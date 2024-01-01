德文字「Knigge」代表什麼意思？在歐洲有哪些用餐禮儀需要注意？
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最近一則新聞，是關於日本拉麵店老闆對於顧客將用過的紙巾丟在碗裡的行為感到非常憤怒。日本餐廳老闆認為，碗是用來盛裝食物，屬公共物品，使用過的紙巾丟進碗中，有衛生上的疑慮，呼籲大家不要再將紙巾丟在碗裡。
德文裡有一個字Knigge，常被用來表示有關禮儀和社交行為標準的概念。
Knigge字來自於德國啟蒙時代作家阿道夫・弗里德里希・路德維希・克尼格（Adolph Freiherr Knigge）的姓名。1788年，他發表了《論與人交往》（Über den Umgang mit Menschen）一書，提供了有關禮儀、社交規範和人際關係的建議。他的出書動機是為了幫助人們提升社交技巧，並能夠建立良好的人際關係。
這本書對當時的德國社會產生了深遠的影響，成為社交禮儀的權威的指南。人們隨後也開始使用Knigge這個字來表示有關禮儀和社交行為標準的概念；遵循Knigge被視為一種文化修養，並是社會普遍的一種期望。
至今，Knigge一詞仍然在德國及其他德語圈的文化中存在、且被廣泛使用，反映人們對於良好社交和禮儀的重視。因此想要使用德語查有關社交禮儀的建議，可以在網路上搜尋Knigge一字搭配上需要的情境，例如說Knigge für Beruf und Karriere（工作場合的禮儀）、Knigge für Berufseinsteiger（職場新人的禮儀）等。
最近一則新聞，是關於日本拉麵店老闆對於顧客將用過的紙巾丟在碗裡的行為感到非常憤怒。日本餐廳老闆認為，碗是用來盛裝食物，屬公共物品，使用過的紙巾丟進碗中，有衛生上的疑慮，呼籲大家不要再將紙巾丟在碗裡。
其實許多人用餐後，習慣將使用過的紙巾集中放在碗裡，是希望讓清潔人員好整理，一方面其實在餐廳也會觀察到，服務生也會將用過的紙巾放置在餐盤裡一起收拾，所以有時耳濡目染，將用過的紙巾放入碗裡成為了一種習慣。但在看到這則新聞之後，我確實也反思，尤其COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發之後，衛生的規範更加受到重視。若可以的話就把用過的紙巾摺好放在餐盤旁邊，交給餐廳服務生處理收拾。
在這篇文章，對應文提到的時事，分享一些在歐洲用餐時可以注意的禮儀（Knigge beim Essen），其實很多吃飯禮儀都是各國，包括台灣也通用的。
- 使用餐巾注意事項
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疫後創業新常態──來點創業、成就超派的人生角色，奮力寫下屬於「我」的成功定義！
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經歷數年的COVID-19，疫情不只改變了全球經濟環境，還對Z世代與00世代（泛指1990年代後出生的人）的生活方式與工作價值觀產生深刻的影響，像是去年成為熱門話題的「安靜離職」（Quiet quitting）就獲得許多新世代工作者的共鳴與迴響，甚至到今天依然能看見相似的現況持續發生著。
奮力掙扎的Z世代：積極找尋生活意義的「安靜離職」
「安靜離職」並非意味著辭去工作，而是在工作上採取「省電模式」，對職責內容劃清界線，拒絕額外付出或承擔任何不必要的責任，謹守不多事、不升職、準點下班的工作原則。乍看之下，安靜離職似乎是年輕人對傳統職場奮鬥文化的沉默抵抗，但實際上真的是如此嗎？
2023年，國際市調公司蓋洛普（Gallup）的《全球職場現況調查報告》發現，全球高達六成的員工處於安靜離職的工作狀態。報告指出，不斷升高的員工壓力、以及人們無法從工作中實現個人價值或獲得社會連結與支持，都是安靜離職發生可能原因；另一方面，也有85%的受訪者表示，他們希望在職場環境中得到更多的認可、學習機會、薪資待遇，以及更明確的目標與更好的管理者。
由此來看，選擇「安靜離職」的新世代工作者並非自我放棄、不求上進；相反的，他們其實比誰都還要清楚、積極。只是，當人們環顧薪水凍漲、通膨不斷的大環境，再看看與自我斷裂的工作內容，徹底認清理想志趣無法從工作實現，所以選擇回歸生活的本質，把工作視為單純的溫飽，在劃清生活與工作的界線之後，重新掌握人生的主控權、尋找真正屬於自我的價值。
年輕人站起來：勇敢追求，用副業豐富平淡人生！
因此，無論是工作上「安靜離職」，選擇生活平衡的快樂；還是在職場埋首衝刺，投入強烈的使命感與責任心，兩者都是順應內心，一步一步實踐自我理想的行動。但是，當既有環境已成為限制框架，我們又何不趁著年輕氣盛時勇敢伸手，為自己堅信的、熱愛的理想認真拚一次？若失敗，那是生命驚心動魄的一次挑戰；若成功，就是掌握人生主導權的轉捩點──最重要的是，無論結果如何，嘗試之後，未來都能為自己曾經勇敢造夢而引以為傲。
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