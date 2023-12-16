在地緣戰略競爭下的美中越「三角戀愛」，目前美國和中國打成平手嗎？
我們想讓你知道的是
美、中兩國領導人時隔三個月先後對越南進行國事訪問，顯然，這是地緣戰略競爭下美、中圍繞著越南的一場「三角戀愛」。美、中均已進行了一輪「求愛」攻勢，盤點它們在政治、經濟和區域安全領域裡的得失，我認為雙方目前的比分是1.5比1.5。
文：楊建利（美國之音特約評論員）
美國之音編按：此為美國之音特約評論員的評論文章，不代表《美國之音》的觀點。
美、中兩國領導人時隔三個月先後對越南進行國事訪問，顯然，這是地緣戰略競爭下美、中圍繞著越南的一場「三角戀愛」。美、中均已進行了一輪「求愛」攻勢，盤點它們在政治、經濟和區域安全領域裡的得失，我認為雙方目前的比分是1.5比1.5。
政治：中國得1分，美國得0分
中、越都是共產黨一黨專制國家，有著相同的意識形態基礎。12月12日，在赴越訪問之際，習近平在越南《人民報》發表署名文章，一開始就強調他即將對越南「社會主義」共和國進行國事訪問。緊接著他說，中越「理想相同，命運與共。毛澤東、胡志明等兩黨兩國老一輩領導人懷著共同理想信念相交相知，攜手締造了『同志加兄弟』的中越傳統友誼。在社會主義建設事業中，我們互學互鑑、拓展合作，共同書寫了中越友好歷史篇章。」在訪問期間，習近平也不斷強調，在社會主義的航船上，中越要「同舟共濟」。
如果說「社會主義」的符號只是說辭的話，那麼兩國執政黨特別是它們的領導人卻有著相同的政權合法性焦慮（越共總書記阮富仲也是破例掌權第三屆），把個人的權力和共產黨的執政安全放在第一位。這次訪問期間，中越簽署了36項協議，前四個是有關意識形態和政治安全領域合作，這些協議的核心內容無非就是，「加強治黨治國經驗交流互鑑，共同深化對共產黨執政規律、 社會主義建設規律、人類社會發展規律的認識，把維護國家政治安全放在首位，確保社會主義紅旗顏色不變，全力防範、化解、遏制各類政治安全風險。」可以說，在政治制度和執政安全問題上，中共、越共一榮俱榮一損俱損，它們必須抱團。
防範顏色革命是中共和越共的共同剛需，而且它們有一個一成不變的共識，那就是「美帝亡我之心不死」——美國是中、越顏色革命、政權更替的策源地，因此美國是根本的敵人，仇美反美的民族主義煽動常常是它們維持統治的重要策略。
的確，以自由民主價值立國、二戰後國際秩序的領導者美國，在與中、越的關係中，不可能完全放棄推動其人權進步和政治開放，而且，結束在這兩個國家的一黨專政實行民主化是符合美國的長遠利益的。因此，在政治上，美國不僅不可能取得越共的信任，還是越共永遠防範的意識形態敵人。
經濟：美國得0.5分，中國得0.5分
與中共一樣，對越共來說，經濟表現是維持執政合法性的要點，世界第二大經濟體的中國對越南的經濟十分重要。近年來，中越經貿關係快速發展，雙邊貿易額從2000年的24億美元成長到2022年的2349億美元。中國連續多年是越南最大的貿易夥伴，越南是中國在東協最大、全球第四大貿易夥伴。
這次習近平的訪問又加深了雙方的經貿關係，兩國的聯合聲明稱，雙方將強化基礎設施、產業投資、貿易、農業、金融貨幣等領域對口合作機制，探討建立國資國企、交通運輸部門合作機制，特別強調，推動兩國發展戰略對接，落實《中華人民共和國政府與越南社會主義共和國政府推進共建「一帶一路」倡議和「兩廊一圈」框架對接的合作規劃》。
從與越南的貿易量和經濟關係的深度和廣度來看，目前美國落後於中國。但是，近期美越經貿關係發展趨勢加快，並在今年9月拜登訪問越南前後變得更加迅速。拜登的訪問讓越南把美越關係從「全面夥伴關係」提升至「全面戰略夥伴關係」，達到與中越、俄越同等的級別。先前3月拜登就與阮富仲通話，達成同意推動雙邊關係進一步深化發展的共識，隨後，一個包括飛機製造、科技、半導體、金融、醫療、能源等領域的巨頭的52家美國企業組成的大型商務代表團訪問越南。今年7月美國財長耶倫訪問越南明確表示美越共同推動供應鏈多元化，以抵銷與中國的緊張關係的影響。
越南與其他國家尤其是東亞國家都明白，雖然在經濟上它們相當程度上要依靠與中國的經貿關係，但是這種依靠反過來會成為中國對它們進行脅迫的工具。從長遠戰略來看，經貿關係的多元化，尤其是加強與美國的經貿關係尤其重要。而且，越南成為美國主導的供應鏈重組策略的最大受益者，願意作為其中的重要一環配合美國所倡導的「印太經濟框架」。目前，美中在與越南的經貿關係上打成平手。
區域安全：美國得1分，中國得0分
近年來隨著北京日益軍事化人工島嶼，並加強其海上軍事投射力以維護其在南中國海的主權主張，越南和該地區其他國家與中國的南中國海主權爭端及區域安全緊張局勢加劇。南中國海的主權立場對兩國來說都是不可撼動的原則，因此有關習近平訪越的中越聯合聲明中提到的更好解決分歧管控，要在南中國海共同開發及加強合作等，都 只是表面文章。
越南在有關習近平訪問的單方公告中表示，雙方同意「不斷鞏固政治信任」，並在「相互尊重、平等和互利合作」的基礎上建立關係，尊重彼此的「獨立、主權和領土完整」。在中國方面的會議記錄中雖也強調加強信任，但在涉及雙方關係時並沒有提到主權和領土完整。
拜登9月訪問越南時，美越達成的戰略協議在關於南中國海主權爭議部分中雖然沒有點名中國，但是強調：「堅定不移地支持根據國際法和平解決爭端，不使用武力相威脅或使用 武力，支持南中國海航行和飛越自由以及不受阻礙的合法商業，尊重主權和領土完整。 關於「國防與合作」，協議稱：兩國領導人歡迎根據雙方具體情況，通過共同商定的機制進一步加強國防工業和國防貿易合作。美國致力於根據越南的需要和既定機制，持續協助越南發展自立的防禦能力。
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
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為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
（經濟部能源署廣告）