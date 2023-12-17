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TNL+ 2023/12/17,
健康

22對雙胞胎進行8週飲食實驗，「純素組」低密度膽固醇下降15％、胰島素分泌下降25％

22對雙胞胎進行8週飲食實驗，「純素組」低密度膽固醇下降15％、胰島素分泌下降25％
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

這項發表在《美國醫學會雜誌》（JAMA）期刊上的研究，之所以讓人眼睛為之一亮，是因參與研究的受試者是22對具有同樣基因的雙胞胎。他們無論是在生活模式、行為、穿著等面向上，都極為相近，這與一般參與研究的受試者樣態大有不同。

文：Taylor Mei

近期一項新研究發現，一對健康的雙胞胎若其中一人實行「純素飲食」（Vegan）8週時間，與維持一般飲食的另一人相比，除了可見低密度膽固醇（LDL）降低，血糖指數也更穩定、體重下降的速度也更快。不過執行研究的專家表示，這樣嚴格的飲食控制，或許一般人可能吃不太消，不見得一定要完全遵守。

新研究：純素飲食讓身體變得更健康

據《CNN》報導，該研究的第一作者、美國史丹佛大學預防研究中心的醫學系教授蓋德納（Christopher Gardner）指出，短短8週的實驗時間，雙胞胎中採純素飲食者的檢驗結果可以發現，低密度膽固醇下降了約10％至15％、胰島素的分泌也下降25％，體重部分則降低了3％。

與過往常見的素食主義不同，純素飲食不僅不食用動物肉，也去除了雞蛋、乳製品，甚至連蜂蜜等食物或製品，只要含有動物成分，就不食用。蓋德納表示，嚴格的植物性飲食與其他飲食相比，其實在纖維、維生素、礦物質及植物營養素（phytonutrients）的含量都更高。

雖未參與研究「這樣研究結果證實了現在飲食指南可有效減少心血管疾病的風險，」為參與研究的塔夫茲大學（Tufts University）心血管營養實驗室資深研究人員列支敦士登（Alice Lichtenstein）說。「純素飲食與一般飲食相比，不飽和脂脂肪的含量更高、全穀含量也比精緻穀類高、卡路里更低、纖維跟蔬菜量也高了不少，發生心血管疾病的可能性下降。」她說。

以雙胞胎作為受試對象成研究亮點

這項發表在《美國醫學會雜誌》（JAMA）期刊上的研究，之所以讓人眼睛為之一亮，是因參與研究的受試者是22對具有同樣基因的雙胞胎。他們無論是在生活模式、行為、穿著等面向上，都極為相近，這與一般參與研究的受試者樣態大有不同。

該研究自2022年5月執行至7月截止，參與研究的44人分為實驗組及控制組。在飲食上兩組飲食也十分健康，充滿了蔬菜、豆類、水果和全穀類食物，同時也避免攝取精緻澱粉與糖分。不過最主要的差別在於，實驗組的受試者食用的是完全不含動物成分的純素食物，而對照組則是菜肉都吃。

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