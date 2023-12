回應烏克蘭脫俄入歐渴望，歐盟啟動入盟談判，智庫：烏克蘭有強健經濟潛力

冬季穿搭最讓人傷腦筋的是,蓬鬆或毛料的衣物保暖性佳,卻顯得臃腫笨重、行動不易,機能性服飾的出現,成了這個時代下的穿搭新解,使冬季衣物得以輕薄保暖又百搭,享受美麗再也不需忍受寒風。

衣芙的發熱衣添加石墨烯,擁有絕佳的導熱性,創造超越溫暖的舒適健康穿衣體驗,不僅實穿性佳,可搭配的風格更可說是零限制,就讓編輯示範從商務到外出旅行的日常穿搭 look,提供你發熱衣的時尚穿搭靈感與指南。就如時尚大師聖羅蘭所言:「When you feel good in a clothing, anything good can happen. A Good clothing is a passport for happiness.」身著自己感到自信的穿搭,你將會遇見更多美好的事物,跟著與衣芙「衣起過好生活」吧。

Look 01:都會俐落

Photo Credit:TNL Brand Studio

西裝外套可說是上班族襯托專業工作表現能力的必備單品,在辦公室內只需一件簡單的衣芙發熱衣,就能為西裝襯飾加分。擁有12%的彈性纖維,服貼鎖住身體溫度,與西裝搭配既沒有襯衫的過度正式,卻也不失幹練感的smart casual風格;下身可搭配西裝打折九分褲或及踝寬褲,以都會俐落的時尚氣息自信迎向每一場會議。

Photo Credit:TNL Brand Studio

Look 02:質感家居

Photo Credit:TNL Brand Studio

居家工作的打扮不可能總是睡衣睡褲吧!就算一整天沒有外出行程,有時還是得出門採購、準備日用品,衣芙發熱衣擁有抗起球性高達4級及防靜電,耐穿、有效避免日常的摩擦,搭配同色系的針織外套,隨性地套上牛仔寬褲就有型。即使戴眼鏡、大素顏也自在從容,讓舒適的居家服穿搭依然擁有好質感。

Photo Credit:TNL Brand Studio

Look 03:休閒帥氣

Photo Credit:TNL Brand Studio

體態展現出的是對自我的要求,就算是冬季也攔不住出門運動的決心。一件機能良好的發熱衣可以應付戶外寒冷的氣溫,衣芙發熱衣使用環保再生纖維製成,減少40-85%的能源耗損,實踐永續健康的理念。而貼身輕薄的特性亦使身型不會因而變得臃腫,保持外出行動的靈活性。現在就穿上今年進化版發熱衣發熱衣與彈性瑜伽褲,加上一件防風防水的保暖外著出發吧。

Look 04:輕甜可人

Photo Credit:TNL Brand Studio

外罩落肩針織背心的搭配可說是近年來秋冬最夯的造型,帶點青春學院風的氣息,彷彿心情也跟著年輕起來。衣芙發熱衣內層親膚磨毛,保暖度加倍,不僅是最好的禦寒單品,也成為背心搭配的好評基底,最適合與閨蜜好友一起精心打扮的下午茶聚,或是和伴侶甜蜜外出約會,讓可愛的女孩感寫進DNA裡。

Photo Credit:TNL Brand Studio

Look 05:日系文青

Photo Credit:TNL Brand Studio

帶點oversize男友感的寬鬆穿搭、一件保暖的素色單品加上長版針織外套絕對是女孩的經典搭配,加上寬褲與帆布鞋,瞬間多了文藝氛圍。衣芙發熱衣添加石墨烯材質,賦予導熱與蓄熱的保暖功效,在寒風的冬日得以久違地背個帆布包前往書店,隨性坐在書店的角落咀嚼文字的美好,充實地度過週末的午後時光。

Look 06:法式浪漫

Photo Credit:TNL Brand Studio

前往藝術氣息濃厚的城市旅遊時,隨手一拍的街景都能成為一幅畫,這時更體現穿搭講究之必要。簡約的搭配,有時只需要一件大衣就能彰顯個人品味與態度。內搭選擇衣芙發熱衣,體感溫度經過認證直接升高9.62°C,甚至連國外的低溫都無懼,下著同色系的裙子或褲裝,再套上具有特色剪裁的大衣與長靴,巧思繫上腰帶強調身材比例,一身的法式浪漫氛圍湧現。

Photo Credit:TNL Brand Studio

總結

EF衣芙提供每位女性從都會辦公室日常到旅行休閒,兼具時尚美感與實用性的6大穿搭提案,不管你是哪種類型,都可以隨心情與其他衣飾單品改變發熱衣的色彩以及領型。衣芙發熱衣涵蓋黑色、深灰、深藍的基本色彩與立領、圓領、V領版型之外,女版也有奶茶、酒紅、芋粉等好感色調,以及大U型芭蕾領與無袖背心供多樣化的搭配。衣芙發熱衣還推出男版與童版的多元色彩,符合各類型大人小孩的需求,享受好感穿搭的同時更能「衣暖心更暖」,就讓冬季每一個日常時刻,都有HEATPUSH發熱衣的溫暖陪伴吧。

了解更多衣芙「HEATPUSH」,全新進化石墨烯材質發熱衣