立委候選人財產申報：韓國瑜、柯志恩、陳昭姿存款破千萬，「最窮立委」洪申翰現金申報8000元
我們想讓你知道的是
中選會今（16）日公布立委候選人財產申報，國民黨不分區前二的韓國瑜、柯志恩，以及民眾黨不分區第三順位的陳昭姿，名下存款都破千萬。而被稱作最窮立委的民進黨不分區候選人洪申翰，申報財產只有現金8000元、存款108萬。
（中央社）中選會公布立委候選人財產申報。國民黨不分區第一名韓國瑜存款新台幣1151萬餘元，但也有房貸債務2078萬餘元；曾被形容為最窮立委的民進黨立委洪申翰申報現金8000元、存款108萬元以及1筆保單。
中選會今（16）日舉行委員會議，審定立法委員選舉候選人名單，並公布立委候選人財產申報。韓國瑜與配偶李佳芬的財產申報，多數在妻子名下，共有5筆土地、1筆建物在雲林縣斗六市，存款新台幣1151萬餘元、總價額230萬餘元的2筆股票，以及總價額442萬餘元的4筆基金受益憑證、8筆保單，另有房貸債務2078萬餘元。
國民黨排名第二的柯志恩與配偶洪德成有4筆土地在屏東縣、存款3323萬1408元，總價額2268萬7153元的基金受益憑證、股票與債券、6筆保單；順位第三的葛如鈞與配偶李婷婷，2人有2筆土地、6筆建物在新北市新店區，一輛特斯拉汽車、存款101萬餘元，無有價證券，並申報2筆總價額84萬餘元的當代藝術繪畫畫作。
另外，2人還有虛擬資產874萬餘元，其中有近1500個1125">NFT，同時因房貸與房屋裝修、購車所致的債務為1988萬餘元。
民進黨不分區第一名林月琴與丈夫蔡宗翰有15筆土地分別在新竹市、嘉義縣與台北市，另有3筆建物在台北市士林區，存款514萬餘元，另申報93筆股票，總價額825萬餘元，以及15筆基金受益憑證總價額101萬7175元、15筆保單。
民進黨不分區第二名沈伯洋與家人的財產申報名下未有不動產，存款225萬餘元、6筆股票價額226萬餘元，以投資美股為主，並有100萬元的汽車貸款。另外沈伯洋在備註提到，妻子曾心慧在日本投資小套房，價值約為265萬餘元。
名列民進黨不分區第三名的張雅琳與家人財產申報有2筆土地、2筆建物位於台北市大安區，存款249萬餘元，並有股票、基金受益憑證總價額112萬7451元，房屋貸款達3027萬餘元，另有6筆2300萬元的事業投資，此外也申報總價額246萬餘元的鑽戒、瑪瑙項鍊、手環、觀音銅雕等。
另外，排名第四、曾被形容為最窮立委的洪申翰申報現金8000元、存款108萬元以及1筆保單；而備受矚目、排名第十二的「萬老師」郭昱晴則有2筆土地與建物，並申報價值60萬的2枚鑽戒，房貸1498萬元。
民眾黨不分區第一名黃珊珊有3筆土地、3筆建物分別位於雙北市，存款146萬餘元、房屋貸款1641萬餘元；排名第二的黃國昌，共有15筆土地在新竹縣、新北市與宜蘭縣，並有8筆建物在新北市汐止區與板橋區，汐止區建物並標註準備拆除中。
黃國昌存款401萬餘元，並申報6筆總價額331萬元的手錶、婚戒、珍珠項鍊等貴重物品，同時也有因保單借款等所致的債務1364萬餘元。
而位列民眾黨不分區第三的陳昭姿與丈夫郭長豐，有6筆土地與建物在雙北，近5000萬元存款、以及總價額2000餘萬元的14筆股票。
新聞來源
延伸閱讀
- 時力、基進陸戰搏突圍，宋楚瑜力拚親民黨重返國會，年輕選民擺脫意識型態看政見投票
- 民進黨不分區立委名單出爐：林月琴致力兒少保護列第1，沈伯洋第2、「麻辣鮮師」列12
- 朱立倫透露韓國瑜列國民黨不分區立委第一名，未來有望角逐立法院長
- 民眾黨不分區名單出爐：黃珊珊列第1、黃國昌第2，預估可拿下8席
- 親民黨不分區立委名單出爐：前立委李桐豪、陳怡潔位居一二，宋楚瑜盼重返國會做台灣的良心
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王昱晴
核稿編輯：羅元祺
“2024總統大選”的相關議題
- 2023-12-16 吳欣盈赴COP28遭阻饒批外交部失能；駐加拿大代表投書外媒稱「不應將貢獻者排除在集體努力之外」
- 2023-12-16 立委候選人財產申報：韓國瑜、柯志恩、陳昭姿存款破千萬，「最窮立委」洪申翰現金申報8000元
- 2023-12-16 外媒報大選：關注兩岸政策、年輕選票動向、8年執政魔咒、選舉激情選後平靜的「台式民主」
- 2023-12-16 談侯康配「555買房方案」（下）：「文化大學城」現形錄，與大量開放陸生的詭計
Tags：
【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
我們想讓你知道的是
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
（經濟部能源署廣告）