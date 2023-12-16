美國安顧問訪以色列討論縮小戰爭規模；以軍遭控近距離射殺巴勒斯坦人、誤殺3人質惹議
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以色列軍方近日頻頻傳出無差別攻擊，漸漸喪失國際間支持，聯合國13日通過決議呼籲以色列和哈瑪斯雙方近快停火。儘管美國在會議中投下反對票，仍派白宮國家安全顧問蘇利文出訪，希望與以色列討論縮小這場龐大的軍事行動。
白宮國家安全顧問蘇利文出訪以色列，討論縮小加薩戰爭規模
（中央社）美國當地時間15日暗示與以色列在如何迅速縮小加薩戰事規模上存在歧見。白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示縮減用兵規模的時機點現為美以間「密集討論」的主題。
《路透社》報導，激烈的地面戰鬥範圍在本月擴大到整個加薩走廊（Gaza Strip），救援組織警告將發生人道主義災難。美國總統拜登（Joe Biden）本週稍早表示，以色列可能因「不分青紅皂白」空襲造成巴勒斯坦平民死亡而失去國際支持。
蘇利文14、15日在以色列訪問。美國官員向記者簡報稱蘇利文向以色列傳達的訊息之一是縮小這場龐大的軍事行動，轉向更具針對性的作法來鎖定巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）領袖ㄈ。
《紐約時報》引述4名美國官員說法報導，拜登希望以色列在大約3週內轉向更精準的戰術，但蘇利文在接受媒體採訪時，迴避時機問題。
他說：「這場戰爭將過渡到另一個階段，重點將是以更精準方式鎖定（哈瑪斯）領導層以及根據情報展開的任務。」
「美國和以色列將持續密集討論究竟何時、在何種條件下開始（縮減用兵規模）。」
蘇利文還說，「條件和時機」顯然是他與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和以國政、軍高層會談的主題之一。
蘇利文到訪期間，以色列官員公開強調將持續戰鬥，直到達成剷除哈瑪斯的目標。
納坦雅胡14日告訴蘇利文，以色列將持續作戰直到取得「絕對勝利」。以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）表示戰爭會「持續數個月」。
《半島電視台》攝影記者遭以色列無人機襲擊身亡
阿拉伯語的《半島電視台》（Al Jazeera）表示，旗下一名攝影記者今天在報導加薩走廊南部學校的爆炸事件時，遭以色列的無人機攻擊身亡。
《路透社》報導，《半島電視台》表示，攝影師達卡（Samer Abu Daqqa）在汗尤尼斯（Khan Younis）的法哈納學校（Farhana School）空襲中受傷，後因無法獲得醫治，於救護車獲准進入該區域前傷重身亡。
《半島電視台》表示，以色列的無人機向學校發射飛彈。路透社無法證實此事細節。這所學校是流離失所的民眾用來避難的地方。
以色列軍方沒有回應置評請求。
《半島電視台》在一份聲明中說：「達卡受傷後，以色列軍隊阻止救護車和救援人員接近他，拒絕提供急需的緊急治療，任由他留在現場流血5個多小時後身亡。」
這些記者是在加薩南部城市採訪新聞，當地最近幾天一直是以色列地面攻擊的中心。
巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯控制的內政部所屬民防部門表示，3名加薩救援人員也在學校空襲中喪生。
半島電視台表示，首席特派員瓦爾（Wael al-Dahdouh）在空襲中手部受傷，但設法前往附近醫院接受治療。
瓦爾廣為整個中東地區觀眾所知。半島電視台上個月聲明指出，瓦爾的妻子和兩個孩子在加薩走廊紐瑟拉特（Nuseirat）難民營中因空襲身亡。
保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）當地時間15日表示，加薩2個月的戰爭給記者造成沉重打擊，至少有64名記者和媒體工作者喪命。
保護記者委員會呼籲國際當局「對攻擊事件進行獨立調查，追究肇事者責任」。
白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）被問及達卡身亡一事時表示：「我們仍然沒有掌握任何跡象證明以色列故意追捕報導這場戰爭的記者。」
以色列軍方誤將人質認成「威脅」，射殺3人
以色列軍方表示，其部隊「錯誤地」將3名人質當成威脅後，當地時間15日開槍將他們打死。
《法新社》報導，以色列軍方聲明指出，「在西傑亞區（Shejaiya）的戰鬥中，以色列國防軍（IDF）誤將3名以色列人質當成威脅，並開槍打死他們」。
以色列軍方表示，「對這起悲慘事件深感悔恨」。
以色列軍方指出，其中2名人質為海姆（Yotam Haim）和埃爾－塔拉卡（Samer El-Talalqa）；至於第3名人質，在其家屬要求下，軍方不透露姓名。
根據以色列官方數據，哈瑪斯武裝分子在10月7日跨界攻擊中，俘虜約250名人質及殺害1139人。
以色列展開報復猛烈攻擊加薩，造成逾1萬8700人死亡。
人權團體指稱以色列軍方近距離射的巴勒斯坦人，以色列將調查
以色列人權團體釋出影片，內容顯示以色列士兵在約旦河西岸近距離殺害兩名巴勒斯坦人，其中一人無行動能力，另一人手無寸鐵，以色列今天指示憲兵單位調查此案。
以色列軍隊日前突襲約旦河西岸（West Bank）一座難民營，並殺害數人。
《美聯社》報導，釋出影片的以色列人權團體貝塞林（B'Tselem）指控以軍執行「非法處決」。
監視器影片顯示，2輛以色列軍車在約旦河西岸北部法拉（Faraa）難民營追逐一群巴勒斯坦人。以軍開槍擊倒一名似乎手拿紅色罐子的男性。貝塞林指認這名男子為25歲的瓊多布（Rami Jundob）。
這輛軍用吉普接著駛近瓊多布，向已倒臥在地、血流如住的對方補開數槍，直到瓊多布靜止不動。以軍士兵接著接近一名躲在一輛車引擎蓋下方的男子，近距離開槍射擊。貝塞林稱這名男子為36歲的謝辛（Thaar Shahin）。
貝塞林表示，謝辛當場喪命，瓊多布則因傷勢過重隔天身亡。
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2024經濟「審慎樂觀」！做好資產分配是投資成功關鍵
隨著2023年越來越接近尾聲， 2024年臺灣經濟預測也紛紛出爐，綜觀各界預測報告*，2024年經濟成長率預估落在3%上下，較2023年增長約1.5個百分點。對於明年臺灣的景氣觀察，政大商學院教授周冠男以烏俄戰爭、美中科技角力等國際事件的影響力式微為例，說明過去影響經濟的風險事件都已漸漸被認為「可控」，再加上近期作為經濟先行指標的股市也回穩、上漲，因此認為未來景氣將會緩慢恢復正常。
周教授提醒，雖然樂觀看待未來趨勢，但還是必須關注美國聯準會的「利率政策」和「以巴衝突」的後續情形。不管是債市還是股市，只要利率政策有點風吹草動，就會對市場產生巨大影響；此外他也提到，雖然從過去歷史看來，地緣政治事件對市場影響短暫，但仍建議投資人要多加注意，才能及時調整自己的投資組合。
談到投資心法，周冠男也強調，「投資絕對不是短線賺大錢的事情，不能急。為什麼『經濟循環』裡面有『循環』？因為它不可能永遠都不好。所以我們要做好資產配置，長期它就可能會自然而然地往上增值。」除此之外，他也分享資產配置比例的建議，「我覺得更精確的比例是『100-年齡』。」例如30歲年輕人的配置方向就是70%股票、30%債券，然後每個人再根據個別的風險承受能力調節。最後，周冠男也建議大家在選擇標的時要落實分散的動作，避免一注獨壓某檔標的，因為市場到底最後誰會存活、誰能出線都是未知數。
2024房市「量」重於「價」！給首購族與投資人的建議
除了股市，房市的發展也是許多投資人關注的重點，尤其在臺灣號稱年度最重的打「炒房」政策《平均地權條例修正案》正式實施以後，不少人認為房市好像活力不再。對此，樂居創辦人李奕農以國泰房價指數及央行報告*推論，認為未來房市將出現「價格緩漲、成交量萎縮、建商推案量縮」三大趨勢，建議2024年投資人可以從「成交量」觀察房屋的剛性需求強烈與否，進而判斷未來房市走勢。
此外，李奕農進一步指出，「看似條例實施壓縮了預售屋的淨轉手空間，整體市場萎縮、監理轉嚴，預售屋受傷應該比較嚴重，但實際上預售屋還是交易最熱絡的。」原因出在預售市場分期支付款項的特性，所以他認為未來預售屋的成交量還是持續看漲，且整體房市也不會過於疲弱。他接著解釋，「就像實價登錄不能稱為打房手段，近期政府只是增加監管力道，整頓市場的交易狀況，讓房地產交易回歸正常化，所以我不認為這些政策會導致房市走緩。」
面對首購族的聽眾，李奕農認為可以跟著政策走，例如現在提供利率補貼、寬限期延長、貸款年限延長的「新青年安心成家房貸」就是不錯的機會；但如果是投資人，李奕農則建議要等到政府把限貸政策移除的時候，才比較是進場投資的時機。
AI話題持續發燒，股房雙市怎麼看？
活動過程中，也談到近年熱門的AI話題。對此，李奕農分享美國房產領域已經有運用AI預測房地產價值的成熟案例，說明AI未來很可能成為房市中預測物件價值的工具，無論是投資還是自住都能幫助到想買房的購屋族。周冠男也認同AI崛起的趨勢，並從兩大觀點進一步分析，「第一，市場最近剛從AI熱潮冷靜下來，市場和投資人也能更客觀的看待產業未來的前景；第二，回到生活面來看，AI也只會越來越強，不管是金融商品推薦、醫藥應用、電信通訊、傳播應用，甚至是娛樂產業都是一片藍海，值得投資人持續關注。」
不過論及「出手」時，他也鄭重的再次提醒，「還是那一句，出手之前要做研究、不要單押某一家股票；最好AI相關標的都要有所涉獵，或是挑選一個投資組合，盡量把風險透過資產配置分散開。」就像周冠男教授不斷強調的，投資最忌諱人云亦云，哪個故事好聽走哪邊。因為每個人的風險承受度不同，投資理財的規劃、資產配置的方式也不同，投資人必須仔細思考，做好功課，然後才能在一次次的配置和操作過程，領悟到屬於自己的投資心法，並在2024年把握市場大勢，享受被動投資的甜美果實。
*註1：綜觀中央銀行、行政院主計總處、中華經濟研究院、台灣經濟研究院等單位所公布之經濟報告中的台灣經濟成長率預估值。
*註2：2023年10月3日，中央銀行業務報告暨 113 年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分之說明，第33頁。
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