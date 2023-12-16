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2023/12/16,
經濟

中國認定台灣對中構成貿易壁壘，會影響ECFA嗎？中國的下一步為何？

中國認定台灣對中構成貿易壁壘，會影響ECFA嗎？中國的下一步為何？
圖為高雄港資料照｜Photo Credit: Shutterstock／達志影像

我們想讓你知道的是

中國商務部昨（15）日公布對台灣貿易壁壘調查結果，認定台灣對中貿易限制措施構成貿易壁壘。貿易法專家李柏青認為，若中國後續對台採取報復措施破壞原本平衡，就有可能逼台灣向WTO提訴。ECFA、中國下一步與台灣未來的兩岸貿易該如何解？

（中央社）中國商務部調查認定台灣對其構成貿易壁壘，兩岸是否會走上WTO的爭端解決程序，過去沒有先例。貿易法專家李柏青認為，若中國後續對台採取報復措施破壞原本平衡，就有可能逼台灣向WTO提訴。

兩岸同時加入世界貿易組織（WTO）以來，由於WTO下爭端解決機制（Dispute Settlement Mechanism）具主權性質，中國始終不願依循這套機制向台灣提告，以免把「台灣問題國際化」，凸顯台灣主權。

這次中國依其國內法律對台進行貿易調查，並認定台灣對中貿易限制措施構成壁壘，後續做法有三條路，一是與台灣雙邊磋商；二是啟動多邊爭端解決機制，也就是透過WTO；三是片面進行貿易報復。

曾任台灣駐WTO代表團資深法律顧問的律師李柏青向《中央社》表示，中國一向不太希望在國際化的WTO平台上與台灣互動，除了每5年一次的貿易政策檢討會議上，中國代表會以口頭方式關切台灣限制中國產品進口議題。

例如今（2023）年11月台灣剛完成第5次貿易政策檢討會議，據經濟部指出，中國在會中就重提前述關切，台灣則回應並未違反WTO規範。而李柏青參與過前一次貿易政策檢討會議的印象是，中國代表發言算中性，並未政治化。

台灣在WTO平台對中國採取的動作，則是針對中國片面禁止台灣鳳梨、釋迦、蓮霧等農產品進入中國市場，曾多次在WTO相關委員會上提出「特定貿易關切」。

每當台灣農產品受打壓時，輿論也會探討是否該透過WTO爭端解決機制提告，不過正如台灣常駐WTO代表羅昌發曾在中央社專訪時所說：「面對中國，不只法律面，還有政治面的考量。」

亦即台灣若主動提告，是否可能激化兩岸緊張；若不提告，是否失去與中國溝通談判的槓桿施力機會，這讓台灣陷於兩難。無論如何，到目前為止，兩岸在WTO的互動十分有限，雙方形成一種避免「網內互打」的默契。

必須釐清的是，中國曾對台灣發動多次反傾銷調查，以及這次貿易壁壘調查，都不算WTO下的行為。李柏青解釋，兩者都是中國根據國內法採取的行動，但跟隨WTO的貿易原則。因此，若中國內部調查認定對方違反WTO規定，就可能告上WTO。

中國商務部在4月宣布將就台灣2455項商品進行貿易壁壘調查時，曾透過中國駐WTO代表團通知台灣代表團。對此，李柏青說明，依WTO規定，各國依據自己國內法發動調查應先通知對方政府，但由於台灣在北京無法設官方代表處，所以才出現上述由中國駐WTO代表團通知台灣代表團的常態性作法。

這次中國對台打出貿易壁壘牌，最後會不會走上WTO控告台灣，李柏青說，尚難斷言，只能說二十年多來未曾有過。

不過，若中國依其國內法「採取其他適當措施」，也就是片面對台灣貿易報復，那又會再次開啟台灣是否該將中國告上WTO的議論。

李柏青認為，若中國對台貿易制裁停留在過去的農產品，或是貿易額10億台幣程度，都還算台灣可忍受的範圍；但若像是全面性禁止台灣產品進口，「那就茲事體大，台灣不告好像也不行了」。

換言之，若中國破壞原本的平衡狀態，台灣恐須採取更強烈的行動來回應。不論中國歡不歡迎台灣總統大選的結果，若對台貿易脅迫玩得過火，甚至逼台灣告上WTO，那就會得到它最不喜歡的結局：讓台灣站上國際。

中國提前公布對台貿易壁壘調查

中國商務部昨（15）日提前公布對台灣貿易壁壘調查結果，認定台灣對中貿易限制措施構成貿易壁壘。

中國商務部4月公告決定對台灣農產、紡織品等2455項商品進行貿易壁壘調查。10月再公告調查延長3個月，原本截止日期落在明年1月12日，也就是台灣總統與立委選舉投票前一天。

  • 貿易壁壘是什麼？

貿易壁壘意指一國為阻止國際貿易過度侵害當地產業利益，在稅務、許可等方面設立限制，使進口貨物成本提升。

貿易壁壘調查則是國家或地區依據國內法和世貿規則，調查交易夥伴的立法、政策或實際作法等措施是否構成貿易壁壘。

  • 中國調查內容為何？

中國商務部今年4月12日公告，收到食品土畜進出口商會、五礦化工進出口商會和紡織品進出口商會等單位提交的貿易壁壘調查申請書，其中涉及包括農產、五礦化工、紡織等2455項產品。

中國商務部8月17日表示涉及產品調整至2509項，並稱初步調查顯示台灣對中貿易限制措施涉嫌違反世界貿易規則。

  • 只有台灣被查嗎？

中國歷來至少有過2次貿易壁壘調查。第1次為2004年針對日本限制中國紫菜進口的措施進行調查，之後中方宣布中止。第2次調查則在2011年，對象為美國再生能源。

對日調查中止後，經中日多次磋商，最終達成雙邊協議並由日方修改措施。日本措施調整包含取消對進口紫菜與調味紫菜原產國的限定。

對美再生能源調查則因中國直到2018年才循世界貿易組織（WTO）爭端解決機制，該案目前仍在WTO諮商階段，尚未進入正式訴訟程序。

  • 會影響ECFA嗎？

「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）2010年6月29日簽署，並於2010年9月12日生效。整體架構包含早收清單及後續的貨品貿易協議（貨貿）、服務貿易協議（服貿）等，目前僅早收清單正式上路。

中國商務部8月15日臨時對ECFA早收清單小項之一的聚碳酸酯實施反傾銷措施，之後被問是否會中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品相關稅收優惠時，僅表示會採取相關措施。


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