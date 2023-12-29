《不上班，每天工作3小時的自由生活》：辨識11種潛藏高風險的地雷客戶，讓你接案暢行無阻

文：邱鈺玲

希望你不要用到這些知識

離開穩定安全的環境，無可避免會遭遇各種挑戰，與其祈禱不要遇上這些鳥事，不如勇於正視。雖然不希望你用到這些知識，但事先了解與充實，一旦發生狀況時，除了恐慌之外，還能多一種選擇：從容應對。

如何避免遇到地雷客戶？

就算沒接過案，應該也常耳聞相關糾紛，這些紛擾使許多本來想當自由工作者的人，擔心會遇到不付錢的客戶，因而打退堂鼓，認為自己不要接案比較好。

接案會遇到形形色色的產業和人，就像去荒野冒險一樣，難免會碰到險境、挑戰和危機，如果能事先知道可能遭遇哪些風險，就能先想好如何避險。本篇要分享如何辨識地雷客戶，以及避雷的方法，讓你在接案路上暢行無阻。

其實用「地雷客戶」形容這些人，我有些猶豫，他們當中必定有些人並非出於惡意，而是無知。而且，每個人可以承受的標準不同，說不定有些自由工作者能接受這些條件，但以下還是會列出十一種可能潛藏高風險的警戒訊號，要是真的遇上了，雖不必馬上貼對方標籤，可是最好小心為妙。

十一種地雷訊號

預算過低

這點應該很多自由工作者都知道，但無奈的是，還是有人會承接這類案件。為什麼預算過低會是頭號大地雷呢？原因在於這種把預算範圍卡得很死、溝通後還不願意調整的客戶，不僅破壞行情，通常還很自我中心、意見很多。

預算過低不一定代表他沒有財力，有可能是他真的不知道行情。如果你對這個專案感興趣，可以先禮貌詢問對方開這個預算的理由，試探對方的目的、行事作風，但若從對話當中，他透露出「覺得這個專業不值這麼多錢」的話，就可以直接和他說再見了。

稍微有點良心的客戶會先請不同的專業工作者報價，再自行比價，或表明可議價，但無理取鬧的客戶就是亂開價錢，要全世界的人配合他。

當然，他開五百元，你可以只給五百元價值和水準的成品，但問題是，這種狀況外、也不打算自我修正的人，通常會挑三揀四，以彰顯自己很「懂行」、很專業，絕對不會讓你快快結案。是不是要為了這點錢耗費更多珍貴的時間，我真心覺得要想清楚，說不定去做計時工讀，還賺得比這種案子多。

迴避談錢

預算很低的客戶雖然讓人避之唯恐不及，但我覺得至少他掀了底牌，某種程度還算乾脆。最可惡的是「迴避談錢」，代表他知道自己錢不夠，但又想坳你，這類客戶通常會伴隨情緒勒索。當你一提及錢的話題，就說你「好現實」、「貪財」、「沒理想」，尤其藝文、創意、文字、設計相關的領域，最容易碰到這種人。

如果自由工作者的年紀稍微輕一點，這種客戶就會加碼說教，說「年輕人不要格局這麼小，經驗更重要」，合理化他不願意付出行情價的狡猾心態，並把矛頭指向你，轉移話題，偷換概念，把專案沒成交的原因歸咎成「是你太貪心，不是我太吝嗇」。

有些真的對自己專業充滿熱情的人，為了證明自己不是銅臭味重的貪財之人，就會讓步妥協，把折扣的金額視為神聖的犧牲，像烈女為了證明自己的貞潔清白，不惜以死明志，也不願意被貼標籤、不願意自己的熱情因此被玷汙。

但，只要還沒簽約，對方不過就是個路人，哪裡需要向他證明什麼？

威廉．德雷西維茲（William Deresiewicz）所著的《藝術家之死》中有段話，我覺得實在說得非常好：「藝術家創作不是為了發財，如果是的話又怎樣？什麼時候動機成為給多少酬勞的理由了？」

接案不是慈善事業，真要做公益，讓利的對象也不會是這些營利組織。

想發財怎麼了嗎？難道來殺價的他就不想嗎？

這案子很急，你先幫我做！

這類客戶很常和迴避型客戶一起出現，或同時使用這兩種方式逃避付錢，告訴你：「這案子很急，你先幫我做，我們後續再談。」把時間壓力丟給你，接下來若有任何延宕，就可以把責任推給你。

做得了急件的對象通常都是非常專業的人，知道怎麼做才能加速流程，所以照理說，急件都是要加價的。

但會說出這種話的人，別說加價了，多半都不願意談錢，只會說：「你先做，我不會跑掉。」（我常覺得說這話當下不就是在跑嗎？不會跑的話，現在就給我說清楚啊！）可是時間不夠，導致案子變得很急，是他的問題，他應該要提早規劃、提早發案，而不是事到臨頭才找人幫忙。

就算真的很急，也該識相一點，主動提供急件價碼，吸引人幫忙救火，而不是不規劃又不識相，這樣只是耍流氓而已。

不斷強調任務很簡單

這點可能有點爭議，有些任務真的很簡單，但有些客戶會刻意弱化專案難度，企圖換取低報價。

不過報價前，評估難度的方式，除了執行面本身、時間、規則、需求，修改次數也是重要的考量因素，任務難不難，應該是由接案者評估，而不是發案方自己講，那樣就顯得有點此地無銀三百兩了。建議遇到這種專案前，最好問得詳細一點，以便判斷他說的到底是真是假。

畫大餅

地雷客戶總有很多手段誘騙自由工作者自願低價接案，直接攤開預算讓你看的，還算是手段粗糙的「守序邪惡」。畫大餅、編織美夢的客戶，就是比較細緻的詐騙了。

這種客戶通常會在一開始要求低價，因為「之後好幾個案子都會給你做」、「之後會和你長期合作」。

我就遇過兩次這種客戶，其中一個要我別在外面接太多案子，時間都要給他，說「有做不完的專案」可以派給我；另一個則是想砍價，對我說：「都已經要長期合作了，難道不能便宜一點嗎？」我只好回：「如果真的確定要簽長約，當然可以呀！但現在不是只想先合作看看而已嗎？」