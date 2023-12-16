吳欣盈赴COP28遭阻饒批外交部失能；駐加拿大代表投書外媒稱「不應將貢獻者排除在集體努力之外」

高調出席COP28遭阻攔，吳欣盈再批外交部失能

（中央社）外交部表示民眾黨副總統候選人吳欣盈不接受風險分析參與COP28，危害台灣參與；吳欣盈今（16）日面對媒體再批外交部失能，「他們做的就是有問題」，並稱將整理出國時程表，並非如同外交部所述。

外交部上午透過新聞稿表示，吳欣盈未接受風險分析，執意前往參加聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28），並於行前高調宣布與會，提供中國打壓機會，更致全團出席受阻，危害台灣未來參與才是有損國家尊嚴之舉。

吳欣盈出席國際獅子會大型聯合社服捐贈儀式暨慈善公益園遊會，面對媒體詢問此事，她表示，將整理此次出國的時程表，並非如同外交部陳述內容。

吳欣盈說，一筆歸一筆，7月19日立法院指定她代表出席歐洲議會正式公聽會並發言，12月13日歐洲議會集體通過決議，呼籲與台灣簽訂雙邊投資協定（BIA），這是她跟外交部、立法院合作的成功典範，程序上外交部花了許多時間累積，但她多少在合作上有貢獻、有成效。

她表示，這次去杜拜參與COP28，「就是外交部失能、不當責」，她去過紐約的聯合國安理會，拜訪許多聯合國大使，具備國際視野與見識，非常清楚聯合國運作，「這次他們（外交部）做的就是有問題」。

駐加拿大代表曾厚仁投書：「縮小全球氣候行動差距，台灣扮演重要角色」

加拿大政壇重要媒體《國會山莊時報》（The Hill Times）在COP28閉幕前夕刊出駐加拿大代表曾厚仁投書，標題直指「縮小全球氣候行動差距，台灣扮演重要角色」。

曾厚仁在《國會山莊時報》11日刊出的投書中表示，台灣憑藉製造實力、低碳技術和提高能源效率的開創性技能，隨時準備作出重大貢獻。

曾厚仁表示，隨著聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）結束，該是時候讓台灣成為應對氣候變遷全球倡議的重要合作夥伴，倡導台灣有意義地參與審議未來的「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）。

曾厚仁指出，聯合國氣候峰會11月30日在杜拜開幕，120多位世界領袖和官員齊聚一堂。COP28開幕當天達成突破性協議，共同承諾減輕對氣候脆弱國家的破壞性影響。這項具有里程碑意義的協議，承諾以超過4億美元資金成立損失和損害基金，其中包括加拿大承諾的1600萬美元。

文中表示：「我們讚揚這項全球努力取得的成就，但很重要的是要認識到台灣作為加強國際合作貢獻者的重要角色。台灣為展現團結精神，積極支持南太平洋4個友邦馬紹爾群島、諾魯、帛琉和吐瓦魯減緩和適應氣候變遷；台灣除了在7月與4國簽署第一份因應氣候變遷聯合聲明，也將設立『氣候轉型基金』。」

他指出，在應對氣候變遷的複雜挑戰時，必須認識到這場危機的全球規模；今年締約方會議展現的領導值得紀念，但應對氣候變遷和減輕脆弱國家遭受的不成比例損失和損害，仍需多方努力。

曾厚仁表示，台灣的承諾不僅限於技術成就，還延伸到與氣候脆弱的盟友真誠合作，渴望在建立一個有復原力的全球社會中，扮演有意義角色。

他表示，「我們不該讓弱勢群體獨自受苦，也不應將貢獻者排除在集體努力之外」。只有透過包容性合作，「我們才能保護我們的地球，為子孫後代創造一個永續的未來」。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：羅元祺