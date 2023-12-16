2023台北馬拉松12/17登場：比賽路線圖、周邊交通管制、天氣預報一次看

2023年台北馬拉松賽事將在17日舉辦，吸引2萬8000名跑者參加。賽事預計早上6時30分，從台北市市民廣場出發，行經包括國父紀念館、中正紀念堂、台北車站、圓山大飯店、南港展覽館等景點，橫跨台北市六個行政區，最後回到終點台北田徑場。

《關鍵評論網》為[您整理17日馬拉松賽事路線、交通資訊與天氣狀況：

如何抵達市民廣場？

本屆台北馬拉松起跑點在台北市民廣場，參賽者可搭乘捷運、公車或自行駕車前往。

捷運：搭乘板南線至市府站或國父紀念館站；搭乘淡水信義線至台北世貿／101下車。當日配合賽事，台北捷運將提早於早上5點發車（小碧潭站及新北投站維持上午6時00分正常發車）

公車： 202、266、266（區間）、270（區間車）、28、311、537、647、912、915、棕6、棕7、綠1

停車資訊：府前廣場地下停車場、台北101停車場

周邊交通管制：

全馬、半馬賽事路線

本次賽事分為全程馬拉松和半程馬拉松，兩賽程的起點站皆為台北市市民廣場，終點站也同樣都是台北田徑場。

兩種賽事在5公里處設置第一個補給站，每2.5公里就有一個補給站，每一站點都提供水和運動飲料，部分站點提供食物和海綿。

全程馬拉松（42.195公里）

行經路線：市民廣場（起點）＞仁愛路四段至一段＞左轉中山南路（逆向）＞左轉信義路＞右轉杭州南路（逆向）＞右轉愛國東路＞愛國西路＞右轉中華路一段＞右轉北門廣場＞忠孝西路＞右轉重慶南路＞左轉凱達格蘭大道（逆向）＞左轉中山南路（逆向）＞中山北路一段至三段（逆向）＞中山橋＞右轉北安路＞明水路（逆向）＞樂群一路（逆向）＞堤頂大道（順向後逆向）＞環東高架匝道（逆向）＞環東高架（東往西高架段）＞下經貿一路匝道（逆向）＞經貿一路（逆向）＞原線折返＞經貿一路＞右轉港東街＞左轉1號經貿疏散門＞南湖左岸河濱公園＞成美左岸河濱公園＞觀山河濱公園＞迎風河濱公園＞觀山河濱公園＞右轉基6塔悠疏散門＞左轉塔悠路（逆向）＞塔悠路（至健康路口接回順向）＞右轉南京東路五至四段（逆向）＞左轉臺北田徑場（終點）。

半程馬拉松（21.0975公里）

行經路線：市民廣場（起點）＞仁愛路四段至一段＞左轉中山南路（逆向）＞左轉信義路＞右轉杭州南路（逆向）＞杭州南路（過金華街口後折返）＞杭州南路＞左轉愛國東路＞右轉中山南路＞中山北路一段至三段＞中山橋＞右轉北安路＞明水路＞樂群一路＞堤頂大道＞右轉南京東路六段＞上麥帥一橋＞下南京東路匝道＞南京東路五至四段＞南京東路四段（終點）不越過健康路口。

交通管制路線

台北市政府警察局交通警察大隊公告改道路線與替代道路：

欲穿越仁愛路往北車輛：

汽車：改道基隆路地下道或信義路匝道上建國高架道往北續行。 機車：改道基隆路地下道往北續行。

欲穿越仁愛路往南車輛：

汽車：改道長安東路匝道上建國高架道或忠孝東路車行地下道左轉中華路往南續行。 機車：改道忠孝東路車行地下道左轉中華路往南續行。

欲穿越中山南（北）路往東車輛：

汽車：改道忠孝西路車行地下道、市民高架道或至士林區行駛新生高架道往南下匝道往東續行。 機車：改道忠孝西路車行地下道或由民族西路左轉中山北路調撥車道往北後，往東續行。

欲穿越中山南（北）路往西車輛：

汽車：改道忠孝西路車行地下道、市民高架道或新生高架道至中山北路，接劍潭路左轉承德路後往西續行。 機車：改道忠孝西路車行地下道或民族東路接中山北路，至中山橋下迴轉道迴轉後往西續行。

欲穿越愛國西路往北車輛：改道中華路往北續行。

欲穿越忠孝西路往南車輛：改道中華路往南續行。

堤頂大道往南車輛：改道舊宗路往南續行。

麥帥一橋往市區車輛：改道成功橋、民權大橋往西續行。

麥帥二橋往內湖方向：改道八德路四段、成功橋往東續行。

欲穿越南京東路往北車輛：改道敦化北路（快車道）、復興北路或至內湖區接民權大橋往北續行。

欲穿越南京東路往南車輛：改道敦化北路、復興北路往南續行。

欲穿越南京東路往東（西）車輛：改道八德路、市民大道、民生東路或民權東路往東（西）續行。

環東大道東往西車輛：改道行駛忠孝東路或南港路往西續行。

中正區周邊改道動線：往東至重慶漢口停等，往西至中華開封、中華武昌、中華衡陽、中華貴陽停等，往南至愛國博愛、愛國重慶、愛國延平停等，往北至忠孝博愛停等，俟跑者通過時開放通行。

分區交通管制時間表

天氣狀況

根據中央氣象署天氣預報，因為鋒面通過及大陸冷氣團南下，有局部短暫雨，出門應攜帶雨具備用，留意溫度變化適時添加衣物。今天晚上到明天清晨（18:00至6:00）氣溫約13到14度，降雨機率60％；17日白天（6:00至18:00）氣溫落在13到14度，降雨機率50％。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：羅元祺