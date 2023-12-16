吳欣盈赴COP28遭阻饒批外交部失能；駐加拿大代表投書外媒稱「不應將貢獻者排除在集體努力之外」
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民眾黨副總統候選人吳欣盈前往杜拜參加COP28受阻，昨（15）日吳欣盈批評外交部是「斷交部」，今天再次批評外交部失能。外交部對此回應表示，行前多次告知副總統候選人身分風險，仍吳欣盈執意前往，才是有損國家尊嚴之舉。
高調出席COP28遭阻攔，吳欣盈再批外交部失能
（中央社）外交部表示民眾黨副總統候選人吳欣盈不接受風險分析參與COP28，危害台灣參與；吳欣盈今（16）日面對媒體再批外交部失能，「他們做的就是有問題」，並稱將整理出國時程表，並非如同外交部所述。
外交部上午透過新聞稿表示，吳欣盈未接受風險分析，執意前往參加聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28），並於行前高調宣布與會，提供中國打壓機會，更致全團出席受阻，危害台灣未來參與才是有損國家尊嚴之舉。
吳欣盈出席國際獅子會大型聯合社服捐贈儀式暨慈善公益園遊會，面對媒體詢問此事，她表示，將整理此次出國的時程表，並非如同外交部陳述內容。
吳欣盈說，一筆歸一筆，7月19日立法院指定她代表出席歐洲議會正式公聽會並發言，12月13日歐洲議會集體通過決議，呼籲與台灣簽訂雙邊投資協定（BIA），這是她跟外交部、立法院合作的成功典範，程序上外交部花了許多時間累積，但她多少在合作上有貢獻、有成效。
她表示，這次去杜拜參與COP28，「就是外交部失能、不當責」，她去過紐約的聯合國安理會，拜訪許多聯合國大使，具備國際視野與見識，非常清楚聯合國運作，「這次他們（外交部）做的就是有問題」。
駐加拿大代表曾厚仁投書：「縮小全球氣候行動差距，台灣扮演重要角色」
加拿大政壇重要媒體《國會山莊時報》（The Hill Times）在COP28閉幕前夕刊出駐加拿大代表曾厚仁投書，標題直指「縮小全球氣候行動差距，台灣扮演重要角色」。
曾厚仁在《國會山莊時報》11日刊出的投書中表示，台灣憑藉製造實力、低碳技術和提高能源效率的開創性技能，隨時準備作出重大貢獻。
曾厚仁表示，隨著聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）結束，該是時候讓台灣成為應對氣候變遷全球倡議的重要合作夥伴，倡導台灣有意義地參與審議未來的「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）。
曾厚仁指出，聯合國氣候峰會11月30日在杜拜開幕，120多位世界領袖和官員齊聚一堂。COP28開幕當天達成突破性協議，共同承諾減輕對氣候脆弱國家的破壞性影響。這項具有里程碑意義的協議，承諾以超過4億美元資金成立損失和損害基金，其中包括加拿大承諾的1600萬美元。
文中表示：「我們讚揚這項全球努力取得的成就，但很重要的是要認識到台灣作為加強國際合作貢獻者的重要角色。台灣為展現團結精神，積極支持南太平洋4個友邦馬紹爾群島、諾魯、帛琉和吐瓦魯減緩和適應氣候變遷；台灣除了在7月與4國簽署第一份因應氣候變遷聯合聲明，也將設立『氣候轉型基金』。」
他指出，在應對氣候變遷的複雜挑戰時，必須認識到這場危機的全球規模；今年締約方會議展現的領導值得紀念，但應對氣候變遷和減輕脆弱國家遭受的不成比例損失和損害，仍需多方努力。
曾厚仁表示，台灣的承諾不僅限於技術成就，還延伸到與氣候脆弱的盟友真誠合作，渴望在建立一個有復原力的全球社會中，扮演有意義角色。
他表示，「我們不該讓弱勢群體獨自受苦，也不應將貢獻者排除在集體努力之外」。只有透過包容性合作，「我們才能保護我們的地球，為子孫後代創造一個永續的未來」。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：羅元祺
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永豐「DAWHO之夜」帶大戶看大勢：展望2024經濟走向，深度解析股房雙市投資契機！
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今年11月29日，關鍵評論網攜手永豐銀行舉辦直播活動《DAWHO之夜》，邀請到吳怡霈主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位投資專家，與大家分析2024年的經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，尋覓投資契機！
去年開始，關鍵評論網攜手永豐銀行DAWHO數位帳戶，舉辦系列直播活動《DAWHO之夜》。每次邀請不同領域的專家學者帶來實用的生活、理財知識，播出至今深受觀眾喜愛，像是2月播出的「行為財務學實踐大戶方舟策略」、或是6月播出的「大戶的日本秘境攻略」，也都好評如潮。
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2024經濟「審慎樂觀」！做好資產分配是投資成功關鍵
隨著2023年越來越接近尾聲， 2024年臺灣經濟預測也紛紛出爐，綜觀各界預測報告*，2024年經濟成長率預估落在3%上下，較2023年增長約1.5個百分點。對於明年臺灣的景氣觀察，政大商學院教授周冠男以烏俄戰爭、美中科技角力等國際事件的影響力式微為例，說明過去影響經濟的風險事件都已漸漸被認為「可控」，再加上近期作為經濟先行指標的股市也回穩、上漲，因此認為未來景氣將會緩慢恢復正常。
周教授提醒，雖然樂觀看待未來趨勢，但還是必須關注美國聯準會的「利率政策」和「以巴衝突」的後續情形。不管是債市還是股市，只要利率政策有點風吹草動，就會對市場產生巨大影響；此外他也提到，雖然從過去歷史看來，地緣政治事件對市場影響短暫，但仍建議投資人要多加注意，才能及時調整自己的投資組合。
談到投資心法，周冠男也強調，「投資絕對不是短線賺大錢的事情，不能急。為什麼『經濟循環』裡面有『循環』？因為它不可能永遠都不好。所以我們要做好資產配置，長期它就可能會自然而然地往上增值。」除此之外，他也分享資產配置比例的建議，「我覺得更精確的比例是『100-年齡』。」例如30歲年輕人的配置方向就是70%股票、30%債券，然後每個人再根據個別的風險承受能力調節。最後，周冠男也建議大家在選擇標的時要落實分散的動作，避免一注獨壓某檔標的，因為市場到底最後誰會存活、誰能出線都是未知數。
2024房市「量」重於「價」！給首購族與投資人的建議
除了股市，房市的發展也是許多投資人關注的重點，尤其在臺灣號稱年度最重的打「炒房」政策《平均地權條例修正案》正式實施以後，不少人認為房市好像活力不再。對此，樂居創辦人李奕農以國泰房價指數及央行報告*推論，認為未來房市將出現「價格緩漲、成交量萎縮、建商推案量縮」三大趨勢，建議2024年投資人可以從「成交量」觀察房屋的剛性需求強烈與否，進而判斷未來房市走勢。
此外，李奕農進一步指出，「看似條例實施壓縮了預售屋的淨轉手空間，整體市場萎縮、監理轉嚴，預售屋受傷應該比較嚴重，但實際上預售屋還是交易最熱絡的。」原因出在預售市場分期支付款項的特性，所以他認為未來預售屋的成交量還是持續看漲，且整體房市也不會過於疲弱。他接著解釋，「就像實價登錄不能稱為打房手段，近期政府只是增加監管力道，整頓市場的交易狀況，讓房地產交易回歸正常化，所以我不認為這些政策會導致房市走緩。」
面對首購族的聽眾，李奕農認為可以跟著政策走，例如現在提供利率補貼、寬限期延長、貸款年限延長的「新青年安心成家房貸」就是不錯的機會；但如果是投資人，李奕農則建議要等到政府把限貸政策移除的時候，才比較是進場投資的時機。
AI話題持續發燒，股房雙市怎麼看？
活動過程中，也談到近年熱門的AI話題。對此，李奕農分享美國房產領域已經有運用AI預測房地產價值的成熟案例，說明AI未來很可能成為房市中預測物件價值的工具，無論是投資還是自住都能幫助到想買房的購屋族。周冠男也認同AI崛起的趨勢，並從兩大觀點進一步分析，「第一，市場最近剛從AI熱潮冷靜下來，市場和投資人也能更客觀的看待產業未來的前景；第二，回到生活面來看，AI也只會越來越強，不管是金融商品推薦、醫藥應用、電信通訊、傳播應用，甚至是娛樂產業都是一片藍海，值得投資人持續關注。」
不過論及「出手」時，他也鄭重的再次提醒，「還是那一句，出手之前要做研究、不要單押某一家股票；最好AI相關標的都要有所涉獵，或是挑選一個投資組合，盡量把風險透過資產配置分散開。」就像周冠男教授不斷強調的，投資最忌諱人云亦云，哪個故事好聽走哪邊。因為每個人的風險承受度不同，投資理財的規劃、資產配置的方式也不同，投資人必須仔細思考，做好功課，然後才能在一次次的配置和操作過程，領悟到屬於自己的投資心法，並在2024年把握市場大勢，享受被動投資的甜美果實。
*註1：綜觀中央銀行、行政院主計總處、中華經濟研究院、台灣經濟研究院等單位所公布之經濟報告中的台灣經濟成長率預估值。
*註2：2023年10月3日，中央銀行業務報告暨 113 年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分之說明，第33頁。
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