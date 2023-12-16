北京地鐵列車斷裂515人送醫、逾百人骨折，出事前兩天才剛完成檢修
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北京地鐵昌平線列車14日晚發生追撞斷裂，事實上在事發兩天前才剛進行全面維修車輛設備，不料發生意外。北京交通委表示，事故原因是後方列車煞車不及，加上軌道因雪溼滑導致追撞，進一步造成車廂斷裂。所幸無人死亡，目前共67人住院治療。
（中央社）北京市交通委昨（15）日表示，14日晚發生的北京地鐵昌平線列車追撞斷裂事故，共有515人送醫檢查，其中102人骨折，無人死亡。事故原因則是下雪軌道溼滑導致前車緊急剎停，位處下坡的後車也因溼滑未能有效剎車，導致追撞。
《北京日報》報導，北京市交通委指出，截至15日早上6時，上述515人中有67人住院治療，25人留院觀察，其餘423人已離院返家。
北京市交通委指出，事故發生後，中共北京市委、北京市政府成立現場事故處置領導小組，交通、消防、衛健、公安、應急等部門和當地政府當即搶險救援，轉運傷員，轉移乘客，在14日晚間11時許將人員轉運完畢，現場處置工作基本結束。
北京市交通委表示，據初步調查，事故原因為下雪軌道溼滑，導致前車訊號降級而緊急剎停。後車因所在區段位於下坡地段，下雪導致列車滑行未能有效剎停，進而追撞前車。
目前北京市政府已成立地鐵昌平線事故調查組，將進一步查清事故原因，評估應急處置工作，深刻吸取事故教訓，嚴肅追究責任，確實抓好整改。
急診室醫護：事故傷者沒有生命危險，最嚴重是骨折
北京地鐵昌平線列車14日晚發生追撞斷裂，造成515人送醫，其中有102人骨折。就在事故前兩天，為應變低溫下雪，北京地鐵才剛完成車輛設備和高架線路設施的檢修維護。
中國《上游新聞》報導，截至15日中午12時21分許，北京市交通委通報「地鐵昌平線事故昨晚完成現場救援應急處置」：「14日23時許，人員轉運完畢，現場處置工作基本結束。」
通報另指出：「共有515人送醫院檢查，其中骨折102人，無人員死亡。截至今晨6時，423人已離院，25人留觀，67人住院治療。」
北京大學國際醫院急診室醫護表示：「現在很多患者已經過來了…目前來的都沒有生命危險，最嚴重就是骨折。」
據報導，事發前兩天，為因應低溫下雪天氣，北京地鐵工作人員才剛完成車輛設備、高架線路設施的檢修維護；北京地鐵12日曾調度逾1600技術員於收班空檔，全面維修車輛設備。
事故發生後，有關單位的緊急應變也被質疑。報導指出，若干乘客埋怨，他是踩著雪步行近20分鐘才走到西二旗站，當時西二旗站附近聚集大批無法搭地鐵的乘客，搭計程車要等很久。
卡在車廂裡的乘客受訪表示，很多人在等待救援過程中有點喘不過氣，有人破窗透氣；乘客馬女士回憶，當時車廂吵雜，有人試圖砸窗，司機安撫別驚慌等待救援，若干人致電求救，約晚間7時40分等到搜救人員相助。
北京地鐵官方微博最初宣稱這是「車輛故障」，至深夜才致歉並改口為「事故」，同樣引發質疑。
上游新聞訪問安監部門專家王先生（化名）說：「故障是一種純技術的說法…但從這次情況來看，已經出現了乘客受傷和財產損失，所以從安全生產的角度來看，肯定屬於事故。」
他表示，這次事故還涉及監管是否到位及作業是否符合規範等，若經調查發現並非純粹軌道壞了等技術原因，牽涉平時檢修不到位、操作不當等人為因素，那就是安全事故而非設備故障。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：羅元祺
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
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為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
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優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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