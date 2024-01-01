德文字「Knigge」代表什麼意思？在歐洲有哪些用餐禮儀需要注意？

德文裡有一個字Knigge，常被用來表示有關禮儀和社交行為標準的概念。

Knigge字來自於德國啟蒙時代作家阿道夫・弗里德里希・路德維希・克尼格（Adolph Freiherr Knigge）的姓名。1788年，他發表了《論與人交往》（Über den Umgang mit Menschen）一書，提供了有關禮儀、社交規範和人際關係的建議。他的出書動機是為了幫助人們提升社交技巧，並能夠建立良好的人際關係。

這本書對當時的德國社會產生了深遠的影響，成為社交禮儀的權威的指南。人們隨後也開始使用Knigge這個字來表示有關禮儀和社交行為標準的概念；遵循Knigge被視為一種文化修養，並是社會普遍的一種期望。

至今，Knigge一詞仍然在德國及其他德語圈的文化中存在、且被廣泛使用，反映人們對於良好社交和禮儀的重視。因此想要使用德語查有關社交禮儀的建議，可以在網路上搜尋Knigge一字搭配上需要的情境，例如說Knigge für Beruf und Karriere（工作場合的禮儀）、Knigge für Berufseinsteiger（職場新人的禮儀）等。

最近一則新聞，是關於日本拉麵店老闆對於顧客將用過的紙巾丟在碗裡的行為感到非常憤怒。日本餐廳老闆認為，碗是用來盛裝食物，屬公共物品，使用過的紙巾丟進碗中，有衛生上的疑慮，呼籲大家不要再將紙巾丟在碗裡。

其實許多人用餐後，習慣將使用過的紙巾集中放在碗裡，是希望讓清潔人員好整理，一方面其實在餐廳也會觀察到，服務生也會將用過的紙巾放置在餐盤裡一起收拾，所以有時耳濡目染，將用過的紙巾放入碗裡成為了一種習慣。但在看到這則新聞之後，我確實也反思，尤其COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發之後，衛生的規範更加受到重視。若可以的話就把用過的紙巾摺好放在餐盤旁邊，交給餐廳服務生處理收拾。

在這篇文章，對應文提到的時事，分享一些在歐洲用餐時可以注意的禮儀（Knigge beim Essen），其實很多吃飯禮儀都是各國，包括台灣也通用的。