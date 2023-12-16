中國認定台灣對中構成貿易壁壘，會影響ECFA嗎？中國的下一步為何？
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中國商務部昨（15）日公布對台灣貿易壁壘調查結果，認定台灣對中貿易限制措施構成貿易壁壘。貿易法專家李柏青認為，若中國後續對台採取報復措施破壞原本平衡，就有可能逼台灣向WTO提訴。ECFA、中國下一步與台灣未來的兩岸貿易該如何解？
（中央社）中國商務部調查認定台灣對其構成貿易壁壘，兩岸是否會走上WTO的爭端解決程序，過去沒有先例。貿易法專家李柏青認為，若中國後續對台採取報復措施破壞原本平衡，就有可能逼台灣向WTO提訴。
兩岸同時加入世界貿易組織（WTO）以來，由於WTO下爭端解決機制（Dispute Settlement Mechanism）具主權性質，中國始終不願依循這套機制向台灣提告，以免把「台灣問題國際化」，凸顯台灣主權。
這次中國依其國內法律對台進行貿易調查，並認定台灣對中貿易限制措施構成壁壘，後續做法有三條路，一是與台灣雙邊磋商；二是啟動多邊爭端解決機制，也就是透過WTO；三是片面進行貿易報復。
曾任台灣駐WTO代表團資深法律顧問的律師李柏青向《中央社》表示，中國一向不太希望在國際化的WTO平台上與台灣互動，除了每5年一次的貿易政策檢討會議上，中國代表會以口頭方式關切台灣限制中國產品進口議題。
例如今（2023）年11月台灣剛完成第5次貿易政策檢討會議，據經濟部指出，中國在會中就重提前述關切，台灣則回應並未違反WTO規範。而李柏青參與過前一次貿易政策檢討會議的印象是，中國代表發言算中性，並未政治化。
台灣在WTO平台對中國採取的動作，則是針對中國片面禁止台灣鳳梨、釋迦、蓮霧等農產品進入中國市場，曾多次在WTO相關委員會上提出「特定貿易關切」。
每當台灣農產品受打壓時，輿論也會探討是否該透過WTO爭端解決機制提告，不過正如台灣常駐WTO代表羅昌發曾在中央社專訪時所說：「面對中國，不只法律面，還有政治面的考量。」
亦即台灣若主動提告，是否可能激化兩岸緊張；若不提告，是否失去與中國溝通談判的槓桿施力機會，這讓台灣陷於兩難。無論如何，到目前為止，兩岸在WTO的互動十分有限，雙方形成一種避免「網內互打」的默契。
必須釐清的是，中國曾對台灣發動多次反傾銷調查，以及這次貿易壁壘調查，都不算WTO下的行為。李柏青解釋，兩者都是中國根據國內法採取的行動，但跟隨WTO的貿易原則。因此，若中國內部調查認定對方違反WTO規定，就可能告上WTO。
中國商務部在4月宣布將就台灣2455項商品進行貿易壁壘調查時，曾透過中國駐WTO代表團通知台灣代表團。對此，李柏青說明，依WTO規定，各國依據自己國內法發動調查應先通知對方政府，但由於台灣在北京無法設官方代表處，所以才出現上述由中國駐WTO代表團通知台灣代表團的常態性作法。
這次中國對台打出貿易壁壘牌，最後會不會走上WTO控告台灣，李柏青說，尚難斷言，只能說二十年多來未曾有過。
不過，若中國依其國內法「採取其他適當措施」，也就是片面對台灣貿易報復，那又會再次開啟台灣是否該將中國告上WTO的議論。
李柏青認為，若中國對台貿易制裁停留在過去的農產品，或是貿易額10億台幣程度，都還算台灣可忍受的範圍；但若像是全面性禁止台灣產品進口，「那就茲事體大，台灣不告好像也不行了」。
換言之，若中國破壞原本的平衡狀態，台灣恐須採取更強烈的行動來回應。不論中國歡不歡迎台灣總統大選的結果，若對台貿易脅迫玩得過火，甚至逼台灣告上WTO，那就會得到它最不喜歡的結局：讓台灣站上國際。
中國提前公布對台貿易壁壘調查
中國商務部昨（15）日提前公布對台灣貿易壁壘調查結果，認定台灣對中貿易限制措施構成貿易壁壘。
中國商務部4月公告決定對台灣農產、紡織品等2455項商品進行貿易壁壘調查。10月再公告調查延長3個月，原本截止日期落在明年1月12日，也就是台灣總統與立委選舉投票前一天。
- 貿易壁壘是什麼？
貿易壁壘意指一國為阻止國際貿易過度侵害當地產業利益，在稅務、許可等方面設立限制，使進口貨物成本提升。
貿易壁壘調查則是國家或地區依據國內法和世貿規則，調查交易夥伴的立法、政策或實際作法等措施是否構成貿易壁壘。
- 中國調查內容為何？
中國商務部今年4月12日公告，收到食品土畜進出口商會、五礦化工進出口商會和紡織品進出口商會等單位提交的貿易壁壘調查申請書，其中涉及包括農產、五礦化工、紡織等2455項產品。
中國商務部8月17日表示涉及產品調整至2509項，並稱初步調查顯示台灣對中貿易限制措施涉嫌違反世界貿易規則。
- 只有台灣被查嗎？
中國歷來至少有過2次貿易壁壘調查。第1次為2004年針對日本限制中國紫菜進口的措施進行調查，之後中方宣布中止。第2次調查則在2011年，對象為美國再生能源。
對日調查中止後，經中日多次磋商，最終達成雙邊協議並由日方修改措施。日本措施調整包含取消對進口紫菜與調味紫菜原產國的限定。
對美再生能源調查則因中國直到2018年才循世界貿易組織（WTO）爭端解決機制，該案目前仍在WTO諮商階段，尚未進入正式訴訟程序。
- 會影響ECFA嗎？
「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）2010年6月29日簽署，並於2010年9月12日生效。整體架構包含早收清單及後續的貨品貿易協議（貨貿）、服務貿易協議（服貿）等，目前僅早收清單正式上路。
中國商務部8月15日臨時對ECFA早收清單小項之一的聚碳酸酯實施反傾銷措施，之後被問是否會中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品相關稅收優惠時，僅表示會採取相關措施。
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
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為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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