為房市好像活力不再。對此，樂居創辦人李奕農以國泰房價指數及央行報告*推論，認為未來房市將出現「價格緩漲、成交量萎縮、建商推案量縮」三大趨勢，建議2024年投資人可以從「成交量」觀察房屋的剛性需求強烈與否，進而判斷未來房市走勢。
此外，李奕農進一步指出，「看似條例實施壓縮了預售屋的淨轉手空間，整體市場萎縮、監理轉嚴，預售屋受傷應該比較嚴重，但實際上預售屋還是交易最熱絡的。」原因出在預售市場分期支付款項的特性，所以他認為未來預售屋的成交量還是持續看漲，且整體房市也不會過於疲弱。他接著解釋，「就像實價登錄不能稱為打房手段，近期政府只是增加監管力道，整頓市場的交易狀況，讓房地產交易回歸正常化，所以我不認為這些政策會導致房市走緩。」
面對首購族的聽眾，李奕農認為可以跟著政策走，例如現在提供利率補貼、寬限期延長、貸款年限延長的「新青年安心成家房貸」就是不錯的機會；但如果是投資人，李奕農則建議要等到政府把限貸政策移除的時候，才比較是進場投資的時機。
AI話題持續發燒，股房雙市怎麼看？
活動過程中，也談到近年熱門的AI話題。對此，李奕農分享美國房產領域已經有運用AI預測房地產價值的成熟案例，說明AI未來很可能成為房市中預測物件價值的工具，無論是投資還是自住都能幫助到想買房的購屋族。周冠男也認同AI崛起的趨勢，並從兩大觀點進一步分析，「第一，市場最近剛從AI熱潮冷靜下來，市場和投資人也能更客觀的看待產業未來的前景；第二，回到生活面來看，AI也只會越來越強，不管是金融商品推薦、醫藥應用、電信通訊、傳播應用，甚至是娛樂產業都是一片藍海，值得投資人持續關注。」
不過論及「出手」時，他也鄭重的再次提醒，「還是那一句，出手之前要做研究、不要單押某一家股票；最好AI相關標的都要有所涉獵，或是挑選一個投資組合，盡量把風險透過資產配置分散開。」就像周冠男教授不斷強調的，投資最忌諱人云亦云，哪個故事好聽走哪邊。因為每個人的風險承受度不同，投資理財的規劃、資產配置的方式也不同，投資人必須仔細思考，做好功課，然後才能在一次次的配置和操作過程，領悟到屬於自己的投資心法，並在2024年把握市場大勢，享受被動投資的甜美果實。
*註1：綜觀中央銀行、行政院主計總處、中華經濟研究院、台灣經濟研究院等單位所公布之經濟報告中的台灣經濟成長率預估值。
*註2：2023年10月3日，中央銀行業務報告暨 113 年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分之說明，第33頁。
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