2023台北馬拉松12/17登場：比賽路線圖、周邊交通管制、天氣預報一次看
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一年一度的台北馬拉松正式賽即將在明（17）日舉辦，本屆吸引2萬8000名跑者參賽，跑步路線從台北市民廣場出發，行經中正紀念堂、圓山飯店、大直美麗華、南港展覽館、台北田徑場等6個行政區。《關鍵》帶您一次看比賽路線、交通管制、天氣資訊。
2023年台北馬拉松賽事將在17日舉辦，吸引2萬8000名跑者參加。賽事預計早上6時30分，從台北市市民廣場出發，行經包括國父紀念館、中正紀念堂、台北車站、圓山大飯店、南港展覽館等景點，橫跨台北市六個行政區，最後回到終點台北田徑場。
《關鍵評論網》為[您整理17日馬拉松賽事路線、交通資訊與天氣狀況：
如何抵達市民廣場？
本屆台北馬拉松起跑點在台北市民廣場，參賽者可搭乘捷運、公車或自行駕車前往。
- 捷運：搭乘板南線至市府站或國父紀念館站；搭乘淡水信義線至台北世貿／101下車。當日配合賽事，台北捷運將提早於早上5點發車（小碧潭站及新北投站維持上午6時00分正常發車）
- 公車： 202、266、266（區間）、270（區間車）、28、311、537、647、912、915、棕6、棕7、綠1
- 停車資訊：府前廣場地下停車場、台北101停車場
- 周邊交通管制：
全馬、半馬賽事路線
本次賽事分為全程馬拉松和半程馬拉松，兩賽程的起點站皆為台北市市民廣場，終點站也同樣都是台北田徑場。
兩種賽事在5公里處設置第一個補給站，每2.5公里就有一個補給站，每一站點都提供水和運動飲料，部分站點提供食物和海綿。
- 全程馬拉松（42.195公里）
行經路線：市民廣場（起點）＞仁愛路四段至一段＞左轉中山南路（逆向）＞左轉信義路＞右轉杭州南路（逆向）＞右轉愛國東路＞愛國西路＞右轉中華路一段＞右轉北門廣場＞忠孝西路＞右轉重慶南路＞左轉凱達格蘭大道（逆向）＞左轉中山南路（逆向）＞中山北路一段至三段（逆向）＞中山橋＞右轉北安路＞明水路（逆向）＞樂群一路（逆向）＞堤頂大道（順向後逆向）＞環東高架匝道（逆向）＞環東高架（東往西高架段）＞下經貿一路匝道（逆向）＞經貿一路（逆向）＞原線折返＞經貿一路＞右轉港東街＞左轉1號經貿疏散門＞南湖左岸河濱公園＞成美左岸河濱公園＞觀山河濱公園＞迎風河濱公園＞觀山河濱公園＞右轉基6塔悠疏散門＞左轉塔悠路（逆向）＞塔悠路（至健康路口接回順向）＞右轉南京東路五至四段（逆向）＞左轉臺北田徑場（終點）。
- 半程馬拉松（21.0975公里）
行經路線：市民廣場（起點）＞仁愛路四段至一段＞左轉中山南路（逆向）＞左轉信義路＞右轉杭州南路（逆向）＞杭州南路（過金華街口後折返）＞杭州南路＞左轉愛國東路＞右轉中山南路＞中山北路一段至三段＞中山橋＞右轉北安路＞明水路＞樂群一路＞堤頂大道＞右轉南京東路六段＞上麥帥一橋＞下南京東路匝道＞南京東路五至四段＞南京東路四段（終點）不越過健康路口。
交通管制路線
台北市政府警察局交通警察大隊公告改道路線與替代道路：
- 欲穿越仁愛路往北車輛：
- 汽車：改道基隆路地下道或信義路匝道上建國高架道往北續行。
- 機車：改道基隆路地下道往北續行。
- 欲穿越仁愛路往南車輛：
- 汽車：改道長安東路匝道上建國高架道或忠孝東路車行地下道左轉中華路往南續行。
- 機車：改道忠孝東路車行地下道左轉中華路往南續行。
- 欲穿越中山南（北）路往東車輛：
- 汽車：改道忠孝西路車行地下道、市民高架道或至士林區行駛新生高架道往南下匝道往東續行。
- 機車：改道忠孝西路車行地下道或由民族西路左轉中山北路調撥車道往北後，往東續行。
- 欲穿越中山南（北）路往西車輛：
- 汽車：改道忠孝西路車行地下道、市民高架道或新生高架道至中山北路，接劍潭路左轉承德路後往西續行。
- 機車：改道忠孝西路車行地下道或民族東路接中山北路，至中山橋下迴轉道迴轉後往西續行。
- 欲穿越愛國西路往北車輛：改道中華路往北續行。
- 欲穿越忠孝西路往南車輛：改道中華路往南續行。
- 堤頂大道往南車輛：改道舊宗路往南續行。
- 麥帥一橋往市區車輛：改道成功橋、民權大橋往西續行。
- 麥帥二橋往內湖方向：改道八德路四段、成功橋往東續行。
- 欲穿越南京東路往北車輛：改道敦化北路（快車道）、復興北路或至內湖區接民權大橋往北續行。
- 欲穿越南京東路往南車輛：改道敦化北路、復興北路往南續行。
- 欲穿越南京東路往東（西）車輛：改道八德路、市民大道、民生東路或民權東路往東（西）續行。
- 環東大道東往西車輛：改道行駛忠孝東路或南港路往西續行。
- 中正區周邊改道動線：往東至重慶漢口停等，往西至中華開封、中華武昌、中華衡陽、中華貴陽停等，往南至愛國博愛、愛國重慶、愛國延平停等，往北至忠孝博愛停等，俟跑者通過時開放通行。
分區交通管制時間表
天氣狀況
根據中央氣象署天氣預報，因為鋒面通過及大陸冷氣團南下，有局部短暫雨，出門應攜帶雨具備用，留意溫度變化適時添加衣物。今天晚上到明天清晨（18:00至6:00）氣溫約13到14度，降雨機率60％；17日白天（6:00至18:00）氣溫落在13到14度，降雨機率50％。
新聞來源
- 112年12月16至17日 2023臺北馬拉松-交通管制訊息（臺北市政府體育局）
- 「2023臺北馬拉松暨早餐跑活動」本週六日登場， 相關交通管制措施，請用路人提前改道行駛（台北市政府警察局交通警察大隊）
- 台北馬拉松正式賽競賽規則（台北馬拉松）
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：羅元祺
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永豐「DAWHO之夜」帶大戶看大勢：展望2024經濟走向，深度解析股房雙市投資契機！
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今年11月29日，關鍵評論網攜手永豐銀行舉辦直播活動《DAWHO之夜》，邀請到吳怡霈主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位投資專家，與大家分析2024年的經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，尋覓投資契機！
去年開始，關鍵評論網攜手永豐銀行DAWHO數位帳戶，舉辦系列直播活動《DAWHO之夜》。每次邀請不同領域的專家學者帶來實用的生活、理財知識，播出至今深受觀眾喜愛，像是2月播出的「行為財務學實踐大戶方舟策略」、或是6月播出的「大戶的日本秘境攻略」，也都好評如潮。
今年11月29日傍晚，雙方再次合作舉辦大戶們敲碗已久的直播活動──「DAWHO之夜：2024經濟展望」，本次邀請到知性主播吳怡霈擔綱主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位股市房市投資專家，與大家細細分析2024年的經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，在溫和衰退中尋覓投資契機！
2024經濟「審慎樂觀」！做好資產分配是投資成功關鍵
隨著2023年越來越接近尾聲， 2024年臺灣經濟預測也紛紛出爐，綜觀各界預測報告*，2024年經濟成長率預估落在3%上下，較2023年增長約1.5個百分點。對於明年臺灣的景氣觀察，政大商學院教授周冠男以烏俄戰爭、美中科技角力等國際事件的影響力式微為例，說明過去影響經濟的風險事件都已漸漸被認為「可控」，再加上近期作為經濟先行指標的股市也回穩、上漲，因此認為未來景氣將會緩慢恢復正常。
周教授提醒，雖然樂觀看待未來趨勢，但還是必須關注美國聯準會的「利率政策」和「以巴衝突」的後續情形。不管是債市還是股市，只要利率政策有點風吹草動，就會對市場產生巨大影響；此外他也提到，雖然從過去歷史看來，地緣政治事件對市場影響短暫，但仍建議投資人要多加注意，才能及時調整自己的投資組合。
談到投資心法，周冠男也強調，「投資絕對不是短線賺大錢的事情，不能急。為什麼『經濟循環』裡面有『循環』？因為它不可能永遠都不好。所以我們要做好資產配置，長期它就可能會自然而然地往上增值。」除此之外，他也分享資產配置比例的建議，「我覺得更精確的比例是『100-年齡』。」例如30歲年輕人的配置方向就是70%股票、30%債券，然後每個人再根據個別的風險承受能力調節。最後，周冠男也建議大家在選擇標的時要落實分散的動作，避免一注獨壓某檔標的，因為市場到底最後誰會存活、誰能出線都是未知數。
2024房市「量」重於「價」！給首購族與投資人的建議
除了股市，房市的發展也是許多投資人關注的重點，尤其在臺灣號稱年度最重的打「炒房」政策《平均地權條例修正案》正式實施以後，不少人認為房市好像活力不再。對此，樂居創辦人李奕農以國泰房價指數及央行報告*推論，認為未來房市將出現「價格緩漲、成交量萎縮、建商推案量縮」三大趨勢，建議2024年投資人可以從「成交量」觀察房屋的剛性需求強烈與否，進而判斷未來房市走勢。
此外，李奕農進一步指出，「看似條例實施壓縮了預售屋的淨轉手空間，整體市場萎縮、監理轉嚴，預售屋受傷應該比較嚴重，但實際上預售屋還是交易最熱絡的。」原因出在預售市場分期支付款項的特性，所以他認為未來預售屋的成交量還是持續看漲，且整體房市也不會過於疲弱。他接著解釋，「就像實價登錄不能稱為打房手段，近期政府只是增加監管力道，整頓市場的交易狀況，讓房地產交易回歸正常化，所以我不認為這些政策會導致房市走緩。」
面對首購族的聽眾，李奕農認為可以跟著政策走，例如現在提供利率補貼、寬限期延長、貸款年限延長的「新青年安心成家房貸」就是不錯的機會；但如果是投資人，李奕農則建議要等到政府把限貸政策移除的時候，才比較是進場投資的時機。
AI話題持續發燒，股房雙市怎麼看？
活動過程中，也談到近年熱門的AI話題。對此，李奕農分享美國房產領域已經有運用AI預測房地產價值的成熟案例，說明AI未來很可能成為房市中預測物件價值的工具，無論是投資還是自住都能幫助到想買房的購屋族。周冠男也認同AI崛起的趨勢，並從兩大觀點進一步分析，「第一，市場最近剛從AI熱潮冷靜下來，市場和投資人也能更客觀的看待產業未來的前景；第二，回到生活面來看，AI也只會越來越強，不管是金融商品推薦、醫藥應用、電信通訊、傳播應用，甚至是娛樂產業都是一片藍海，值得投資人持續關注。」
不過論及「出手」時，他也鄭重的再次提醒，「還是那一句，出手之前要做研究、不要單押某一家股票；最好AI相關標的都要有所涉獵，或是挑選一個投資組合，盡量把風險透過資產配置分散開。」就像周冠男教授不斷強調的，投資最忌諱人云亦云，哪個故事好聽走哪邊。因為每個人的風險承受度不同，投資理財的規劃、資產配置的方式也不同，投資人必須仔細思考，做好功課，然後才能在一次次的配置和操作過程，領悟到屬於自己的投資心法，並在2024年把握市場大勢，享受被動投資的甜美果實。
*註1：綜觀中央銀行、行政院主計總處、中華經濟研究院、台灣經濟研究院等單位所公布之經濟報告中的台灣經濟成長率預估值。
*註2：2023年10月3日，中央銀行業務報告暨 113 年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分之說明，第33頁。
* 來賓言論不代表永豐銀行之立場，直播活動體驗旨在提供趣味性互動，因每個人的狀況不盡相同，使用者應自行評估與參考，切勿以此直播內容作為生活規劃的唯一依據。
* 注意事項：
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2. 美股：
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(2). 投資一定有風險，股票/ETF投資有賺有賠，申購前請至永豐銀行 ShareShares 網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/ShareShares/Index.aspx
3. ibrAin：永豐商業銀行經金融監督管理委員會109年9月10日金管證投字第1090352215號函核准辦理兼營證券投資顧問業務。請至永豐銀行ibrAin網站參考完整投資警語說明：https://bank.sinopac.com/sinopacBT/webevents/ibrain/index.html
4. 大戶投：「大戶投」為永豐金證券提供之服務，詳情請至大戶投網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/dawhotou/
5.房貸：「理財型房貸」為永豐銀行提供之服務，請評估投資風險及自身償債能力，詳情請至房貸網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/mortgage/