在地緣戰略競爭下的美中越「三角戀愛」，目前美國和中國打成平手嗎？

文：楊建利（美國之音特約評論員）

美國之音編按：此為美國之音特約評論員的評論文章，不代表《美國之音》的觀點。

美、中兩國領導人時隔三個月先後對越南進行國事訪問，顯然，這是地緣戰略競爭下美、中圍繞著越南的一場「三角戀愛」。美、中均已進行了一輪「求愛」攻勢，盤點它們在政治、經濟和區域安全領域裡的得失，我認為雙方目前的比分是1.5比1.5。

政治：中國得1分，美國得0分

中、越都是共產黨一黨專制國家，有著相同的意識形態基礎。12月12日，在赴越訪問之際，習近平在越南《人民報》發表署名文章，一開始就強調他即將對越南「社會主義」共和國進行國事訪問。緊接著他說，中越「理想相同，命運與共。毛澤東、胡志明等兩黨兩國老一輩領導人懷著共同理想信念相交相知，攜手締造了『同志加兄弟』的中越傳統友誼。在社會主義建設事業中，我們互學互鑑、拓展合作，共同書寫了中越友好歷史篇章。」在訪問期間，習近平也不斷強調，在社會主義的航船上，中越要「同舟共濟」。

如果說「社會主義」的符號只是說辭的話，那麼兩國執政黨特別是它們的領導人卻有著相同的政權合法性焦慮（越共總書記阮富仲也是破例掌權第三屆），把個人的權力和共產黨的執政安全放在第一位。這次訪問期間，中越簽署了36項協議，前四個是有關意識形態和政治安全領域合作，這些協議的核心內容無非就是，「加強治黨治國經驗交流互鑑，共同深化對共產黨執政規律、 社會主義建設規律、人類社會發展規律的認識，把維護國家政治安全放在首位，確保社會主義紅旗顏色不變，全力防範、化解、遏制各類政治安全風險。」可以說，在政治制度和執政安全問題上，中共、越共一榮俱榮一損俱損，它們必須抱團。

防範顏色革命是中共和越共的共同剛需，而且它們有一個一成不變的共識，那就是「美帝亡我之心不死」——美國是中、越顏色革命、政權更替的策源地，因此美國是根本的敵人，仇美反美的民族主義煽動常常是它們維持統治的重要策略。

的確，以自由民主價值立國、二戰後國際秩序的領導者美國，在與中、越的關係中，不可能完全放棄推動其人權進步和政治開放，而且，結束在這兩個國家的一黨專政實行民主化是符合美國的長遠利益的。因此，在政治上，美國不僅不可能取得越共的信任，還是越共永遠防範的意識形態敵人。

Photo Credit: VOA/ Reuters 中國國家主席習近平在對越南訪問期間出席在胡志明陵墓舉行的獻花圈儀式。

經濟：美國得0.5分，中國得0.5分

與中共一樣，對越共來說，經濟表現是維持執政合法性的要點，世界第二大經濟體的中國對越南的經濟十分重要。近年來，中越經貿關係快速發展，雙邊貿易額從2000年的24億美元成長到2022年的2349億美元。中國連續多年是越南最大的貿易夥伴，越南是中國在東協最大、全球第四大貿易夥伴。

這次習近平的訪問又加深了雙方的經貿關係，兩國的聯合聲明稱，雙方將強化基礎設施、產業投資、貿易、農業、金融貨幣等領域對口合作機制，探討建立國資國企、交通運輸部門合作機制，特別強調，推動兩國發展戰略對接，落實《中華人民共和國政府與越南社會主義共和國政府推進共建「一帶一路」倡議和「兩廊一圈」框架對接的合作規劃》。

從與越南的貿易量和經濟關係的深度和廣度來看，目前美國落後於中國。但是，近期美越經貿關係發展趨勢加快，並在今年9月拜登訪問越南前後變得更加迅速。拜登的訪問讓越南把美越關係從「全面夥伴關係」提升至「全面戰略夥伴關係」，達到與中越、俄越同等的級別。先前3月拜登就與阮富仲通話，達成同意推動雙邊關係進一步深化發展的共識，隨後，一個包括飛機製造、科技、半導體、金融、醫療、能源等領域的巨頭的52家美國企業組成的大型商務代表團訪問越南。今年7月美國財長耶倫訪問越南明確表示美越共同推動供應鏈多元化，以抵銷與中國的緊張關係的影響。

越南與其他國家尤其是東亞國家都明白，雖然在經濟上它們相當程度上要依靠與中國的經貿關係，但是這種依靠反過來會成為中國對它們進行脅迫的工具。從長遠戰略來看，經貿關係的多元化，尤其是加強與美國的經貿關係尤其重要。而且，越南成為美國主導的供應鏈重組策略的最大受益者，願意作為其中的重要一環配合美國所倡導的「印太經濟框架」。目前，美中在與越南的經貿關係上打成平手。

Photo Credit: GettyImages 2023年9月11日，越南國家主席​​武文上（右二）在河內總統府為美國總統拜登舉行國宴時互相舉杯。

區域安全：美國得1分，中國得0分

近年來隨著北京日益軍事化人工島嶼，並加強其海上軍事投射力以維護其在南中國海的主權主張，越南和該地區其他國家與中國的南中國海主權爭端及區域安全緊張局勢加劇。南中國海的主權立場對兩國來說都是不可撼動的原則，因此有關習近平訪越的中越聯合聲明中提到的更好解決分歧管控，要在南中國海共同開發及加強合作等，都 只是表面文章。

越南在有關習近平訪問的單方公告中表示，雙方同意「不斷鞏固政治信任」，並在「相互尊重、平等和互利合作」的基礎上建立關係，尊重彼此的「獨立、主權和領土完整」。在中國方面的會議記錄中雖也強調加強信任，但在涉及雙方關係時並沒有提到主權和領土完整。

拜登9月訪問越南時，美越達成的戰略協議在關於南中國海主權爭議部分中雖然沒有點名中國，但是強調：「堅定不移地支持根據國際法和平解決爭端，不使用武力相威脅或使用 武力，支持南中國海航行和飛越自由以及不受阻礙的合法商業，尊重主權和領土完整。 關於「國防與合作」，協議稱：兩國領導人歡迎根據雙方具體情況，通過共同商定的機制進一步加強國防工業和國防貿易合作。美國致力於根據越南的需要和既定機制，持續協助越南發展自立的防禦能力。