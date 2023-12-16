回應烏克蘭脫俄入歐渴望，歐盟啟動入盟談判，智庫：烏克蘭有強健經濟潛力

（中央社）歐盟高峰會14日做出歷史性決定，啟動與烏克蘭的入盟談判。加入歐盟過程漫長沒有捷徑，烏克蘭能不能加入也沒人敢打包票。歐盟這一步主要是象徵性意義，目的是回應烏克蘭脫俄入歐的渴望。

2013年底，烏克蘭首都基輔爆發廣場革命，現場歐盟和烏克蘭旗海飄揚，民眾熱切表達加入歐盟的心聲。儘管不幸發生流血衝突，最後還是成功把貪汙和親俄羅斯的總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）趕下台。

從此，擺脫俄羅斯支配和加入歐盟就成了烏克蘭人民的願望，烏克蘭踏上改革的步伐，與歐盟的體制逐漸接軌。歐盟真正對烏克蘭敞開大門、加快入盟進程是在俄軍全面入侵烏克蘭後，畢竟烏克蘭的主權、獨立和民主不保，全歐洲的穩定都將跟著遭殃。

加入歐盟過程十分漫長，司法、自由市場體制、人權都得滿足嚴苛條件，羅馬尼亞、克羅埃西亞等上一批加入歐盟的國家，整個程序走了10年甚至更久。

成為候選國也不代表一定能加入，土耳其1999年開始與歐盟談判，近年因人權惡化和民主倒退中斷，何時恢復遙遙無期。

俄烏戰事仍如火如荼進行，烏克蘭由財閥支配的寡頭經濟結構非一時能改變，貪汙問題離根本解決也還有一大段距離，為何歐盟還是要啟動入盟談判？主要目的還是鼓舞烏克蘭抵抗俄軍的士氣，回應烏克蘭長久以來脫俄入歐的渴望。

這就像一個高中生很努力，成績有進步，雖然會考沒達標，為了鼓勵他還是先讓他上大學；只不過這大學課業繁重，而且要讀很久才能畢業，最後能不能畢業沒人知道。

因此，歐盟跨出這一步，象徵意義大於實際，等於向世人宣告烏克蘭是歐洲大家庭的一員。至於加入後對歐盟和烏克蘭彼此有什麼好處，現在談還太早。

高峰會的同一時間，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）正好召開出兵以來第一場大型記者會，他態度強硬絲毫沒有收手意願，還挖苦外國對烏克蘭支持減弱。

由此看來，歐盟此舉還有另一個意義，那就是明白告訴普亭一點也不想拋棄烏克蘭，「事實上正好相反，我們已經下定決心要跟你拚了」。

正如戰爭爆發以來，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）等歐洲領袖再三強調：「我們支持烏克蘭，不管需要多久。」

智庫：烏克蘭經濟規模、生活水準具備入盟條件

歐盟啟動烏克蘭的入盟談判，智庫分析烏克蘭的經濟狀況與加入歐盟前的波蘭等中東歐國家類似，資訊和軍火工業頗具競爭力，確實有加入歐盟的條件，不過也面臨人口銳減和貪污等障礙。

烏克蘭是歐洲面積第二大的國家，不過也是歐洲相對貧窮的國家，貪污問題嚴重，根據「國際透明組織」（Transparency International）公布的清廉印象指數（CPI），在全球180國當中排名第116，加上飽受戰爭揉爛，不少人質疑烏克蘭沒有條件加入歐盟。

然而，專精中東歐經濟的智庫「維也納國際經濟研究所」（The Vienna Institute for International Economic Studies，簡稱WIIW）近日發布報告，發現烏克蘭的經濟狀況與2004年至2013年加入歐盟的波蘭、羅馬尼亞等11個中東歐國家類似，只要歐盟各國有足夠政治意願，充分利用這個國家的潛力，烏克蘭有機會成功融入歐盟。

報告指出，目前烏克蘭的經濟規模相當於入盟前的匈牙利，生活水準與申請加入歐盟時的立陶宛相當。

如果烏克蘭今天就加入歐盟，歐盟的生產總值將增加1％，人口成長9％，等於波蘭入盟後的改變，因此從經濟觀點來看，烏克蘭入盟不至於對歐盟造成太大負擔。

在俄羅斯全面入侵前的20年間， 烏克蘭的經濟成長率普遍高於歐盟平均，維也納國際經濟研究所副所長格里芬森（Richard Grieveson）指出，這點證明如果能擴大出口到歐洲共同市場，並獲歐盟金援，戰爭結束後烏克蘭有能力快速復甦，一如中東歐的歐盟新成員國。

報告還分析烏克蘭經濟的強項，指出尤其在資訊業、金屬和軍火工業、農業頗具競爭力，潛力相當可觀。

至於不少歐洲國家擔心，烏克蘭加入歐盟後，將獲大筆農業補貼，分食歐盟補貼的大餅，報告認為這樣的恐懼沒有根據。

格里芬森表示，由於肥沃的黑土和便宜人力，烏克蘭農業的生產效率是許多歐盟國家的競爭對手，波蘭和匈牙利限制烏克蘭穀物的進口就是證明。

不過，烏克蘭也面臨貪污橫行、法治不彰、外資不足、人口銳減等隱憂，其中人口因為戰火大量外移是最大的問題，不論戰爭還要持續多久，缺口很難彌補。

報告預測，到了2040年烏克蘭總人口約3500萬人，比戰前足足短少20％，工作年齡人口大減將是戰後重建和復甦的主要障礙。

烏克蘭原本就有薪資低、民眾教育水準高、工業基礎強、離中歐製造業重心近等競爭優勢，格里芬森研判，烏克蘭未來勢必跟新加入歐盟的中東歐國家走同樣的路，用吸引外資的方式來發展經濟。

歐盟高峰會14日做出重要決定，正式開啟與烏克蘭的入盟談判。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：羅元祺