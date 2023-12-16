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2023/12/16,
政治

外媒報大選：關注兩岸政策、年輕選票動向、8年執政魔咒、選舉激情選後平靜的「台式民主」

外媒報大選：關注兩岸政策、年輕選票動向、8年執政魔咒、選舉激情選後平靜的「台式民主」
Photo Credit: 中央社

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2024總統大選倒數不到一個月，駐台灣的外國記者們表示，國際間關注候選人的兩岸政策，觀察誰才是「最能確保台海和平」的候選人？外媒也好奇世代焦慮是否影響年輕選民，因厭倦藍綠轉向第三勢力？

（中央社）大選剩不到30天，外媒報導聚焦兩岸，好奇為何不見實質政策討論？真有執政8年魔咒？青年焦慮是否讓第3勢力殺出血路？也期待體驗開票激情迸發、隔天平靜如常的台式民主。

近年中國緊縮國安措施、香港實施國安法後，大批外媒移駐台灣，全球政經情勢變動、美中角力之際，台灣早成為地緣政治熱點，總統及立委選舉將登場，現在更是外媒主戰場之一。中央社近期訪問數間外媒，了解國際社會看大選的視角。

根據外交部至近日的統計，從國外來台採訪大選的記者已超過170人，另有70餘名駐台外媒記者透過外交部及駐外館處申請採訪選舉。

繞不開中國話題，聚焦台海和平

德國之聲（DW）台北辦事處主任鄒宗翰表示，外媒最主要的切入點是選舉對兩岸及台海局勢的影響，國際社會最關心哪一組候選人「最能確保台海和平」，許多外媒都加派人力，預計會待到選後。

鄒宗翰說，國民黨、民進黨的兩岸立場眾所皆知，外媒關注民眾黨總統候選人柯文哲的政策，但尚未看到他有清楚表態，柯對北京的立場讓人「霧裡看花」。

台灣外國記者會（TFCC）會長周浩霖（Thompson Chau）說，台灣是亞洲重要民主政體、全球的晶片製造中心，處於中國侵略擴張的前線。下任總統的外交、國防和安全政策將對台灣、區域及全球供應鏈產生巨大影響，成為外媒關注焦點。

周浩霖說，多位外媒記者也關注中國的假訊息宣傳、介選及認知戰「如何在台灣上演」。近期多國記者詢問大選結果及影響的信件更是如雪片般飛來。

日本共同社台北支局長渡邊靖仁指出，「日本可以說是最關心台灣選舉的國家之一」，因為台海及區域安全對日本有很大的影響。

瑞士廣播電視集團新聞網站瑞士資訊（SWI swissinfo.ch）記者考夫曼（Bruno Kaufmann）說，台灣因地緣政治受到重視，但瑞士多數人對台灣知之甚少，也不熟脈絡，比較關注台灣如何回應中國威脅、台灣高科技業在全球的地位等議題。

菲律賓UNTV新聞網駐台記者巴斯克華（Amiel Reyes Pascual）說，UNTV關注候選人的移工政策，也關切兩岸關係，當中國用經濟等各種手段「霸凌」台灣時，移工及在故鄉的家人也受到影響，例如，中國暫停進口部分台灣商品，導致訂單減少，移工就得縮減工時，薪資也縮水。

選舉未談香港議題，港人關注不比2020

從香港移居台灣的黎姓記者（化名）說，他將為香港一間主流媒體及網媒報導大選，打算著墨國民黨總統候選人侯友宜、民進黨的賴清德以及柯文哲如何應對「越來越富侵略性的中國」、他們對中、港的態度，台灣從香港經驗學到什麼教訓，以及在台港人如何看大選。

他說，近年越來越多港人移民台灣或到台灣讀書，他們關心下任總統是否會放寬港人移居台灣的措施，以利台灣吸納人才，或者會因國安理由而緊縮政策。

台灣上次大選前適逢香港爆發反送中運動，總統候選人都對香港情勢表態，那次選舉在香港也成為熱門話題，到台灣觀選的香港人數更是破紀錄。

黎姓記者說，2020年很多香港人「投射自己的情緒」到台灣大選，這次港人對台灣選舉的關注度降低，原因之一是香港自由派媒體近年都已被迫關閉，保守派媒體對報導台灣大選有所顧慮，此外，這次3組候選人「也都沒有提香港議題」。

不見實質政策討論，候選人「網紅化」

選戰戰鼓響，各黨緊鑼密鼓拋出牛肉，從國防到育嬰無一不包。但許多外媒觀察到，民眾關心低薪、高房價及高通膨等議題，候選人卻缺乏實質的政策討論。

丹麥大報百林日報（Berlingske）亞洲記者蕭伯赫（Alexander Sjöberg）認為，兩岸議題受矚目程度已造成排擠效應，使整體社會難以就社福、稅收乃至政治政策革新等重要議題進行嚴肅辯論，「這是台灣這次選舉的主要問題」。

為網路版德國日報（die tageszeitung）、德國公共廣播聯盟（ARD）供稿的紀者裴櫟鷗（Leonardo Pape）也說，候選人提出的政策有列些目標，卻缺乏內容。他好奇，候選人為何從不談稅收財源。政府必須對稅收制度有清晰概念，才知道哪裡有錢可用於社福政策。

裴櫟鷗說，德國每個政黨選前都會提政綱，內容非常清楚，民眾甚至能比較新、舊政綱差別，告訴政黨「嘿，這份政綱才不是新的」。在台灣，候選人提政策的方式似乎比較「即興隨意」，「今天談這議題感覺好像不錯，來提個政見」。

供稿給法國費加洛報（Le Figaro）、法國世界外交論衡月刊（Le Monde diplomatique）、香港自由新聞（Hong Kong Free Press）的法國記者何羅拉（Alice Hérait）也有類似看法。她說，選⺠最終選擇的是他們是否要與中國發展較親近的關係。

何羅拉說，俄羅斯入侵烏克蘭讓台灣選民更嚴肅看待台海衝突的可能，擔心如何避免戰爭、戰爭時怎麼辦。選民著眼候選人的中國路線，很多兩岸之外的議題被擱置，例如死刑存廢幾乎沒有辯論過，「台灣就是這點既惱人、又令人著迷」。

總統候選人少談政策，也選擇性接受訪問。鄒宗翰形容為候選人「網紅化」，挑選特定媒體或網路節目受訪，例如美國有線電視新聞網（CNN），讓專訪成為向台灣盟友喊話、找加分的平台，較不願花時間上德國之聲等公共媒體討論政策。

未曾有政黨執政超過兩任，8年魔咒靈不靈


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