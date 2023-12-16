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2023/12/16,
政治

立委候選人財產申報：韓國瑜、柯志恩、陳昭姿存款破千萬，「最窮立委」洪申翰現金申報8000元

立委候選人財產申報：韓國瑜、柯志恩、陳昭姿存款破千萬，「最窮立委」洪申翰現金申報8000元
中選會公佈立委候選人財產申報，國民黨不分區第一順位的韓國瑜存款新台幣1151萬餘元。圖為資料照｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

中選會今（16）日公布立委候選人財產申報，國民黨不分區前二的韓國瑜、柯志恩，以及民眾黨不分區第三順位的陳昭姿，名下存款都破千萬。而被稱作最窮立委的民進黨不分區候選人洪申翰，申報財產只有現金8000元、存款108萬。

（中央社）中選會公布立委候選人財產申報。國民黨不分區第一名韓國瑜存款新台幣1151萬餘元，但也有房貸債務2078萬餘元；曾被形容為最窮立委的民進黨立委洪申翰申報現金8000元、存款108萬元以及1筆保單。

中選會今（16）日舉行委員會議，審定立法委員選舉候選人名單，並公布立委候選人財產申報。韓國瑜與配偶李佳芬的財產申報，多數在妻子名下，共有5筆土地、1筆建物在雲林縣斗六市，存款新台幣1151萬餘元、總價額230萬餘元的2筆股票，以及總價額442萬餘元的4筆基金受益憑證、8筆保單，另有房貸債務2078萬餘元。

國民黨排名第二的柯志恩與配偶洪德成有4筆土地在屏東縣、存款3323萬1408元，總價額2268萬7153元的基金受益憑證、股票與債券、6筆保單；順位第三的葛如鈞與配偶李婷婷，2人有2筆土地、6筆建物在新北市新店區，一輛特斯拉汽車、存款101萬餘元，無有價證券，並申報2筆總價額84萬餘元的當代藝術繪畫畫作。

另外，2人還有虛擬資產874萬餘元，其中有近1500個1125">NFT，同時因房貸與房屋裝修、購車所致的債務為1988萬餘元。

民進黨不分區第一名林月琴與丈夫蔡宗翰有15筆土地分別在新竹市、嘉義縣與台北市，另有3筆建物在台北市士林區，存款514萬餘元，另申報93筆股票，總價額825萬餘元，以及15筆基金受益憑證總價額101萬7175元、15筆保單。

民進黨不分區第二名沈伯洋與家人的財產申報名下未有不動產，存款225萬餘元、6筆股票價額226萬餘元，以投資美股為主，並有100萬元的汽車貸款。另外沈伯洋在備註提到，妻子曾心慧在日本投資小套房，價值約為265萬餘元。

名列民進黨不分區第三名的張雅琳與家人財產申報有2筆土地、2筆建物位於台北市大安區，存款249萬餘元，並有股票、基金受益憑證總價額112萬7451元，房屋貸款達3027萬餘元，另有6筆2300萬元的事業投資，此外也申報總價額246萬餘元的鑽戒、瑪瑙項鍊、手環、觀音銅雕等。

另外，排名第四、曾被形容為最窮立委的洪申翰申報現金8000元、存款108萬元以及1筆保單；而備受矚目、排名第十二的「萬老師」郭昱晴則有2筆土地與建物，並申報價值60萬的2枚鑽戒，房貸1498萬元。

民眾黨不分區第一名黃珊珊有3筆土地、3筆建物分別位於雙北市，存款146萬餘元、房屋貸款1641萬餘元；排名第二的黃國昌，共有15筆土地在新竹縣、新北市與宜蘭縣，並有8筆建物在新北市汐止區與板橋區，汐止區建物並標註準備拆除中。

黃國昌存款401萬餘元，並申報6筆總價額331萬元的手錶、婚戒、珍珠項鍊等貴重物品，同時也有因保單借款等所致的債務1364萬餘元。

而位列民眾黨不分區第三的陳昭姿與丈夫郭長豐，有6筆土地與建物在雙北，近5000萬元存款、以及總價額2000餘萬元的14筆股票。

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：羅元祺


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