台灣2024總統大選倒數一個月，國民黨副主席夏立言為何選此時四度訪中？

距離2024年台灣總統大選僅剩一個月，《路透社》14日披露，國民黨副主席夏立言再次前往中國訪問，並有可能再度與國台辦高層碰面，引發台灣政壇騷動。國民黨此後確認夏正在中國訪問，但否認夏立言此行與中國高層會面的說法。

夏立言過去擔任過台灣外交部次長、陸委會主委及國防部副部長。他自2022年以來多次以國民黨副主席身份訪問中國，並與中南海高層會面都是國際關注焦點。在大選前夕的敏感時刻，夏立言再度飛往對岸在台引發激烈討論。

台灣東海大學政治學系教授張峻豪向《BBC中文》解釋稱，夏立言選擇此刻訪問對岸，實則表示出國民黨與北京依然是能近距離互動。另一方面，中方的邀請確實表現出北京對於此次台灣大選的重視程度。

長期研究台灣政黨博弈的張峻豪說，「可以預期，若總統大選由國民黨勝出，或至少國會（指立法院民進黨席位）沒有過半，北京透過國民黨重啟兩岸交流及統戰的策略將更明確。」

四度訪問

《路透社》援引知情人士透露，夏立言此行將可能會與國台辦官員會面，但國民黨則立即否認。而且，針對關民進黨則要求公開夏立言此行細節，國民黨主席朱立倫批評「民進黨不抹紅就不會選舉」。

國民黨在聲明中表示，夏立言此行是受到台商邀請，目的是為延續前幾次訪問的成果。聲明亦稱，夏立言將「與當地的台商社區交流，關心台灣同胞的需求，聽取他們的意見，並為海峽兩岸的和平、穩定和繁榮做出貢獻。」該聲明指出夏立言此行訪問中國南方大城，包含重慶、成都、南昌、中山及廈門等地。

根據公開資料，夏立言是2021年10月底，由朱立倫邀請就任國民黨副主席。他自去年夏天起，到此次訪問，已經四次訪問中國，每一次拜訪都是各界焦點。

2022年8月：佩洛西訪台後一周，中共軍演，夏立言率團訪問中國大陸

2023年2月：與​​​​中共中央政治局常委王滬寧及中國大陸國台辦主任宋濤及會面。

2023年6月：再與宋濤會面。

2023年12月：重慶及廈門各地地拜訪台商。

有分析稱，朱立倫領導下的國民黨持續以對話（dialogue）及防衛（defense）為國民黨的兩岸政策，對外表示國民黨有能力開啟兩岸溝通，對內則在黨內立威稱自己能與北京溝通。2021年9月26日，朱立倫當選國民黨主席，習近平發賀電祝賀。朱立倫當日中午立即回復賀電，除了炮轟民進黨「去中國化」之外，並提到兩岸人民都是「炎黃子孫，希望國共兩黨在九二共識、反「台獨」基礎上，求同尊異。」

此外，2022年訪美時，朱立倫重申「親中」是民進黨貼給國民黨的標籤，他彼時在美國回應媒體稱，國民黨從來就是親美路線。 現任國民黨副總統參選人趙少康也曾經對外宣稱台灣需要「經濟靠中國，國防靠美國。」

此外，根據台灣《中央社》報導，​​國民黨籍馬祖立委陳雪生及馬祖隸屬的連江縣長王忠銘及縣府一級主管多人也在周三（13日）前往福建福州市交流。王忠銘告訴台媒說，此行是商討恢復與福州市多項合作措施。

截至目前為止，國台辦並未對《路透社》及相關報導置評。但是，國台辦本周已再次抨擊賴清德為「台獨分子」，稱他是兩岸關係的「引戰者」。國民黨則持續表明，若贏得明年總統大選，將重啟與北京接觸對話，降低兩岸緊張局勢，也承諾將繼續加強台灣軍事防衛工作。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九