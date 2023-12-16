美國安顧問訪以色列討論縮小戰爭規模；以軍遭控近距離射殺巴勒斯坦人、誤殺3人質惹議

白宮國家安全顧問蘇利文出訪以色列，討論縮小加薩戰爭規模

（中央社）美國當地時間15日暗示與以色列在如何迅速縮小加薩戰事規模上存在歧見。白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示縮減用兵規模的時機點現為美以間「密集討論」的主題。

《路透社》報導，激烈的地面戰鬥範圍在本月擴大到整個加薩走廊（Gaza Strip），救援組織警告將發生人道主義災難。美國總統拜登（Joe Biden）本週稍早表示，以色列可能因「不分青紅皂白」空襲造成巴勒斯坦平民死亡而失去國際支持。

蘇利文14、15日在以色列訪問。美國官員向記者簡報稱蘇利文向以色列傳達的訊息之一是縮小這場龐大的軍事行動，轉向更具針對性的作法來鎖定巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）領袖ㄈ。

《紐約時報》引述4名美國官員說法報導，拜登希望以色列在大約3週內轉向更精準的戰術，但蘇利文在接受媒體採訪時，迴避時機問題。

他說：「這場戰爭將過渡到另一個階段，重點將是以更精準方式鎖定（哈瑪斯）領導層以及根據情報展開的任務。」

「美國和以色列將持續密集討論究竟何時、在何種條件下開始（縮減用兵規模）。」

蘇利文還說，「條件和時機」顯然是他與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和以國政、軍高層會談的主題之一。

蘇利文到訪期間，以色列官員公開強調將持續戰鬥，直到達成剷除哈瑪斯的目標。

納坦雅胡14日告訴蘇利文，以色列將持續作戰直到取得「絕對勝利」。以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）表示戰爭會「持續數個月」。

《半島電視台》攝影記者遭以色列無人機襲擊身亡

阿拉伯語的《半島電視台》（Al Jazeera）表示，旗下一名攝影記者今天在報導加薩走廊南部學校的爆炸事件時，遭以色列的無人機攻擊身亡。

《路透社》報導，《半島電視台》表示，攝影師達卡（Samer Abu Daqqa）在汗尤尼斯（Khan Younis）的法哈納學校（Farhana School）空襲中受傷，後因無法獲得醫治，於救護車獲准進入該區域前傷重身亡。

《半島電視台》表示，以色列的無人機向學校發射飛彈。路透社無法證實此事細節。這所學校是流離失所的民眾用來避難的地方。

以色列軍方沒有回應置評請求。

《半島電視台》在一份聲明中說：「達卡受傷後，以色列軍隊阻止救護車和救援人員接近他，拒絕提供急需的緊急治療，任由他留在現場流血5個多小時後身亡。」

這些記者是在加薩南部城市採訪新聞，當地最近幾天一直是以色列地面攻擊的中心。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯控制的內政部所屬民防部門表示，3名加薩救援人員也在學校空襲中喪生。

半島電視台表示，首席特派員瓦爾（Wael al-Dahdouh）在空襲中手部受傷，但設法前往附近醫院接受治療。

瓦爾廣為整個中東地區觀眾所知。半島電視台上個月聲明指出，瓦爾的妻子和兩個孩子在加薩走廊紐瑟拉特（Nuseirat）難民營中因空襲身亡。

保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）當地時間15日表示，加薩2個月的戰爭給記者造成沉重打擊，至少有64名記者和媒體工作者喪命。

保護記者委員會呼籲國際當局「對攻擊事件進行獨立調查，追究肇事者責任」。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）被問及達卡身亡一事時表示：「我們仍然沒有掌握任何跡象證明以色列故意追捕報導這場戰爭的記者。」

以色列軍方誤將人質認成「威脅」，射殺3人

以色列軍方表示，其部隊「錯誤地」將3名人質當成威脅後，當地時間15日開槍將他們打死。

《法新社》報導，以色列軍方聲明指出，「在西傑亞區（Shejaiya）的戰鬥中，以色列國防軍（IDF）誤將3名以色列人質當成威脅，並開槍打死他們」。

以色列軍方表示，「對這起悲慘事件深感悔恨」。

以色列軍方指出，其中2名人質為海姆（Yotam Haim）和埃爾－塔拉卡（Samer El-Talalqa）；至於第3名人質，在其家屬要求下，軍方不透露姓名。

根據以色列官方數據，哈瑪斯武裝分子在10月7日跨界攻擊中，俘虜約250名人質及殺害1139人。

以色列展開報復猛烈攻擊加薩，造成逾1萬8700人死亡。

人權團體指稱以色列軍方近距離射的巴勒斯坦人，以色列將調查

以色列人權團體釋出影片，內容顯示以色列士兵在約旦河西岸近距離殺害兩名巴勒斯坦人，其中一人無行動能力，另一人手無寸鐵，以色列今天指示憲兵單位調查此案。

以色列軍隊日前突襲約旦河西岸（West Bank）一座難民營，並殺害數人。

《美聯社》報導，釋出影片的以色列人權團體貝塞林（B'Tselem）指控以軍執行「非法處決」。

監視器影片顯示，2輛以色列軍車在約旦河西岸北部法拉（Faraa）難民營追逐一群巴勒斯坦人。以軍開槍擊倒一名似乎手拿紅色罐子的男性。貝塞林指認這名男子為25歲的瓊多布（Rami Jundob）。

這輛軍用吉普接著駛近瓊多布，向已倒臥在地、血流如住的對方補開數槍，直到瓊多布靜止不動。以軍士兵接著接近一名躲在一輛車引擎蓋下方的男子，近距離開槍射擊。貝塞林稱這名男子為36歲的謝辛（Thaar Shahin）。

貝塞林表示，謝辛當場喪命，瓊多布則因傷勢過重隔天身亡。