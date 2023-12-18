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2023/12/18,
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《日本經濟新聞》：美中角力台灣總統大選，習近平焦慮加大介選力道

《日本經濟新聞》：美中角力台灣總統大選，習近平焦慮加大介選力道
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山表示，習近平的領導班子之所以對台灣總統選舉懷戒心，是因為習近平感到焦慮。台灣總統、副總統任期為4年，可連任一次，共8年。若賴清德這次當選，有可能做到2032年，屆時習近平年齡將近80歲。趙春山指出，習近平急著以「兩岸統一」超越鄧小平謀劃香港回歸的權威，所剩時日不長，應該是無法接受賴清德當選。

（中央社）《日本經濟新聞》近期對明年台灣總統大選推出專題報導，指出這場美中角力的台灣總統選舉，能看出中國國家主席習近平的焦慮。

《日本經濟新聞》報導指出，12月7日在北京有一場台商集會，會中呼籲「返回台灣投票」，約152家台資企業、幹部約300人出席，而這場集會的主辦人是習近平的心腹、中國國務院台灣事務辦公室主任宋濤。

相關人士說，這是呼籲台商返台，於明年1月13日台灣總統選舉及立委選舉中，投票給親中的在野黨候選人。

今年11月，橋頭地檢署接獲情資，指高雄市「中華泛藍協會」人員招攬團員，赴中接受國台辦等機關招待，檢警傳喚22人到案訊問。認為中國明顯介入選舉。

報導指出，習近平的領導班子仇視民進黨總統候選人賴清德，認為賴是「台獨分子」。此外，還兩度制裁與美國有交情的民進黨副總統候選人、前駐美代表蕭美琴。一般認為，習近平領導班子對於賴清德的當選懷戒心。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山接受《日本經濟新聞》採訪時說，習近平的領導班子之所以對台灣總統選舉懷戒心，是因為習近平感到焦慮。

台灣總統、副總統任期為4年，可連任一次，共8年。若賴清德這次當選，有可能做到2032年，屆時習近平年齡將近80歲。

趙春山指出，習近平急著以「兩岸統一」超越鄧小平謀劃香港回歸的權威，所剩時日不長，應該是無法接受賴清德當選。

報導指出，美國政府對台灣總統選舉採中立的立場，表面上盡量不評論。美國總統拜登11月15日與習近平會談時，明確警告中國不要介選，「美國真正的想法不是挺國民黨，而是希望民進黨能持續執政」。

美國眾議院外交委員會主席、共和黨籍議員麥考爾（Michael McCaul）接受《日本經濟新聞》專訪時說，親中的國民黨實質就是中國共產黨傀儡（puppet）候選人。

《日本經濟新聞》報導說，美國方面期待親美派的賴清德勝出的聲音多，但賴清德擔任行政院長時期，曾說出自己是「務實的台獨工作者」。對此，美國曾升高戒心。

美國智庫亞洲協會（Asia Society）學者高喜明（Simona Grano）曾警告，如果賴清德高調主張台獨，和以前的陳水扁政府同樣採取強烈意識形態的姿態，恐有違美國的利益，台灣可能會失去國際社會的支持。

報導也說，生活在台灣的民眾逾8成希望「維持現狀」。習近平的領導班子為了統一台灣，絕對不排除武力犯台，台灣的新總統在美中角力間如何應對，難度空前高。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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