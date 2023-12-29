《不上班，每天工作3小時的自由生活》：辨識11種潛藏高風險的地雷客戶，讓你接案暢行無阻
我們想讓你知道的是
預算很低的客戶雖然讓人避之唯恐不及，但我覺得至少他掀了底牌，某種程度還算乾脆。最可惡的是「迴避談錢」，代表他知道自己錢不夠，但又想坳你，這類客戶通常會伴隨情緒勒索。當你一提及錢的話題，就說你「好現實」、「貪財」、「沒理想」，尤其藝文、創意、文字、設計相關的領域，最容易碰到這種人。
文：邱鈺玲
希望你不要用到這些知識
離開穩定安全的環境，無可避免會遭遇各種挑戰，與其祈禱不要遇上這些鳥事，不如勇於正視。雖然不希望你用到這些知識，但事先了解與充實，一旦發生狀況時，除了恐慌之外，還能多一種選擇：從容應對。
如何避免遇到地雷客戶？
就算沒接過案，應該也常耳聞相關糾紛，這些紛擾使許多本來想當自由工作者的人，擔心會遇到不付錢的客戶，因而打退堂鼓，認為自己不要接案比較好。
接案會遇到形形色色的產業和人，就像去荒野冒險一樣，難免會碰到險境、挑戰和危機，如果能事先知道可能遭遇哪些風險，就能先想好如何避險。本篇要分享如何辨識地雷客戶，以及避雷的方法，讓你在接案路上暢行無阻。
其實用「地雷客戶」形容這些人，我有些猶豫，他們當中必定有些人並非出於惡意，而是無知。而且，每個人可以承受的標準不同，說不定有些自由工作者能接受這些條件，但以下還是會列出十一種可能潛藏高風險的警戒訊號，要是真的遇上了，雖不必馬上貼對方標籤，可是最好小心為妙。
十一種地雷訊號
- 預算過低
這點應該很多自由工作者都知道，但無奈的是，還是有人會承接這類案件。為什麼預算過低會是頭號大地雷呢？原因在於這種把預算範圍卡得很死、溝通後還不願意調整的客戶，不僅破壞行情，通常還很自我中心、意見很多。
預算過低不一定代表他沒有財力，有可能是他真的不知道行情。如果你對這個專案感興趣，可以先禮貌詢問對方開這個預算的理由，試探對方的目的、行事作風，但若從對話當中，他透露出「覺得這個專業不值這麼多錢」的話，就可以直接和他說再見了。
稍微有點良心的客戶會先請不同的專業工作者報價，再自行比價，或表明可議價，但無理取鬧的客戶就是亂開價錢，要全世界的人配合他。
當然，他開五百元，你可以只給五百元價值和水準的成品，但問題是，這種狀況外、也不打算自我修正的人，通常會挑三揀四，以彰顯自己很「懂行」、很專業，絕對不會讓你快快結案。是不是要為了這點錢耗費更多珍貴的時間，我真心覺得要想清楚，說不定去做計時工讀，還賺得比這種案子多。
- 迴避談錢
預算很低的客戶雖然讓人避之唯恐不及，但我覺得至少他掀了底牌，某種程度還算乾脆。最可惡的是「迴避談錢」，代表他知道自己錢不夠，但又想坳你，這類客戶通常會伴隨情緒勒索。當你一提及錢的話題，就說你「好現實」、「貪財」、「沒理想」，尤其藝文、創意、文字、設計相關的領域，最容易碰到這種人。
如果自由工作者的年紀稍微輕一點，這種客戶就會加碼說教，說「年輕人不要格局這麼小，經驗更重要」，合理化他不願意付出行情價的狡猾心態，並把矛頭指向你，轉移話題，偷換概念，把專案沒成交的原因歸咎成「是你太貪心，不是我太吝嗇」。
有些真的對自己專業充滿熱情的人，為了證明自己不是銅臭味重的貪財之人，就會讓步妥協，把折扣的金額視為神聖的犧牲，像烈女為了證明自己的貞潔清白，不惜以死明志，也不願意被貼標籤、不願意自己的熱情因此被玷汙。
但，只要還沒簽約，對方不過就是個路人，哪裡需要向他證明什麼？
威廉．德雷西維茲（William Deresiewicz）所著的《藝術家之死》中有段話，我覺得實在說得非常好：「藝術家創作不是為了發財，如果是的話又怎樣？什麼時候動機成為給多少酬勞的理由了？」
接案不是慈善事業，真要做公益，讓利的對象也不會是這些營利組織。
想發財怎麼了嗎？難道來殺價的他就不想嗎？
- 這案子很急，你先幫我做！
這類客戶很常和迴避型客戶一起出現，或同時使用這兩種方式逃避付錢，告訴你：「這案子很急，你先幫我做，我們後續再談。」把時間壓力丟給你，接下來若有任何延宕，就可以把責任推給你。
做得了急件的對象通常都是非常專業的人，知道怎麼做才能加速流程，所以照理說，急件都是要加價的。
但會說出這種話的人，別說加價了，多半都不願意談錢，只會說：「你先做，我不會跑掉。」（我常覺得說這話當下不就是在跑嗎？不會跑的話，現在就給我說清楚啊！）可是時間不夠，導致案子變得很急，是他的問題，他應該要提早規劃、提早發案，而不是事到臨頭才找人幫忙。
就算真的很急，也該識相一點，主動提供急件價碼，吸引人幫忙救火，而不是不規劃又不識相，這樣只是耍流氓而已。
- 不斷強調任務很簡單
這點可能有點爭議，有些任務真的很簡單，但有些客戶會刻意弱化專案難度，企圖換取低報價。
不過報價前，評估難度的方式，除了執行面本身、時間、規則、需求，修改次數也是重要的考量因素，任務難不難，應該是由接案者評估，而不是發案方自己講，那樣就顯得有點此地無銀三百兩了。建議遇到這種專案前，最好問得詳細一點，以便判斷他說的到底是真是假。
- 畫大餅
地雷客戶總有很多手段誘騙自由工作者自願低價接案，直接攤開預算讓你看的，還算是手段粗糙的「守序邪惡」。畫大餅、編織美夢的客戶，就是比較細緻的詐騙了。
這種客戶通常會在一開始要求低價，因為「之後好幾個案子都會給你做」、「之後會和你長期合作」。
我就遇過兩次這種客戶，其中一個要我別在外面接太多案子，時間都要給他，說「有做不完的專案」可以派給我；另一個則是想砍價，對我說：「都已經要長期合作了，難道不能便宜一點嗎？」我只好回：「如果真的確定要簽長約，當然可以呀！但現在不是只想先合作看看而已嗎？」
Tags：
尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
我們想讓你知道的是
自推出新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」至今已滿四周年，為表達對貴賓們最誠摯的感謝，永豐銀行特別在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，舉辦兼具質感、氣派的「DAWHO之夜—感恩嘉年華」，感謝貴賓們對DAWHO一路以來的支持與愛戴。
永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
你也想成為永豐DAWHO的VVIP，入席明年別具特色的DAWHO之夜、享受DAWHO VVIP的尊爵待遇、接收第一手的經濟發展洞察資訊嗎？就像周冠男教授所說，投資理財永遠不嫌晚，現在就成為永豐DAWHO並下載永豐DAWHO APP，隨時隨地聰明掌握自己的財務狀況，開始你的投資理財之路吧。
立即了解永豐DAWHO
*以上內容僅供參考，投資人應審慎評估，保持獨立判斷並自負風險。
*信用卡注意事項：
銀行客服24小時服務專線：(02)2505-9999、0203-08989
信用卡客服24小時服務專線：(02)2528-7776、0800-058-888(限市話)
循環信用利率5%~15% (基準日2023/3/3)；預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額
(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢