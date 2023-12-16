北京地鐵列車斷裂515人送醫、逾百人骨折，出事前兩天才剛完成檢修

（中央社）北京市交通委昨（15）日表示，14日晚發生的北京地鐵昌平線列車追撞斷裂事故，共有515人送醫檢查，其中102人骨折，無人死亡。事故原因則是下雪軌道溼滑導致前車緊急剎停，位處下坡的後車也因溼滑未能有效剎車，導致追撞。

《北京日報》報導，北京市交通委指出，截至15日早上6時，上述515人中有67人住院治療，25人留院觀察，其餘423人已離院返家。

北京市交通委指出，事故發生後，中共北京市委、北京市政府成立現場事故處置領導小組，交通、消防、衛健、公安、應急等部門和當地政府當即搶險救援，轉運傷員，轉移乘客，在14日晚間11時許將人員轉運完畢，現場處置工作基本結束。

北京市交通委表示，據初步調查，事故原因為下雪軌道溼滑，導致前車訊號降級而緊急剎停。後車因所在區段位於下坡地段，下雪導致列車滑行未能有效剎停，進而追撞前車。

目前北京市政府已成立地鐵昌平線事故調查組，將進一步查清事故原因，評估應急處置工作，深刻吸取事故教訓，嚴肅追究責任，確實抓好整改。

急診室醫護：事故傷者沒有生命危險，最嚴重是骨折

北京地鐵昌平線列車14日晚發生追撞斷裂，造成515人送醫，其中有102人骨折。就在事故前兩天，為應變低溫下雪，北京地鐵才剛完成車輛設備和高架線路設施的檢修維護。

中國《上游新聞》報導，截至15日中午12時21分許，北京市交通委通報「地鐵昌平線事故昨晚完成現場救援應急處置」：「14日23時許，人員轉運完畢，現場處置工作基本結束。」

通報另指出：「共有515人送醫院檢查，其中骨折102人，無人員死亡。截至今晨6時，423人已離院，25人留觀，67人住院治療。」

北京大學國際醫院急診室醫護表示：「現在很多患者已經過來了…目前來的都沒有生命危險，最嚴重就是骨折。」

據報導，事發前兩天，為因應低溫下雪天氣，北京地鐵工作人員才剛完成車輛設備、高架線路設施的檢修維護；北京地鐵12日曾調度逾1600技術員於收班空檔，全面維修車輛設備。

事故發生後，有關單位的緊急應變也被質疑。報導指出，若干乘客埋怨，他是踩著雪步行近20分鐘才走到西二旗站，當時西二旗站附近聚集大批無法搭地鐵的乘客，搭計程車要等很久。

卡在車廂裡的乘客受訪表示，很多人在等待救援過程中有點喘不過氣，有人破窗透氣；乘客馬女士回憶，當時車廂吵雜，有人試圖砸窗，司機安撫別驚慌等待救援，若干人致電求救，約晚間7時40分等到搜救人員相助。

北京地鐵官方微博最初宣稱這是「車輛故障」，至深夜才致歉並改口為「事故」，同樣引發質疑。

上游新聞訪問安監部門專家王先生（化名）說：「故障是一種純技術的說法…但從這次情況來看，已經出現了乘客受傷和財產損失，所以從安全生產的角度來看，肯定屬於事故。」

他表示，這次事故還涉及監管是否到位及作業是否符合規範等，若經調查發現並非純粹軌道壞了等技術原因，牽涉平時檢修不到位、操作不當等人為因素，那就是安全事故而非設備故障。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：羅元祺