台灣2024總統大選倒數一個月，國民黨副主席夏立言為何選此時四度訪中？
我們想讓你知道的是
國民黨在聲明中表示，夏立言此行是受到台商邀請，目的是為延續前幾次訪問的成果。聲明亦稱，夏立言將「與當地的台商社區交流，關心台灣同胞的需求，聽取他們的意見，並為海峽兩岸的和平、穩定和繁榮做出貢獻。」該聲明指出夏立言此行訪問中國南方大城，包含重慶、成都、南昌、中山及廈門等地。
距離2024年台灣總統大選僅剩一個月，《路透社》14日披露，國民黨副主席夏立言再次前往中國訪問，並有可能再度與國台辦高層碰面，引發台灣政壇騷動。國民黨此後確認夏正在中國訪問，但否認夏立言此行與中國高層會面的說法。
夏立言過去擔任過台灣外交部次長、陸委會主委及國防部副部長。他自2022年以來多次以國民黨副主席身份訪問中國，並與中南海高層會面都是國際關注焦點。在大選前夕的敏感時刻，夏立言再度飛往對岸在台引發激烈討論。
台灣東海大學政治學系教授張峻豪向《BBC中文》解釋稱，夏立言選擇此刻訪問對岸，實則表示出國民黨與北京依然是能近距離互動。另一方面，中方的邀請確實表現出北京對於此次台灣大選的重視程度。
長期研究台灣政黨博弈的張峻豪說，「可以預期，若總統大選由國民黨勝出，或至少國會（指立法院民進黨席位）沒有過半，北京透過國民黨重啟兩岸交流及統戰的策略將更明確。」
四度訪問
《路透社》援引知情人士透露，夏立言此行將可能會與國台辦官員會面，但國民黨則立即否認。而且，針對關民進黨則要求公開夏立言此行細節，國民黨主席朱立倫批評「民進黨不抹紅就不會選舉」。
國民黨在聲明中表示，夏立言此行是受到台商邀請，目的是為延續前幾次訪問的成果。聲明亦稱，夏立言將「與當地的台商社區交流，關心台灣同胞的需求，聽取他們的意見，並為海峽兩岸的和平、穩定和繁榮做出貢獻。」該聲明指出夏立言此行訪問中國南方大城，包含重慶、成都、南昌、中山及廈門等地。
根據公開資料，夏立言是2021年10月底，由朱立倫邀請就任國民黨副主席。他自去年夏天起，到此次訪問，已經四次訪問中國，每一次拜訪都是各界焦點。
- 2022年8月：佩洛西訪台後一周，中共軍演，夏立言率團訪問中國大陸
- 2023年2月：與中共中央政治局常委王滬寧及中國大陸國台辦主任宋濤及會面。
- 2023年6月：再與宋濤會面。
- 2023年12月：重慶及廈門各地地拜訪台商。
有分析稱，朱立倫領導下的國民黨持續以對話（dialogue）及防衛（defense）為國民黨的兩岸政策，對外表示國民黨有能力開啟兩岸溝通，對內則在黨內立威稱自己能與北京溝通。2021年9月26日，朱立倫當選國民黨主席，習近平發賀電祝賀。朱立倫當日中午立即回復賀電，除了炮轟民進黨「去中國化」之外，並提到兩岸人民都是「炎黃子孫，希望國共兩黨在九二共識、反「台獨」基礎上，求同尊異。」
此外，2022年訪美時，朱立倫重申「親中」是民進黨貼給國民黨的標籤，他彼時在美國回應媒體稱，國民黨從來就是親美路線。 現任國民黨副總統參選人趙少康也曾經對外宣稱台灣需要「經濟靠中國，國防靠美國。」
此外，根據台灣《中央社》報導，國民黨籍馬祖立委陳雪生及馬祖隸屬的連江縣長王忠銘及縣府一級主管多人也在周三（13日）前往福建福州市交流。王忠銘告訴台媒說，此行是商討恢復與福州市多項合作措施。
截至目前為止，國台辦並未對《路透社》及相關報導置評。但是，國台辦本周已再次抨擊賴清德為「台獨分子」，稱他是兩岸關係的「引戰者」。國民黨則持續表明，若贏得明年總統大選，將重啟與北京接觸對話，降低兩岸緊張局勢，也承諾將繼續加強台灣軍事防衛工作。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
“2024總統大選”的相關議題
- 2023-12-18 台灣2024總統大選倒數一個月，國民黨副主席夏立言為何選此時四度訪中？
- 2023-12-18 里長涉受中國招待遭法辦，藍批司法介選、綠回掩耳盜鈴，趙少康：不信吃兩頓飯就挺誰
- 2023-12-18 《日本經濟新聞》：美中角力台灣總統大選，習近平焦慮加大介選力道
Tags：
【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
我們想讓你知道的是
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
（經濟部能源署廣告）