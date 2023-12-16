開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/16,
政治

黎智英案18日開審，入法院須經X光機檢查

黎智英案18日開審，入法院須經X光機檢查
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

保安局長鄧炳強昨天表示，以往審訊期間留意到很多人自稱「旁聽師」，騷擾檢控人員、大聲喧嘩，甚至在律師去洗手間時滋擾，以及在庭上叫囂，影響法庭程序。鄧炳強說，警方和司法機構已協調將檢查進入法院的訪客，被告、旁聽者和律師均須經過X光機檢查，警方也會在法院附近加強巡邏，派出爆炸品搜索犬協助。

（中央社）香港壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》涉嫌勾結外國勢力案18日移師至西九龍法院開審，香港保安局表示，警方和司法機構已協調將檢查進入法院的訪客，被告、旁聽者和律師都須經過X光機檢查。

《明報》今天報導，港府保安局長鄧炳強昨天表示，以往審訊期間留意到很多人自稱「旁聽師」，騷擾檢控人員、大聲喧嘩，甚至在律師去洗手間時滋擾，以及在庭上叫囂，影響法庭程序。

鄧炳強說，警方和司法機構已協調將檢查進入法院的訪客，被告、旁聽者和律師均須經過X光機檢查，警方也會在法院附近加強巡邏，派出爆炸品搜索犬協助。

鄧炳強並警告，任何人若意圖騷擾審訊或恐嚇參與司法程序的人員，警方會立即採取果斷行動。

司法機構則指與警方保持密切聯絡，並已按需要和風險評估加強保安安排。

報導說，據「維持法院秩序和確保法院安全的法院大樓規則」，任何進入或逗留法院大樓的人若干擾其他法庭使用者，可能會被舉報，並被要求離開法院大樓。

報導說，對於黎智英案開審，司法機構安排派發共388張公眾旁聽證及61張記者證，其中正庭設70個公眾席及30個記者席。

據報導，本案被告黎智英及《蘋果日報》3間公司，同被控各一項「串謀刊印煽動刊物」罪及「串謀勾結外國勢力危害國安」罪。黎智英另被控各一項「勾結外國勢力危害國安」罪及「串謀勾結外國勢力危害國安」罪。案件由《國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰審理。

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。